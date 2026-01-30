商用利用可能な素材集「たっぷり素材 PIXTA 2」「たっぷり素材 PIXTA 動画編」1月30日（金）新発売

写真拡大 (全12枚)

ソースネクスト株式会社

　ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：小嶋 智彰）は、1月30日（金）、弊社サイト上で、素材集「たっぷり素材 PIXTA 2」、「たっぷり素材 PIXTA 動画編」（いずれも39,800円・税込、ダウンロード版）を発売いたします。


　本製品は、ピクスタ株式会社が運営する日本最大級のストックフォトサービス「PIXTA」から厳選した高品質な写真、イラスト、動画を収録した素材集です。1点ごとの購入や定額制サービスでの利用が一般的ですが、本製品は買い切り型で、追加費用なくロイヤリティフリー素材としてご利用いただけます。




【　「たっぷり素材 PIXTA」とは　】


　PIXTAは、ピクスタ株式会社が運営する日本最大級のストックフォトサービスです。写真、イラスト、動画、音楽など1億点以上を提供しており、「たっぷり素材 PIXTA」はその中から厳選した素材を収録してご提供します。本製品は買い切り型で、購入後は追加費用なくロイヤリティフリー素材として何度でもご利用いただけます。


　webサイトやSNS、チラシ、カタログなどの広告物から、動画制作（YouTube等）、プレゼンテーション資料まで、幅広い用途での商用利用が可能です。また、SNSへの投稿や動画内での使用も認められています。


　収録素材は、ライフスタイル、乗り物、植物、住宅、スポーツ、イベントなど多岐にわたり、AI生成素材を含まないため、ビジネス等の場面でも安心してご活用いただけます



【　「たっぷり素材 PIXTA 2」の特長　】


　収録点数：写真：57,000点、イラスト：43,000点　　合計10万点


　ファイル形式：JPG形式 / 640×480px程度 1300px（短辺+長辺）以下



＜　収録例　＞


・写真








・イラスト








【　「たっぷり素材 PIXTA 動画編」の特長　】


　収録点数：動画：500点


　ファイル形式：MP4 / 320×180(16:9) 、320×240(4:3)



＜　収録例　＞








製品概要


　製品名・価格：「たっぷり素材 PIXTA 2」　39,800円（税込）


　　　　　　　　「たっぷり素材 PIXTA 動画編」　39,800円（税込）


　製品内容：素材集


　販売：ソースネクスト株式会社


　サポート：素材の使用許諾に関するお問い合わせ：ピクスタ株式会社


　　　　　　購入および動作に関するお問い合わせ：ソースネクスト株式会社


　製品情報：「たっぷり素材 PIXTA 2」


　　　　　　　　https://www.sourcenext.com/product/pixta2/


　　　　　　「たっぷり素材 PIXTA 動画編」


　　　　　　　　https://www.sourcenext.com/product/pixta-video/



動作環境


　対応OS：Windows11 / 10


　　　　　 MacOS Sonoma以上


　その他：ブラウザ上で個別に閲覧、ダウンロードできる製品です。



コピーライト表記について


　製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。


　2006 - 2026 (c) PIXTA Inc. All Rights Reserved.



お客様お問い合わせ先


　ソースネクスト・カスタマーセンター


　ご購入前相談窓口


　https://support.sourcenext.com/fa/support/web/form155.html