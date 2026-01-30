商用利用可能な素材集「たっぷり素材 PIXTA 2」「たっぷり素材 PIXTA 動画編」1月30日（金）新発売

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：小嶋 智彰）は、1月30日（金）、弊社サイト上で、素材集「たっぷり素材 PIXTA 2」、「たっぷり素材 PIXTA 動画編」（いずれも39,800円・税込、ダウンロード版）を発売いたします。

本製品は、ピクスタ株式会社が運営する日本最大級のストックフォトサービス「PIXTA」から厳選した高品質な写真、イラスト、動画を収録した素材集です。1点ごとの購入や定額制サービスでの利用が一般的ですが、本製品は買い切り型で、追加費用なくロイヤリティフリー素材としてご利用いただけます。

【 「たっぷり素材 PIXTA」とは 】

PIXTAは、ピクスタ株式会社が運営する日本最大級のストックフォトサービスです。写真、イラスト、動画、音楽など1億点以上を提供しており、「たっぷり素材 PIXTA」はその中から厳選した素材を収録してご提供します。本製品は買い切り型で、購入後は追加費用なくロイヤリティフリー素材として何度でもご利用いただけます。

webサイトやSNS、チラシ、カタログなどの広告物から、動画制作（YouTube等）、プレゼンテーション資料まで、幅広い用途での商用利用が可能です。また、SNSへの投稿や動画内での使用も認められています。

収録素材は、ライフスタイル、乗り物、植物、住宅、スポーツ、イベントなど多岐にわたり、AI生成素材を含まないため、ビジネス等の場面でも安心してご活用いただけます

【 「たっぷり素材 PIXTA 2」の特長 】

収録点数：写真：57,000点、イラスト：43,000点 合計10万点

ファイル形式：JPG形式 / 640×480px程度 1300px（短辺+長辺）以下

＜ 収録例 ＞

・写真

・イラスト

【 「たっぷり素材 PIXTA 動画編」の特長 】

収録点数：動画：500点

ファイル形式：MP4 / 320×180(16:9) 、320×240(4:3)

＜ 収録例 ＞

製品概要

製品名・価格：「たっぷり素材 PIXTA 2」 39,800円（税込）

「たっぷり素材 PIXTA 動画編」 39,800円（税込）

製品内容：素材集

販売：ソースネクスト株式会社

サポート：素材の使用許諾に関するお問い合わせ：ピクスタ株式会社

購入および動作に関するお問い合わせ：ソースネクスト株式会社

製品情報：「たっぷり素材 PIXTA 2」

https://www.sourcenext.com/product/pixta2/

「たっぷり素材 PIXTA 動画編」

https://www.sourcenext.com/product/pixta-video/

動作環境

対応OS：Windows11 / 10

MacOS Sonoma以上

その他：ブラウザ上で個別に閲覧、ダウンロードできる製品です。

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

2006 - 2026 (c) PIXTA Inc. All Rights Reserved.

お客様お問い合わせ先

ソースネクスト・カスタマーセンター

ご購入前相談窓口

https://support.sourcenext.com/fa/support/web/form155.html