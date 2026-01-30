【株式会社ユアーショップ】 浜松市に新たなケアの拠点が誕生 RELIVE イオンモール浜松市野店 新規オープン

株式会社ユアーショップ

株式会社ユアーショップ（本社：兵庫県尼崎市西長洲町一丁目3番20号、代表取締役： 西村 直也）は、2026年1月30日（金）、静岡県浜松市にありますイオンモール浜松市野店で「RELIVEイオンモール浜松市野店」を新規オープンいたします。

RELIVEイオンモール浜松市野店は、仕事・家事・育児・日常生活の中で感じる

肩・腰・足などの体のつらさを和らげ、より動きやすい毎日を目指す方に向けた店舗です。

一人ひとりの体の状態や生活背景に寄り添い、

無理のない形で「体が楽になる感覚」を体験していただけることを大切にしています。

地域の皆さまにとって、

「気軽に立ち寄れて、安心して相談できる存在」

となることを目指し、年中無休で営業いたします。

今後も株式会社ユアーショップは、

地域に根ざしたサービスを通じて、

皆さまの健やかな生活を支えてまいります。

【店舗概要】

店舗名：RELIVEイオンモール浜松市野店

オープン日：2026年1月30日（金）

所在地：静岡県浜松市中央区天王町字諏訪1981-3

営業時間：10:00～21:00

定休日：なし

運営会社：株式会社ユアーショップ

電話番号：053-544-4203

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ユアーショップ

会社HP：https://your-shop.info/

郵便番号：660-0805

住所：兵庫県尼崎市西長洲町1-3-20 YSビルディング

担当：石津

TEL：090-7873-7145

※必要に応じて、取材対応も可能です。