エアウィーヴ、2月7日（土）にららぽーと堺店をオープン

株式会社エアウィーヴ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：高岡本州、以下「エアウィーヴ」）は、 2026年2月7日（土）大型商業施設三井ショッピングパーク ららぽーと堺（大阪府堺市）3階に、新店舗をオープンいたします。

「エアウィーヴ ららぽーと堺店」の特徴

ららぽーと堺は212店舗が集まる関西屈指の大型ショッピングセンターで、地域最大級の集客力を持ち、ファミリーから若年層まで幅広い客層が訪れます。

「エアウィーヴ ららぽーと堺店」ではカスタマイズできる大人気のベッドマットレスをはじめ、当社グループの枕ブランド「ロフテー」を含む10種類以上のピローを展開。スリープカウンセラー（販売員）によるカウンセリングや、体形測定システム、商品体感などを通じて一人ひとりに合った寝具をご提案します。

さらに、関西初の取扱いとなるラグジュアリーリネンブランド「ホテルライクインテリア」のパジャマや寝装品など、幅広いカテゴリーを取り揃え、理想の睡眠をトータルにサポートします。

【オープニングキャンペーン】

オープニングを記念して、71,500円（税込）以上のお買い上げのお客様20名様に先着で「エアウィーヴ ミニクッション」をプレゼントします。さらに限定商品も数量限定でご用意しております。※ノベルティ、限定商品はなくなり次第終了となります。

【店舗情報】

店舗名：エアウィーヴ ららぽーと堺店 3125区画

住 所：〒587-8577 大阪府堺市美原区黒山22‐1

電話番号：072-362-1000

営業時間：平日 10:00～20:00 土日祝 10:00～21:00

■ホテルライクインテリアについて■

「ホテルライクインテリア」は“一流ホテルの寝心地をご自宅で”をコンセプトに掲げ、ベッドリネンやルームウェア、インテリアアイテムを取り揃え、端正でモダンな住空間の演出を叶えるライフスタイルブランドです。

公式サイト：https://www.modernrattan.net/

エアウィーヴについて

「The Quality Sleep（眠りの世界に品質を）」をミッションに寝具の製造・販売を行う総合寝具メーカー。創業当初より睡眠研究に力を入れ、そこで得た知見を基に、より良い睡眠を追求する寝具の開発を行ってきました。エビデンスのある製品づくりによって、エアウィーヴはこれまでも、トップアスリートや高級ホテル・旅館など、多くの一流の方にご愛用いただいております。