プラス、スマートスクール利用校に向けた新サービスを展開　保護者向けECサイト「TsunaBi(つなビー)」をスタート

プラス株式会社

プラス株式会社（東京都港区 代表取締役社長 今泉 忠久）の社内カンパニーで文具・事務用品、オフィス生活用品および各種サービスの卸販売事業を展開するジョインテックスカンパニー（以下 ジョインテックス）は、学校・幼保園（幼稚園・保育園・こども園）向けに展開している通販「スマートスクール」を利用する全国約2万9千校の小中学校に対し、授業で使用する個人教材（以下、希望品）を保護者が簡単に購入できる保護者向けECサイト「TsunaBi（つなビー）」を2026年1月30日より一部地域にてテスト運用を開始し、同６月より全国展開する予定です。

■「TsunaBi」は保護者の希望品購買をサポートし、学校現場の集金業務負担を軽減

画材セットや書道セット、裁縫セットなど授業で使用する個人教材は、希望品と呼ばれ、それらを購入する際は、今なお多くの学校で現金での集金が行われています。保護者は子どもに現金を持たせて登校させ、教職員が集金業務を行い、販売店に代金を支払っています。紛失等のリスクを懸念して子どもに現金を持たせたくないと考える保護者も多く、また、現金を直接扱うことによる教職員の業務負担が大きいという課題が顕在化しています。

今回ジョインテックスが提供するECサイト「TsunaBi」を利用することで、保護者はサイト内で商品の注文および決済ができるため、子どもに現金を持たせる必要がなく、安心して登校させることができます。また学校は、希望品販売における教職員の集金業務を無くし負担を軽減することができます。

本サービスは、学校と取引のある全国のスマートスクール代理店（以下、販売店）とともに展開し、保護者がより便利に、そして安全に希望品を購入することができ、併せて教職員の集金業務を無くすことにより、学校の働き方改革に貢献することを目指しています。

※TsunaBi：つながる（Tsunagaru）、まなび（Manabi）の２語をベースとしたサービス名称

■サービス利用の流れ

＜学校（教職員）＞

1.商品採択

販売店から提案を受け、授業で使用するために適した商品を検討し採択

2.保護者へ希望品購入のご案内

「TsunaBi」にアクセスできるQRコードが記載された「希望品購入のご案内」を保護者へ配布

3.商品の確認と配布

保護者が購入した商品がまとめて学校に納入され、届いた商品を確認し、購入した子どもたちへ配布



＜保護者＞

1.商品の確認

学校から配布された「希望品購入のご案内」に記載のQRコードより商品一覧を確認

2.注文と支払い

商品一覧から購入したい商品を選び、カートに入れ、3つの支払い方法（クレジットカード、PayPay、銀行振込）から決済方法を選択し注文を確定

3.商品の受取

購入した商品は、担当教員より配布され、子どもたちが受け取る

【 商品の流れ 】

■販売する商品

希望品（画材セット、書道セット、裁縫セット、リコーダー、鍵盤ハーモニカ など）

その他学用品など

【 書道セット 】

■サービスエリア

全国展開（離島を除く）

「TsunaBi」取扱い販売店と取引のある学校（スマートスクールご利用校）が対象

■サービス展開時期

2026年1月30日より一部地域でテスト運用を開始、2026年6月より全国展開予定

◇スマートスクールとは https://www.smartschool.jp/(https://www.smartschool.jp/)

「スマートスクール」は、プラス・ジョインテックスカンパニーが運営する、全国の学校・保育施設を対象とした営業サポート付きデリバリーサービスです。1997年にスタートし、全国の教材販売店や文具事務用品店等と協働することによって、学校用品・保育用品・文具事務用品を中心としたカタログ掲載の約27,000アイテムを、FAXまたはインターネットでのご注文の翌日に直接学校や保育現場へお届けしています。小中学校は90％超の登録率を誇り、高校、幼稚園・保育所・こども園等、他教育施設を合わせ、約49,000施設でご登録いただいています。

プラス株式会社 ジョインテックスカンパニー 概要

文具・オフィス家具および各種サービスの卸販売事業を展開。カタログ通販に専任営業サポートが付いたデリバリーサービス「スマートオフィス」、文教市場向け「スマートスクール」を中心に、介護・福祉市場向け「スマート介護」、地方公共団体のさまざまな調達業務効率化をお手伝いする「スマートガバメント」、購買コストダウンや環境購買への提案を行う「JeSS」等、生産性向上に役立つ独自サービスを展開しています。

【カンパニー代表者】カンパニープレジデント 北川 一也（プラス株式会社 常務取締役）

【本部所在地】東京都千代田区永田町2-13-10 プルデンシャルタワー13階

【主要営業拠点】札幌、仙台、群馬、埼玉、東京、横浜、名古屋、大阪、広島、福岡

【物流センター】東日本センター（埼玉県）、川越センター(埼玉県)、東北センター（宮城県）、中部センター（愛知県）、西日本センター（大阪府）、九州センター（福岡県）

【公式サイト】https://www.jointex.co.jp/

＊文中の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

