2月7日(土)から3月29日(日)まで「すみっコぐらしあそびスタジオ」ですみっコぐらし新テーマ『たぬきのまんまるレストラン』キャンペーン開催！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、「すみっコぐらしあそびスタジオ」全4店舗にて2月7日(土)～3月29日(日)の期間、すみっコぐらし新テーマ『たぬきのまんまるレストラン』に合わせたキャンペーンを開催します。



森をおさんぽしていたすみっコたちが見つけたのは、おくびょうな性格のたぬきがきりもりするレストラン。まんぷく姿のすみっコたちがかわいい新シリーズです。



「すみっコぐらしあそびスタジオ」では『たぬきのまんまるレストラン』テーマデザインを使用した3つの施策をお楽しみいただけます。




１.『たぬきのまんまるレストラン』テーマデザインのシール(数量限定)をプレゼント！


２.おつかいチャレンジ


「おつかいメモ」を見ながら食材を集めて、たぬきのお手伝いをしよう！


すみっコたちにおいしい料理を届けるごっこ遊びが楽しめます。


３.フォトプロップスが登場！


『たぬきのまんまるレストラン』テーマデザインのフォトプロップスで、かわいい写真を撮影して思い出を残そう。



キャンペーンの詳細は公式サイトのお知らせページよりご確認ください。


公式サイトURL: https://bandainamco-am.co.jp/kids/sumikko_studio/


『たぬきのまんまるレストラン』について


すみっコぐらし通信： https://www.san-x.co.jp/sumikko/campaign/tanuki_manmaru/



１.『たぬきのまんまるレストラン』テーマデザインのシール(数量限定)をプレゼント！



※施設を利用したお子さまに1枚ランダムでお渡しします。(全2種)


※期間中、通常デザインシールのお渡しはございません。





２.おつかいチャレンジ



「おつかいメモ」を見ながら、レストランに必要な食材を探してかごにいれるごっこ遊びを楽しもう。たぬきのお手伝いをして、すみっコたちにおいしい料理を届けよう！





３.『たぬきのまんまるレストラン』


テーマデザインのフォトプロップスが登場。



すみっコぐらしあそびスタジオでかわいい写真を撮影し、思い出を残そう！



またグッズエリアでは、すみっコぐらし商品を1,100円以上お買い上げのお客さまに『たぬきのまんまるレストラン』のビッグステッカー(数量限定)を1枚プレゼントします。



詳細はこちら▼


https://bandainamco-am.co.jp/kids/sumikko_studio/


【「すみっコぐらしあそびスタジオ」とは】


子どもから大人まで幅広く愛される大人気キャラクター「すみっコぐらし」のかわいい世界観に入り込んであそべる施設です。すみっコたちをモチーフにしたすべり台やボールプール、ショッピングやクッキングなどお子さまが夢中になる遊びが盛りだくさん。すみっコたちと一緒にぬいぐるみ撮影やドールハウスあそびが楽しめます！ファンにはおなじみのシーンも再現し、ここだけの写真を撮影することができます。親子そろって夢中になって楽しめて、素敵な思い出を残すことができます。






『すみっコぐらしあそびスタジオ』　概要


[利用条件]


対象年齢 2～12歳(マークイズ葛飾かなまちのみ0歳6か月～)


※保護者の付き添いがないお子さまの入場はできません。


※大人のみの入場はできません。詳しくは公式サイトをご確認ください。



[利用料金]


来店時期や店舗により異なりますので、公式サイトをご確認ください



[公式サイト]


https://bandainamco-am.co.jp/kids/sumikko_studio/



[公式LINE]


https://line.me/ti/p/@140mkpte



[各店舗の紹介]


すみっコぐらしあそびスタジオ ららぽーと門真


住所：〒571-0044 大阪府門真市松生町1番地11号 ららぽーと門真 3F



すみっコぐらしあそびスタジオ イオンモール大高


住所：〒459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高2-450 イオンモール大高 3F



すみっコぐらしあそびスタジオ アリオ札幌


住所：〒065-8518 北海道札幌市東区北7条東9丁目2-20 アリオモール札幌 2F



すみっコぐらしあそびスタジオ マークイズ葛飾かなまち


住所：〒125-0041 東京都葛飾区東金町一丁目10番1号　MARK IS 葛飾かなまち 3F



[権利表記]


(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.


■「すみっコぐらし」とは


2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。



かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。


電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。





～すみっコぐらしの最新情報についてはこちら～


・すみっコぐらし通信： https://www.san-x.co.jp/sumikko/


・すみっコぐらし公式X： https://x.com/sumikko_335



(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.




