脱炭素化を加速！安田倉庫、柏営業所へオフサイトPPAによる電力の供給開始

安田倉庫株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小川一成、以下「安田倉庫」）と、シナネンホールディングス株式会社の子会社で、エネルギーソリューションを提供するシナネン株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：小松良則）は、安田倉庫のCO2排出量の削減に向けた取り組みの一環として、オフサイトPPA契約※1（以下、「本PPA」）を締結しましたので、お知らせいたします。

１. 背景

安田倉庫グループは、「低炭素・循環型社会への貢献」を経営の最重要課題（マテリアリティ）の一つに据え、その実現に向けて2030年度末までに

(1)グループのCO2排出量を2022年度比で30%削減すること

(2)グループの再生可能エネルギー発電量を年間5,000,000kWhとすること

を目標としております。

シナネンは持続可能な未来へ向け、クリーンなエネルギーを利用していただくことで脱炭素社会の実現に貢献するべく、再生可能エネルギー導入のハードルを下げる確かな環境価値の選択肢を提供しています。

J-クレジットやトラッキング付非化石証書を活用した実質再エネ比率メニュー（RE100対応を含む）や、遠隔地に建設した発電所から電力と環境価値を提供するオフサイトPPAなど、多様なソリューションを提供しております。

両社の環境課題への取り組み目的が一致したことから、目標達成に向けた具体的施策の一環として、この度、本PPAの導入に至りました。

本PPAは非化石証書の付与のみによる使用電力における脱炭素化の取り組みと異なり、追加性※2を伴うことが特徴であり、国内企業における脱炭素化の手法として注目が高まっています。

２．本PPAの概要

本PPAは、新設した太陽光発電所で発電した年間約210,000kWhの再生可能エネルギー由来の電力を、小売電気事業者であるシナネンを通じて安田倉庫の柏営業所へ供給するものです。2025年12月より電力供給を開始しております。また、オフサイトコーポレートPPAによる太陽光発電だけでは不足する電力年間約710,000kWhについても、シナネンが提供する実質再エネ比率メニューを活用し、再生可能エネルギー発電所由来の非化石証書を付与することで、柏営業所における使用電力の100％を再生可能エネルギーで賄うことを実現します。

これらの取り組みにより、柏営業所では年間約388,949kgのCO2削減※3が可能となります。安田倉庫は今後も持続可能な社会の実現に貢献すべく、温室効果ガス・CO2排出量の削減に取り組み、シナネンはその取り組みを電力供給の面で支援してまいります。

※1 オフサイトPPA （電力購入契約：Power Purchase Agreement）とは、需要家が発電事業者から再生可能エネルギーの電力と環境価値を長期に購入する契約です。遠隔地の発電設備から送配電網を介して需要家へ送電するモデルです。

※2 追加性（additionality）とは、企業の選択した調達方法が再生可能エネルギーへの投資を促進し、化石燃料の代替に繋がっているものを表すもので、再生可能エネルギーの調達に積極的な企業の中で、重要視されています。

※3 0.423kg-CO2/kWh × 919,502kWh/年で計算しております。

３．各社の環境への取り組み

（取り組み概要図）

安田倉庫は本PPAをはじめとする脱炭素化施策を今後も継続して推進してまいります。すべてのステークホルダーの皆さまからより多くの信頼を得られるよう、「お客様の声に真摯に耳を傾け誠実にお応えする」という「YASDA Value」を変わらずにご提供するとともに、社会の急速な変化に柔軟に対応し、自らも成長し続けることで、持続可能で豊かな社会の実現に貢献してまいります。

シナネンは、エネルギーソリューションを提供する法人向け企業として石油製品の販売、再生可能エネルギー投資、電力販売、太陽光発電メンテナンスなど、幅広い事業を展開しています。また、持続可能な未来の実現に向け、クリーンなエネルギーの供給を通じて海や森の豊かさを守る「シナネンあかりの森プロジェクト」を推進し、さまざまな団体と連携しながら環境保護活動に取り組んでいます。今後も脱炭素社会の実現に貢献するための活動を通じて持続可能な社会の実現を目指してまいります。

■安田倉庫株式会社について

https://www.yasuda-soko.co.jp/

安田倉庫は、1919年（大正8年）創業の東証プライム市場上場の総合物流企業です。首都圏・関西圏を中心に拠点を展開し、倉庫業を中核に、輸配送、国際物流、文書保管などのサービスを提供しています。

■シナネンの電力事業について

https://sinanen.com/for_business/electric_power_business/ (https://sinanen.com/for_business/electric_power_business/)

シナネンの電力事業は、2018年度より再生可能エネルギー由来、省エネルギー由来の「J-クレジット」や、非化石証書を活用し、環境保護を目的とした「環境配慮型CO2排出係数別メニュー」、トラッキング付き非化石証書を活用し、実質再生可能エネルギー100％の「RE100対応メニュー」を提供しております。

