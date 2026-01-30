運と睡眠環境を整える【昭和西川】「ハッチキャンペーン」を2月1日（日）よりスタート！まくら無料測定体験で幸せを呼ぶ「はちみつ紅茶」プレゼント＜2月28日（土）まで＞

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は、2026年2月1日（日）より、全国の直営店にてまくら無料測定を体験いただいたすべての方に「はちみつ紅茶」をプレゼントする「ハッチキャンペーン」を開催いたします。ご自身の身体に合った枕の高さとともに新しい季節に向けた「幸せ」をお持ち帰りいただける特別な機会をご提案いたします。

■約5分で完了！自分の身体に合う「まくら」の高さを知ろう！

「今使っているまくら、自分に合っているのかな」という疑問を5分ほどで解消してみませんか。「枕と睡眠のスペシャリスト」がお一人おひとりの身体に合わせた最適なまくらの高さをスピーディにチェック。短時間で手軽に自分の安眠スタイルを知ることができるオープンな体験会です。お買い物のついでやお時間の合間に、ぜひお立ち寄りください。

■まくらのこだわり「8」にちなんだ幸せの「はちみつ紅茶」を進呈

MAKULABO X ：38,500円（税込）

「オーダメイド枕 MAKULABO」は、理想の寝心地をキープするための【8】つのポケットと【8】種類の中材を組み合わせて仕立てるこだわりの逸品。末広がりで縁起のいいこの【8】（ハチ）、∞（無限）の可能性を秘めた幸せの数字とも言われます。今回は同じ響きを持ち、古くから幸運を呼び込むはちみつを使用した紅茶をプレゼントとしてご用意いたしました。無料測定と合わせてぜひこちらの特典をお楽しみください。

【まくら無料測定・ハッチキャンペーン概要】

期間：2026年2月1日（日）～28日（土）

内容：店舗にてまくらの高さ測定（約5分）を体験いただいた方にもれなく「はちみつ紅茶」をプレゼント

対象：すべてのご体験者様（購入の有無は問いません）

開催店舗：全国の直営店SHOWA NISHIKAWA「まくらぼ」取り扱い店舗

https://www.showanishikawa.co.jp/pages/shop/

※お客様1人につき1回のみのサービスとさせていただきます。プレゼントはなくなり次第終了となる可能性がございます

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/