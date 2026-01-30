自由診療クリニック特化型のDXツール『B4A（ビーフォーエー）』が、保険診療用の電子カルテに登録した顧客情報をスムーズにB4Aへ反映できる新機能「WebORCA連携」をリリース。

株式会社B4A

株式会社B4A（代表取締役CEO：植松 正太郎）が開発・提供する、自由診療クリニック特化型のDXツール『B4A（ビーフォーエー）』は、日本医師会ORCA管理機構が提供するクラウド型日医標準レセプトソフト「WebORCA」との連携機能をリリースしました。

本機能のリリースにより、保険診療と自由診療を併設するクリニックにおいて、保険と自費の電子カルテ間で顧客情報をスムーズに連携することが可能となり、現場のオペレーション負荷軽減とデータ精度の向上に大きく貢献します。

連携の背景

近年、お客様の利便性向上や提供サービスの幅を広げる目的で、保険診療と自由診療を併設するクリニックが増えています。しかし、従来の運用では保険診療用の電子カルテと自由診療用の電子カルテの両方に顧客情報を入力する必要があり、二重入力の手間や入力ミスなどのヒューマンエラー、既存顧客の把握漏れなどの課題が生じていました。

これらの課題を解決するため、B4AはWebORCAとの連携機能をリリースしました。

「WebORCA連携」の主な特長

■WebORCAの顧客情報を簡単な操作でB4Aへ登録

WebORCAに登録されたお客様の基本情報を、簡単な操作でB4Aへ登録することができます。

■二重入力不要で現場の業務負荷を軽減

これまで発生していた保険診療用の電子カルテと自由診療用の電子カルテの両方に全く同じ情報を入力することが不要になり、受付の業務負荷が軽減されます。

■自動入力で入力ミス０へ

手動での転記作業が不要になるため、氏名の漢字間違いや電話番号の打ち間違いといったヒューマンエラーがなくなります。

「WebORCA連携」は、ご利用にお申し込みが必要なオプション機能です。

機能の詳細についてお聞きになりたい方は、公式サイトよりお問い合わせください。

https://www.b4a.co.jp/request-info-form

B4Aの開発体制について

B4Aはクラウド型のツールであるため、導入先クリニックのご要望に応じて日々機能をアップデートしております。弊社は業界最大級の開発組織を抱えており、圧倒的な機能リリースのスピードとともに、エラーが起きにくい安定したシステム環境を実現しています。

今後も業界で最も先進的な機能提供に尽力し、自由診療クリニックの業務を効率化することでクリニックスタッフの負担を軽減するのみならず、クリニックに日々通っているお客様にとっても来院体験の質・満足度向上を果たしてまいります。

◇現在B4Aでは、業界最先端のツールでありつづけるために尽力してくれるエンジニア、プロダクトマネージャー等を募集しております。詳しくはこちらをご覧ください。

https://jobs.b4a.co.jp

B4A（ビーフォーエー）について

自由診療向け電子カルテ導入院数No.1[※]のB4A（ビーフォーエー）は、リアルタイム予約や電子カルテの機能をそなえた、自由診療クリニックのDXを実現するクラウドツールです。予約～決済まで、クリニック運営に必要な機能が網羅的に備わっています。新規集客・リピート率向上、業務効率改善につなげ、売上アップをかなえます。美容クリニック（美容外科・美容皮膚科）、AGAクリニック、いびき治療クリニック、各種オンライン診療、サブスク型クリニック、脱毛クリニック、審美歯科など、大手から個人院まで500院以上で導入いただいております（2026年1月時点、運用準備中含む）。

※2024年11月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

◇B4Aに関する資料や無料デモをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

https://www.b4a.co.jp/request-info-form

会社概要

会社名 ：株式会社B4A

所在地 ：〒105-0003 東京都港区西新橋1-7-1 虎ノ門セントラルビル8F

代表取締役CEO ：植松 正太郎

事業内容 ：自由診療クリニック特化型DXツール「B4A」の開発・販売