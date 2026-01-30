「MILK TEA SERVICE」が「CONVENIENCE YOUNG」描き下ろしアートによるグッズを2月6日（金）より発売。

株式会社ビームス

株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋）が運営する「ビームス カルチャート 高輪」および「ビームス ライフ 横浜」にて展開しているミルクティー専門店「MILK TEA SERVICE（ミルクティーサービス）」は、クリエイター「CONVENIENCE YOUNG（コンビニエンス ヤング）」描き下ろしのアートワークを使用したグッズを、2026年2月6日（金）より発売します。

本商品は、常設店である「ビームス カルチャート 高輪」「ビームス ライフ 横浜」と、「ビームス公式オンラインショップ」の3店舗にて展開します。

本コラボレーションでは、“ミルクティーを飲む時間”にフォーカスし、日常の中にある穏やかで豊かなひとときを、「CONVENIENCE YOUNG」ならではの柔らかなタッチで表現。全3種類のアートワークを、ロングスリーブTシャツ、キャップ、バンダナ、キーホルダー、トートバッグの5アイテムに落とし込みました。

また、実店舗の「ビームス カルチャート 高輪」「ビームス ライフ 横浜」では、漢方の知見を取り入れたクラフトハーブティーブランド〈TYNK〉のスパイスを使用した「チャイミルクティー by TYNK」の提供を開始します。さらに、バレンタイン限定で「ダブルチョコオートミールクッキー」も販売いたします。

スパイスと和漢植物の知見を掛け合わせた、奥行きのある「チャイミルクティー by TYNK」。高麗人参やクロモジなど13種の和漢植物が香り、心と体を芯から温めてくれる一杯に仕上げました。

※チャイティーは、「ビームス ライフ 横浜」にてホットとアイス、「ビームス カルチャート 高輪」にてアイスを提供いたします。

クッキーは、植物性素材100%にこだわったオリジナルのオートミールクッキーをご用意。食物繊維が豊富なオートミールをベースに、卵や乳製品、保存料、香料を一切使わず、“本当に必要なもの”だけで丁寧に焼き上げました。ザクザクとした食感の生地に、スイートなチョコレートチャンクを贅沢にミックス。ほんのりビターでチョコ感たっぷりな、バレンタインにぴったりの期間限定フレーバーをぜひお楽しみください。

“飲む時間そのものをデザインする”という「MILK TEA SERVICE」の思想を、日常に寄り添うプロダクトとして体感できるコレクションにご期待ください。

◼︎アパレル商品

ロングスリーブTシャツ

Color：White / Black

Size：S / M

Price：\8,250（inc.tax）

日常に馴染む、心地よいアートを纏う一着

ミルクティーを味わう人物を描いた「CONVENIENCE YOUNG」の描き下ろしアートを背面に配したロングスリーブTシャツです。

胸元には「MILK TEA SERVICE」のロゴを立体感のある刺繍で施し、シンプルながらも表情豊かなアクセントを加えました。日々の生活に寄り添うアイテムとして、肌触りの良い適度な厚みの生地を選定。よれにくい襟元と、洗濯を繰り返しても型崩れしにくいタフなボディが魅力です。リラックス感のあるシルエットで、性別を問わずデイリーに楽しめる一着です。

キャップ

Color：Black × Beige / Charcoal Gray × Purple

Price：\6,600（inc.tax）

遊び心を、日常のスタイリングに

「CONVENIENCE YOUNG」による描き下ろしアートを落とし込んだキャップ。ミルクティーが出来上がる過程をアルファベットになぞらえてデザインした、遊び心あふれるグラフィックをフロントに刺繍で表現しました。こなれた風合いのコットン素材を使用し、浅めのクラシックなフォルムで、どんなスタイルにも合わせやすいのが魅力。後ろのアジャスターでサイズ調整が可能で、ユニセックスでお楽しみいただけます。

Charcoal： ニュアンスのある絶妙な色合いで、コーディネートに抜け感をプラスします。

Black： 刺繍のグラフィックが際立つ、スタイルを選ばない王道のカラーです。

バンダナ

Color：Art / Logo

Price：\3,300（inc.tax）

自由な使い方で愉しむ、53cmのコットンバンダナ

「CONVENIENCE YOUNG」が描き下ろしたバンダナ。ミルクティーにまつわる様々なモチーフを散りばめた総柄デザインと、ミルクティーが出来上がる過程をアルファベットになぞらえてデザインした2種類です。 肌触りの柔らかなコットン100%素材を使用し、53cm角の標準的なサイズで仕上げました。 ハンカチとしてはもちろん、首元やバッグのアクセント、大切なものを包むクロスとして、日常の何気ないシーンに柔らかなタッチのアートが彩りを添えます。

キーホルダー

Color：1type

Price：\3,300（inc.tax）

コラボレーションの魅力を凝縮した、特別な一点

今回のために描き下ろされた「CONVENIENCE YOUNG」の2つのアートワークと、「MILK TEA SERVICE」のロゴを一堂に集約した、贅沢な仕様のキーホルダー。

ミルクティーを味わう人物、様々な日常のシーンが手元で揺れ、どこへでもミルクティーを飲む時の穏やかな空気感を持ち運べます。バッグやポーチ、鍵などに付けるだけで、日々の持ち物に遊び心あふれる彩りを。自分用にはもちろん、バレンタインのプチギフトとしても喜ばれる、遊び心たっぷりのコレクターズアイテムです。

トートバッグ

Color：Chocolate / Bright Royal

Price：\6,050（inc.tax）

お気に入りのアートと、どこへでも

ミルクティーを味わう人物を描いた「CONVENIENCE YOUNG」のアートワークを、バッグの表面に大胆にプリントしました。毎日気兼ねなく手に取れる軽やかな生地感が魅力で、デイリー使いにぴったりの仕上がりです。持ち手は長めに設計されているため肩掛けが可能。A4サイズもゆとりを持って納まるサイズ感です。お買い物や通学、お出かけのメインバッグからサブバッグまで、幅広く活躍します。毎日の外出を少し特別にしてくれるアイテムです。

◼︎ドリンク / フード

チャイミルクティー by TYNK

Price：イートイン \810（inc.tax）、テイクアウト \825（inc.tax）

漢方の知見を詰め込んだクラフトハーブティーブランド〈TYNK（ティンク）〉のスパイスを贅沢に使用した、新たな定番として加わるチャイミルクティー。カルダモンやシナモンといった王道のスパイスに、高麗人参やヒュウガトウキ、クロモジなど、自然の恵みを凝縮。一口飲むたびに、スパイスの華やかな香りと和漢植物の深いコクが体中に染み渡ります。

※チャイティーは、「ビームス ライフ 横浜」にてホットとアイス、「ビームス カルチャート 高輪」にてアイスを提供します。

【使用スパイス】 カルダモン / シナモン / スターアニス / 生姜 / クローブ / ブラックペッパー / フェンネル / ナツメ / 高麗人参 / 蜜柑の皮 / ヒュウガトウキ / ピンクペッパー / クロモジ

ダブルチョコオートミールクッキー

Price：イートイン\440（inc.tax）、テイクアウト\432（inc.tax）

植物性素材100%で作られた、体にやさしいオリジナルクッキーに、期間限定でチョコレートフレーバーが登場。 卵・乳製品不使用、保存料や香料に頼らず、食物繊維豊富なオートミールをベースに“本当に必要なもの”だけで焼き上げました。

大切な方へのギフトとしてはもちろん、毎日を頑張る自分自身へのセルフケア・ギフトとしても。

CONVENIENCE YOUNG

2019年に活動を始め、クレヨンを主に使用し、CDジャケットやライブグッズ、ロゴ等を手掛ける。便利な物に溢れ埋もれそうになりながらも自分という存在を主張する。

「CONVENIENCE YOUNG」の意味は“便利な時代に生まれた若者”。

Instagram：@convenienceyoung(https://www.instagram.com/convenienceyoung/)

WEBサイト： https://www.convenienceyoung.net

TYNK

漢方の知見を取り入れ自然の恵みを閉じ込めた クラフトティーブランド。 50年以上のキャリアを持ち日本古来の漢方を継承する 数少ない漢方薬剤師吉田重子先生監修の元で厳選を重ねた植物由来の 材料をブレンドし、 カフェインレスのクラフトティーをお届けします。

Farm to Cup（生産地から皆様のお手元に届くまで）をブランドの コンセプトの一つに掲げており、パートナーの農家さんの協力の元に宮崎県延岡市に 無農薬栽培の自社農園をスタートいたしました。自分たちで育てたハーブを 商品にして皆様に届けられるよう頑張っております。

ブランドのコンセプトに共感して世界的に活躍するデザイン集団 Tomatoのサイモン・テイラーがパッケージやブランドロゴをデザインし 「カップの中でハーブの香りがふわりと広がり、包み込むように」という思いを アートワークに込めました。年齢や性別、国境を超え様々なバックグラウンドを 持った仲間たちで作り上げたブランドになります。

Instagram：@tynk_official(https://www.instagram.com/tynk_official/)

WEBサイト：https://tynk.jp/

MILK TEA SERVICE

渋谷の老舗紅茶専門店「ケニヤン」で修業を積んだ須藤勇介氏が手掛ける「MILK TEA SERVICE」。これまでは「必要な場所へ自らの手で届けたい」という想いのもと、ケータリングを主体に活動してきました。

この活動にBEAMSが共鳴し、2025年9月、初の常設拠点を「ビームス カルチャート 高輪」にオープン。現在は「ビームス ライフ 横浜」1FのFOODコーナーでも提供を開始し、ケータリングでしか味わえなかった特別な一杯を日常的に楽しめる2店舗を展開しています。スリランカ産茶葉を中心に特別にブレンドした茶葉を使い、コクのある香りとすっきりした後味の“毎日飲みたくなる一杯”を提供しています。

「ビームス カルチャート 高輪」のカフェスペースは人と人が自然に集えるよう、大きな円形カウンターを設置。2店舗共にカウンタートップは、ペイントアーティスト〈UMIMAE BROTHERS〉が手掛け、ミルクティーのマーブル模様をハンドペイントで表現しています。

Instagram：@milkteaservice_beams(https://www.instagram.com/milkteaservice_beams/)

◼︎取扱店舗

ビームス カルチャート 高輪

住所：〒108-0074 東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪 North 4F）

営業時間 11:00～20:00

ビームス ライフ 横浜

住所：〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-3-1 横浜モアーズ 1F

営業時間 10:00～21:00