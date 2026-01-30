【福岡県大牟田市】生演奏と朗読で楽しむコンサート　こども音劇「星の王子さま」開催のお知らせ

筑後地区観光協議会


2026年2月28日（土）に大牟田文化会館にて、世界的ベストセラーの名作「星の王子さま」を生演奏と朗読で楽しむコンサートを開催します。クラシックの名曲から子どもたちにも親しみのあるJ-POPや楽しい手遊びなど、一緒に歌って参加できる曲がもりだくさん。








アニメ「進撃の巨人」エレン・イェーガー役で知られる声優の梶裕貴さんが朗読を担当し、佐賀県出身の俳優・宮原健一郎さんが王子さま役を演じます。


終演後には、出演者によるアフタートークも開催予定。また、宮原健一郎さんによる演劇ワークショップも実施します！




■開催概要


イベント名：こども音劇「星の王子さま」


開催日時：2026年2月28日(土)14時開演(開場13：30)


会場：大牟田文化会館　大ホール


※出演者によるワークショップやアフタートークも開催予定。





■出演者


おはなし　　梶 裕貴


王子さま役　宮原 健一郎




ヴァイオリン　小宮 園花、ヴィオラ　後藤 悠太、チェロ　佐藤 翔、クラリネット　西尾 真奈、トランペット　番場 菜々美、ホルン　馬見塚 友輝、ピアノ　野川 かおる


※出演者は変更になる場合がございます。




■チケット情報


入場料：SS席4,500円、S席4,000円、A席(一般)3,500円、A席(中学生以下)1,500円 (当日は各500円増)


※全席指定 　※3歳以下入場無料(保護者の膝上でご覧ください。席を使用される場合はチケットが必要です)


プレイガイド：


チケットぴあ（Pコード538-777） https://t.pia.jp/


ローソンチケット（Lコード 84272） https://l-tike.com/


大牟田文化会館窓口、ながす未来館、荒尾総合文化センター




■無料ご招待


大牟田市内の幼稚園・保育園児および市内を含む近隣の小学生を本公演に無料でご招待します。（先着300人）


以下の応募フォームよりお申込みください。




【申込み・チケット引き取り期限：2月8日（日）17：00まで】


●大牟田市内在住の方（4歳～小学生の申込み可）


https://forms.gle/uLYoFXtTNLBPAvre9


●柳川市・みやま市・荒尾市・南関町・長洲町在住の方（小学生の申込み可）


https://forms.gle/nsdSaUcavQrrBXwf8




■ワークショップ参加者大募集！


王子さま役の宮原健一郎さんによる演劇ワークショップを開催します。


簡単なシナリオを使ってお芝居に挑戦してみませんか？




日時：2月28日（土）　10：00～（受付9：30～）※約45分間


対象：小学4年生～高校生（定員20名）※コンサートチケット購入者限定


会場：大牟田文化会館1階リハーサル室


参加料：無料


●ワークショップの申込み


https://logoform.jp/f/jp9Os




■関連リンク


大牟田文化会館ホームページ


こども音劇「星の王子さま」


https://omuta-bunka-kaikan.or.jp/archives/3867




■本件に関するお問い合わせ


大牟田文化会館


電話　0944-55-3131


お問い合わせフォーム　https://omuta-bunka-kaikan.or.jp/otoiawase　




https://prtimes.jp/a/?f=d41975-581-e5d04f9e5e4e2892780b685c89bb8880.pdf