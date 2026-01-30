株式会社ささえとのシルバーパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社ささえと、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
メインスタンドバナー広告の掲出
■契約期間
2026年2月1日～
株式会社ささえ 代表取締役 秋山 浩一 様 よりファン・サポーターの皆さまへ
このたび、水戸ホーリーホックを支える仲間の一員としてご一緒できることを、心から嬉しく思っています。
私たち株式会社ささえは、「訪問看護サービスを通して、すべての人々が幸せに暮らすことのできる地域をささえます」という理念のもと、日々地域の暮らしに寄り添ってきました。
地域に力を届け、子どもたちに夢を与え、街に誇りを生み出す水戸ホーリーホックの存在は、私たちが目指す地域づくりの姿そのものです。だからこそ、皆さまと同じ気持ちでクラブを応援できることに、大きな喜びを感じています。
これから訪れる歓喜の瞬間も、悔しさを噛みしめる場面も、サポーターの皆さまとともに受け止めながら、私たちも地域の一員としてクラブの挑戦を後押ししていきます。
水戸ホーリーホックが、これからも地域に活力と希望をもたらす存在であり続けるよう、心を込めて応援してまいります。 どうぞよろしくお願いいたします。
法人概要
■法人名
株式会社ささえ
■所在地
東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目35番14号
■代表者
代表取締役 秋山 浩一
■事業内容
・訪問看護サービス
・居宅介護サービス
■URL
https://k-sasae.jp/