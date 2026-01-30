2月にホンモノの桜が満開！立春を迎え、暦の上では春到来　「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」発売記念※　「『一番搾り』冬のお花見体験会 立春なので、ホンモノの桜咲かせちゃいました。」

キリンビール株式会社

来る春にぴったりの、一番搾り＆BEAMS DESIGN 限定デザイングッズが当たる SNS キャンペーンも実施

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、フラッグシップブランド「キリン一番搾り生ビール（以下、一番搾り）」から、桜をあしらった「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」が登場することを記念し、一足先に満開の桜を眺めながら「一番搾り」を楽しめる「『一番搾り』冬のお花見体験会」を開催します。当体験会は、立春を迎えて最初の週末となる2026年2月6日（金）～8日（日）に、東京・麻布台ヒルズカフェで開催します。

「『一番搾り』冬のお花見体験会」特設サイト：https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/ichiban/spring-campaigns/

＊2/3（火）AM10:00公開予定

今回、当社缶商品では初めて温度によって色が変化する示温インキを使用し、「一番搾り」ブランドらしい品質感をベースに、桜を華やかに表現した１.「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」、２.「一番搾り 糖質ゼロ 限定春示温インキデザイン缶」、３.「一番搾り ホワイトビール 限定春示温インキデザイン缶」（１.２.350ml缶、500ml缶、３.350ml缶のみ）を2026年2月3日（火）より期間限定発売します。

その発売を記念し開催する本イベントでは、桜を眺めながら一番搾り(「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」をご提供）を冷やすと色が変化する「一番搾り オリジナル感温グラス」で乾杯いただけます。立春を迎え、春に先駆けて「冬のお花見」というお客様の新しい体験を創出し、例年以上に春への期待感や春を迎えるうれしさを高めてまいります。

また満開の桜の中で撮影ができるフォトブースや、イベントに来場された皆様が「今年の春にしたいこと」を記載いただける「一番搾り 春にしたいこと教えて！桜ボード（以下、桜ボード）」も設置します。さらに、イベントに来場された皆様にはフォトブースでの写真をSNS投稿、もしくは桜ボードに記入いただいた方に「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」1本プレゼント等、「冬のお花見」体験だけでなく、春をお持ち帰りいただける施策もご用意しております。

※一番搾り春デザイン缶は2月3日（火）より一部の店舗様にて限定発売となります。お取り扱い状況はお近くの店舗様へお問い合わせください。

■イベント開催概要

イベント名 ：「『一番搾り』冬のお花見体験会」

立春なので、ホンモノの桜咲かせちゃいました。

開催日時 ：2026年2月6日（金）17:00～21:00

2026年2月7日（土）12:00～21:00

2026年2月8日（日）11:00～20:00

会場 ：麻布台ヒルズカフェ

〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3-1

麻布台ヒルズ内

参加方法 ：当日参加のみ（事前予約無し）

参加費 ：500円（税込）

左から冷却後の「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」と「一番搾り オリジナル感温グラス」 ※缶体の一部に、温度によって色が変わる特殊なインキを塗布しており、約10℃で色が変わります。本インキは、日光や蛍光灯等の光に長時間晒されると、色が変わらなくなる場合があります。

体験内容 ：１.「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」「一番搾り オリジナル感温グラス」及び

おつまみをご提供

２.会場内にて「冬のお花見」体験

３.桜フォトブースにてお写真撮影＆SNS投稿（任意）

４.「一番搾り 春にしたいこと教えて！桜ボード」に感想記入（任意）

５.お土産のお渡し（グラス持ち帰り用BOX）

※SNS投稿/「一番搾り 春にしたいこと教えて！桜ボード」に記入いただいた方は

「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」1本プレゼント

■一番搾り＆BEAMS DESIGN限定デザイングッズが当たるSNSキャンペーン

キリンの「聖獣」や「一番搾り」の「一番」をデザインのポイントにしたBEAMS DESIGN限定デザインのキャップや T シャツ、トートバッグといった、来る春にぴったりの完全オリジナルアイテムが当たる SNS キャンペーンを実施します。春を待ちきれない2ブランドがタッグを組んで制作したアイテムにぜひご注目ください。

※ は、様々なパートナー企業様と協業で商品開発、企画等を行う、ビームス ライセンスビジネスのメインブランドです。ビームスの企画力・編集力・選択眼を活かし、モノのデザインだけでなく、ニュース、話題、行列、現象をデザインします。

＜キャンペーン概要＞

期間：2026年2月3日（火）18:00～

3月6日（金）23:59

参加方法：1.キリンビール公式Xアカウント

（X：@Kirin_Brewery）をフォロー

2.対象投稿をリポスト

※2/3（火）18:00に投稿を予定

（変更になる可能性もございます）

賞品概要：限定オリジナルTシャツ

限定オリジナルキャップ

限定オリジナルトートバッグ

当選人数：500名

キャンペーンサイトURL：

https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/ichiban/spring-campaigns/

※2/3（火）AM10:00公開予定

※応募要項はURL内をご確認ください