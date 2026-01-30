Coloria Homeのフレグランスディフューザーがマイベスト月間アワードを受賞

株式会社High Link

株式会社High Linkが展開するライフスタイルブランド「Coloria Home（カラリアホーム）」が、商品比較サービス「マイベスト」が選出する「マイベスト月間アワード」を受賞しましたので、お知らせいたします。2026年1月度の玄関用芳香剤部門にて、Coloria Homeのフレグランスディフューザー複数アイテムが上位にランクインしております。

詳細はこちら：https://my-best.com/13863/archives/2026/1#sell-score

受賞内容

商品比較サービス「マイベスト」が発表した「マイベスト月間アワード」2026年1月度 玄関用芳香剤部門において、Coloria Homeの複数商品が上位にランクインしました。本アワードは、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングにおける売れ筋ランキングをもとに、マイベストが月次で独自にポイント化した「売れ筋スコアベスト5」として発表されるものです。今回のランキングでは、Coloria Homeのフレグランスディフューザーが、香りの心地よさや日常空間へのなじみやすさといった点で評価されております。

▪️受賞商品

＜第2位：フレグランスディフューザー カシスリーフ＞

新しい一日を迎えるあなたに、鮮やかな印象を添える香りです。 最初に包み込むのはキリリとしたグリーンの清々しさ。その中に複数のベリーやローズが奏でるフルーティな甘さが絶妙に溶け込みます。鮮やかなグリーンから華やかなピンクへとグラデーションしていくような美しい色彩を想起させ、香りの変化を視覚的にも楽しめます。

＜第3位：フレグランスディフューザー サボン＞

クリーンで透明感あふれる香りが、空間に心地よいフレッシュ感をもたらします。シャープなシトラス、清楚なミュゲの香りは、お部屋をお天気の下で洗濯物が風になびいているときのような爽やかな空気に変えてくれます。

＜第3位：フレグランスディフューザー ウッディ＞

洗練されたウッディノートは、都会の喧騒を忘れさせるような包容力のある香りです。なじみある落ち着いたヒノキが、心に余白をもたらしてくれるように感じます。自然の質感をスタイリッシュに纏った香りは、現代のライフスタイルに寄り添い、日常を上質に整えてくれます。

マイベストとは

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。

公式HP：https://my-best.com/

Coloria Home（カラリアホーム）とは

「Coloria Home（カラリアホーム）」は、ユーザー数85万人※1を超える香りの総合プラットフォーム「カラリア」が手掛ける、香りに特化したライフスタイルブランドです。「香りで世界を彩る」をミッションに掲げ、日常を豊かにするフレグランス製品を展開しています。ユーザーの感性やデータに基づいた香り開発を行い、フレグランスディフューザーをはじめとした生活空間に彩りと癒しをもたらすプロダクトをお届けします。

公式HP：https://home.coloria.jp/

※1 2025年12月時点の総会員数

「カラリア」とは

カラリアは、香りアイテムのサブスクリプションサービス「カラリア 香りの定期便」、香りに関する情報を紹介する専門メディア「カラリアマガジン」、ライフスタイルブランド「Coloria Home（カラリアホーム）」、フレグランスブランド様向けの「coloria for business」からなる、香りの総合プラットフォームです。

「カラリア 香りの定期便」では約1,000種類の香りアイテム（人気ブランド香水やルームフレグランス、バスグッズなど）の中から毎月好きな商品を選ぶことができ、香水は1ヶ月使い切りサイズのアトマイザーでお届けしています。香り選びに悩んだ際は香水診断や充実したサイト検索など、自分に合った香りに出会えるサポートをご用意しています。

香りの専門メディア「カラリアマガジン」は月間約170万PVとなっており、香りに関する有益情報を日々お届けしております。

サービス開始から6年が経過した現在、総会員数は直近2年で約2.5倍※2伸長し、2025年10月時点で85万人超えと多くの方に支持をいただいております。

※2 2022年3月末から2024年3月末

会社概要

会社名 ：株式会社 High Link

代表者 ：南木将宏

本社所在地 ：東京都品川区西五反田1-18-9 五反田NTビル 4F

設立年月日 ：2017年6月

コーポレートサイト：https://high-link.co.jp/(https://high-link.co.jp/)

カラリアサイト ：https://coloria.jp/(https://coloria.jp/)