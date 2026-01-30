【新商品リリース】レビックグローバルが、eラーニング教材「リーダーシップとチームマネジメント」を発売

株式会社レビックグローバル

株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理、以下「レビックグローバル」）は、企業の組織力向上を支援するソリューションを提供しています。このたび、2026年1月30日にeラーニング教材「リーダーシップとチームマネジメント」をリリースいたしましたので、お知らせいたします。

本教材は、プレイヤーとしての実績を持ちながらも、リーダーとしての役割や視座の転換に課題を抱える層に対し、マンガ動画を用いたストーリー学習を通じて、チームを率いるための基礎力を効果的に醸成するプログラムです。

■こんな方におすすめ

・新しくリーダーやマネジャーに昇進された方

・これからリーダーやマネジャーに昇進する予定の方

・リーダーやマネジャーになることを目指している・期待されている方

■ 開発の背景：リーダー育成における「脱・プレイヤー」の壁

多くの組織において、優秀なプレイヤーがリーダーに昇格した後も「プレイヤー意識」から抜け出せず、視座が変わらないという課題が散見されます。 「リーダー昇進後に学ぶ時間がとれない」「自ら課題を設定し、周囲を巻き込む変革型リーダーが育たない」といった現場の切実な声に応え、当社は「プレイヤーからマネジャーへの視座の転換」を短時間で、かつ自分ごととして学べる本教材を開発いたしました。

■ 本教材の３つの特徴

＜特徴１＞「マンガ動画」で“あるある事例”を追体験

学習の導入として、リーダーが直面しがちな課題（壁）を描いた「マンガ動画」を視聴します。「売上目標のプレッシャー」や「チーム内の不協和音」など、誰もが共感できるストーリーを通じて課題を自分ごと化し、当事者意識を高めます。

＜特徴２＞「視聴＋ワーク」で思考力を鍛える3ステップ構成

単に動画を見るだけでなく、「１.マンガ動画視聴（事例把握）」→「２.ワークシート記入（思考・言語化）」→「３.解説動画視聴（理論の習得）」の3ステップで進行します。自分の考えをアウトプットした上で解説を学ぶため、知識の定着率が高まります。

＜特徴3＞自習から集合研修まで柔軟に活用可能

個人のeラーニング（自習）としてはもちろん、集合研修の一部としてワークシートを活用したり、反転学習の教材として利用したりと、各社の育成計画に合わせて柔軟に導入いただけます。

■ 講座内容

【チームリーダー編】

- イントロダクション（「リーダーシップ」と「マネジメント」）- プレイヤーからリーダーへ（自己認識／目標設定）- 新しいチーム（強みの承認と役割の明確化／エンゲージメント／ビジョンの共有）- 最初の壁（自己管理能力／リーダーの役割認識／自己開示と信頼構築／チームのボトルネック解消）- レジリエンス（レジリエンス（精神的回復力、自発的治癒力）／ポジティブな再評価）【マネジャー編】- 目標設定と戦略的思考（SMART原則に基づく目標設定／情報収集と分析／上位者との連携／戦略的思考と変革リーダーシップ／ドラッカーの「未来創造」）- コンフリクト・マネジメント（コンフリクト・マネジメント／アサーティブ・コミュニケーション／アンコンシャス・バイアス）- 脅威の出現とリスク・マネジメント（強力なライバルへの対策／リスク・マネジメント）- はじめての評価（多角的評価）- さらなる成長と次世代の育成（持続可能なリーダーシップ／後継者育成の4段階プロセス／レガシー・リーダーシップ／組織学習の促進）

■商品詳細

- 講座名 ：「リーダーシップとチームネジメント」- 利用費用 ：5,500円（税込）/人- ※1企業様あたり受講人数無制限のプランもございます。別途お問い合わせください。- 利用期間 ：12ヵ月- 言語 ：日本語- 学習スタイル：動画、確認テスト、ワークシート- 標準学習時間：約100分- 修了基準 ：全章完了または合格- 公式HP ：https://www.revicglobal.com/e-learning-content/leadership-and-teammanagement

■無料デモIDの発行

企業の人事・人材育成ご担当様向けに、eラーニング教材「リーダーシップとチームマネジメント」の内容をご確認いただける無料デモIDを発行いたします。お気軽にお申し込みください。



［無料デモIDお申込み］https://www.revicglobal.com/contact

※「リーダーシップとチームマネジメント、デモID希望」とご入力ください。

■ 株式会社レビックグローバルについて

レビックグローバルは、株式会社ウィザスのグループ会社で1977年設立。LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、eラーニングコンテンツ、企業向け動画を提供しています。会社創立以来、蓄積した高度な技術力とノウハウをベースに最適なサービスを提供しています。

- 社名 ：株式会社レビックグローバル- 本 社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階- 代表者 ：代表取締役社長 柏木 理- 事業内容 ：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業- URL ：https://www.revicglobal.com

■本件に関するお問い合わせ先

- 株式会社レビックグローバル- 担当：稲見/久内- 所在地：〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階- TEL：03（6824）9782- FAX: 03（6824）9785- email：po-accountsales@revicglobal.com- URL：https://www.revicglobal.com/