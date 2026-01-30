【「おいしい朝食」が、地域と未来をつなぐ】全国16のコンフォートホテルで地域食材を活かした地産地消の新メニューを2月1日（日）より提供

株式会社チョイスホテルズジャパン

全国に「コンフォートホテル」「コンフォートホテルERA」「コンフォートイン」「コンフォートスイーツ」「Ascend Hotel Collection(TM)」を展開する株式会社チョイスホテルズジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤孝彦、以下チョイスホテルズジャパン）は、全国の「コンフォートホテル」にて無料朝食ビュッフェを提供し、ご好評をいただいています。

全国35のホテルにおいて、伝統的な食文化「100年フード」／「郷土料理」／「B級グルメ」のいずれかに該当する各地域の食材を取り入れた新たな「地産地消」メニューを導入、先行して2025年12月1日（月）より18ホテルで提供を開始しており、第2弾として2026年2月1日（日）より秋田や東京・神田など全国16ホテルで提供を開始します。

※コンフォートホテル鈴鹿の「ホテル特製 鈴カレー」は2月15日（日）頃より提供予定です。また、コンフォートホテル彦根の「滋賀の伝統鍋 じゅんじゅん」は2月3日（火）から提供予定です。

地域社会とのつながりを大切にしながら、今回の取り組みを通じて、SDGs（持続可能な開発目標）の実現に向けた活動を今後も拡げてまいります。

朝食で地元の食材に触れることで、持続可能な地域づくりにつながる

地域の食材を用いたさまざまな地産地消メニュー

全国に展開する「コンフォートホテル」では、日本各地の名産品や特産品、ご当地グルメなど、その土地ならではの「地産地消メニュー」を無料の朝食ビュッフェで提供しています。旅先でしか出会えない味わいとして、多くの宿泊者にご好評をいただいています。

地域の魅力を朝食で伝えることは、コンフォートブランドならではの特長、強みの一つとなっています。

それぞれの地域の食材を使用した地産地消メニューは、SDGsにおける「目標12：つくる責任 つかう責任」「目標17：パートナーシップで目標を達成しよう」の実現にもつながっています。

「おいしく、しっかり、バランスビュッフェ。」をテーマにしたコンフォートホテルの無料朝食ビュッフェは、無料でありながらも、「旅の楽しさを伝えながら、地域を元気にしたい」という想いのもと、地域のみなさまのお力をいただきながら、お客様にさまざまな地産地消メニューをお楽しみいただいています。

「ビジネスや観光など、さまざまな目的でご宿泊されるお客様に、それぞれの地域や四季を感じていただけるボリュームのあるバランスの良い朝食をお楽しみいただきたい」という想いから、季節の旬の食材を使用したスムージーやボリュームのある日替わりメニューなど、大人もお子さまも楽しめる朝食を取り揃えています。

北は北海道から南は沖縄まで、日本各地の食材を使用した地産地消メニューを通じて、旅先ならではの味わいをお楽しみいただけます。

コンフォートホテルの無料朝食

コンフォートホテルの朝食で味わうご当地食材｜こだわりの「地産地消」朝食

URL ： https://www.choice-hotels.jp/news/detail.php?id=762

地域のみなさまと一緒に作り上げた、その土地の味を楽しめる地産地消メニューが新たに仲間入り

（左）比内地鶏スープのうま味が広がる、秋田を代表する郷土料理"おふくろの味 きりたんぽ鍋"【秋田限定】

提供ホテル: コンフォートホテル秋田

（右）焼き色のついた豆腐に、ほんのり甘く深みのある福島県産の味噌を絡めた、"やさしい甘味の味噌田楽"【郡山限定】

提供ホテル: コンフォートホテル郡山

（左）小麦の名産地である群馬のおっきりこみを使用した、野菜のやさしいうまみが重なり合う"群馬の郷土料理 おっきりこみ"【前橋限定】

提供ホテル: コンフォートホテル前橋

（右）江戸味噌のコクと東京都産野菜の旨みが染み渡る"江戸味噌仕立てのちゃんこ鍋"【東京神田限定】

提供ホテル: コンフォートホテル東京神田

（左）新潟県産味噌のまろやかな旨みが寄り添う、雪国・新潟で受け継がれてきた"山の恵みを味わう 竹の子汁"【新潟駅前・燕三条限定】

提供ホテル: コンフォートホテル新潟駅前／コンフォートホテル燕三条

（右）鈴鹿産にんじん・じゃがいもを使用し、素材の甘みとコクを最大限に引き出した"ホテル特製 鈴カレー"【鈴鹿限定】 ※2月15日頃から提供予定

提供ホテル: コンフォートホテル鈴鹿

（左）素朴で温かな味わいが、心までほっと満たしてくれるすき焼き風の郷土料理"滋賀の伝統鍋 じゅんじゅん"【彦根限定】 ※2月3日（火）から提供予定

提供ホテル: コンフォートホテル彦根

（右）地域に根づく伝統的な食文化として「100年フード」に認定されている"奈良の牛乳で仕立てた 飛鳥鍋"【奈良限定】

提供ホテル: コンフォートホテル奈良

（左）大阪府産のスプラウトを合わせて香りと食感をプラスした、身体に染み渡るやさしい"大阪の味 かす汁"【堺限定】

提供ホテル: コンフォートホテル堺

（右）心も体も温まる郷土おでん"生姜醤油で食べる姫路おでん"【姫路限定】

提供ホテル: コンフォートホテル姫路

（左）高知県産のゆずを使用したポン酢と爽やかに薬味がマッチした"高知のゆず香る なすのたたき"【高知限定】

提供ホテル: コンフォートホテル高知

（右）山口県産の長州どりに甘辛いタレが絡んだ"県民のソウルフード チキンチキンごぼう"【新山口限定】

提供ホテル: コンフォートホテル新山口

（左）地産ソースの濃厚な旨みが、香ばしい麺とキャベツの甘みと重なり合う食べ応えある"地産ソースで食べる広島風お好み焼き"【呉限定】

提供ホテル: コンフォートホテル呉

（右）鶏ガラスープに春雨や野菜、地元産のきくらげの旨みが溶け込んだ、体にやさしく温まる熊本の中華料理店や家庭でも定番な"熊本の郷土料理 太平燕"【熊本新市街限定】

提供ホテル: コンフォートホテル熊本新市街

ゴーヤのほろ苦さと豆腐、卵のやさしい旨みにシークヮーサーの酸味が調和した"沖縄名物 ゴーヤチャンプルー"【那覇県庁前限定】

提供ホテル: コンフォートホテル那覇県庁前

コンフォートホテルの無料朝食 概要

全国16ホテルのコンフォートホテルにて地産地消メニューをリニューアル

提供期間 ： 2026年2月1日（日）から

※コンフォートホテル鈴鹿の「ホテル特製 鈴カレー」のみ2月15日（日）頃からの提供

※コンフォートホテル彦根の「滋賀の伝統鍋 じゅんじゅん」は2月3日（火）から提供の提供

提供ホテル ： 全国16ホテルのコンフォートホテル

料金 ： 無料

URL ： https://www.choice-hotels.jp/brand/eat/breakfast/

※メニューは予告なく変更になる場合があります。

※提供サービスはホテルにより異なります。

※写真はすべてイメージです。

＜株式会社チョイスホテルズジャパン 概要＞

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目6-3吉野第一ビル2階

代表取締役社長 ： 伊藤 孝彦

設立 ： 2000年9月

資本金 ： 2,000万円

URL ： https://www.choice-hotels.jp

事業内容 ： ホテルフランチャイズの加盟店の募集・指導・管理・運営。世界46カ国以上に7,500軒以上のホテルを展開するアメリカのホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」の、日本におけるマスターパートナーとして、日本全国にコンフォートホテル、コンフォートホテルERA、コンフォートイン、コンフォートスイーツ、Ascend Hotel Collection(TM)を展開