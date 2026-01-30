【大丸心斎橋店 開業300周年】場所を変えず、この地で300年「ずっと、あきない。」3月6日から特別プロモーションスタート

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店、大阪・心斎橋の「大丸心斎橋店」は、2026年に開業300周年を迎えます。1726年（享保11年）11月1日、現在の心斎橋筋と清水町通り交差点の北西側で呉服店として開店したのが始まりです。以来、一度もこの地を離れず300年営業を続けて参りました。300年の歴史を支えてくださった皆様への感謝を込め、2026年3月6日(金)～11月26日(木)までの9ヶ月間、「ずっと、あきない。」をスローガンに特別プロモーションを実施いたします。いつご来店されても「飽きない」百貨店でいること、また、これから先も「商い」を続けていくという誓いを込め、歴史のバトンを次世代に継承します。

300周年記念ロゴを制定 手塚治虫「火の鳥」をモチーフに

大丸心斎橋店 南館の屋上看板として親しまれている大丸の旧ロゴマーク。「大」は「一」と「人」から成り、「丸」は宇宙や天下を示します。これは創業者 下村彦右衛門正啓（ひこえもんしょうけい）の、天下第一の商人であれという志と決意を表したもの。そのとなりには、時空を超える存在である、手塚治虫氏の「火の鳥」をモチーフにした、過去と未来を象徴するマークを配置しました。紋を想起させるデザインには、呉服屋をルーツとする大丸の「ずっと商いに向き合い続ける」という、変わらぬ思いを込めています。

心斎橋筋側中央玄関 くじゃくレリーフ「鳳/凰（Ho/Oh) 」2019年 本館1階展示 現在は御堂筋中央玄関に鎮座「火の鳥」に込めた想い

1925年（大正14年）大丸心斎橋店の店舗拡張の際に設置された孔雀レリーフ。木造店舗焼失からの再建を願い“不死鳥”を発注したところ、貴重で珍重される“孔雀”が提案されたというエピソードが残っています。2019年、本館建替えグランドオープンの際には、名和晃平氏によるアート作品「鳳/凰（Ho/Oh) 」が誕生。レリーフ発注時のエピソードを元に、幻となった“不死鳥”を東洋の“鳳凰”になぞらえ制作されました。この想いを引き継ぐと同時に、日本らしさ、大丸らしさを発信するべく、世界的に注目される日本のポップカルチャーに着目。手塚治虫氏のアニメ「火の鳥」とのコラボが実現いたしました。

大丸心斎橋店のあゆみ

心斎橋筋呉服店松屋『摂津名所図解』

1726年（享保11年）現在の大阪・心斎橋に出店

現在の心斎橋筋と清水町通り交差点の北西側に、間口一間の呉服店「松屋」を開き、当時呉服商で一般的だった掛売ではなく、現金正札販売を始めました。1837年（天保8年）大阪で大塩の乱が起こった際には、 「大丸は義商なり、犯すなかれ」と大塩平八郎が命じたとされ、大丸は焼き討ちを免れます。

明治36年大阪店 出典：Jフロントリテイリング史料館

1908年（明治41年）呉服店から百貨店へ

200年来の座売りを廃止し、陳列式の百貨店方式に転換。明治末期～大正にかけ取扱商品を多様化。食堂の新設や店頭に女性販売員を配置するなど、近代的な百貨店として進化していきました。1914年（大正3年）には洋式店舗に大改装し、大阪初のショーウィンドウを設けます。

1934年頃 出典：Jフロントリテイリング史料館

1933年（昭和8年）大大阪時代のランドマーク、1万2,500坪の大丸ブロックが竣工

建築家ヴォーリズが設計した館が1918年に開業するも、2年足らずで失火により焼失。再起をかけ、1922年より約11年・第4期にわたる工事が完了し、御堂筋の拡幅と地下鉄開通に合わせオープンしました。翌年の1934年には、当時として画期的な全館冷暖房を導入しました。

2019年（令和元年）86年ぶりに本館を建替え

グランドオープン

“ヴォーリズ建築“として多くの人に親しまれたデザインや意匠を継承し、歴史的価値を持つ外壁や内装を保存・復原。 「Delight the World～世界が憧れる、心斎橋へ。」というストアコンセプトのもと、時代に調和する新しい価値を提供する館として生まれ変わり、地域とともに未来を創造し続けています。

開業300周年 特別ムービー2月20日(金）より公開！

心斎橋にゆかりのある コシノヒロコ氏がナレーションを担当

300周年を記念して、大丸心斎橋店のあゆみを辿る特別ムービーを2月20日(金)に公開。大阪出身のファッションデザイナー、コシノヒロコ氏がナレーションを担当します。自身初のオートクチュール・アトリエを心斎橋に出店し、百貨店初のブティックを大丸心斎橋店で出店。2025年にはアーティスト活動の原点となった水墨画アートを同館の館内装飾として展開いたしました。

ティザー映像公開中：

https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/300th/

300周年 歴史展示企画 「ひとます博物館～ここにしかない百貨の軌跡～」

■期間：3月6日(金)→4月1日(水)

■場所：本館1階 御堂筋側イベントスペース、各階エスカレーター前ほか

本館内13カ所で展開する「ひとます」の空間を巡りながら、300年の歴史を辿る展示企画。江戸時代の店先を再現したブースや当時を描く浮世絵、明治期にノベルティとして配布していたすごろくや引札（チラシ）、大正～昭和期の広告ポスターなど、貴重な史料やデジタル技術を活かした展示まで、様々な角度から大丸心斎橋店の軌跡をご覧いただきます。

オリジナルのれん掲揚

中井芳瀧「浪花百景 松屋呉服店」昭和期の広告ポスター 出典：Jフロントリテイリング史料館

■期間：3月6日(金)→4月2日(木)

■場所：本館 心斎橋筋中央玄関

江戸時代、呉服店の店頭には暖簾が掲揚されておりました。これは単に虫除けや日除けのためだけでなく、営業中であることや店名を示す看板としての役割も果たしました。特に、藍染めされた紺色の のれんは、呉服屋としての格や信頼の証でもありました。期間中、心斎橋筋側中央玄関に300周年記念ロゴのオリジナルのれんを掲揚いたします。掲揚は、大丸心斎橋店の従業員が印袢纏（しるしばんてん）を着用して毎朝行います。

創業者が崇拝した京都・瀧尾神社による「纏（まと）いと太鼓の奉納」

■期間：3月8日(日) 11時～、14時～（各回 約30分）

■場所：本館1階 心斎橋筋南玄関から館内各所に練り歩き

大丸創業者・下村彦右衛門正啓が崇拝した滝尾神社（京都東山区）による纏（まと）いと太鼓の奉納を行います。纏いとは江戸時代、町火消のシンボルの旗印として使用されていたもので、火事や災難が起こらないようにという厄除けの意味も込められます。300年の歴史を支えてくださった皆様への感謝と、次の100年も営業を続けるため

の厄除け・招福の願いを込め、実施いたします。