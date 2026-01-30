人的資本経営・健康経営をテーマに学び合う人事労務コミュニティ「サンケンラボ」第2回イベントが2026年3月3日開催

メディフォン株式会社

医療機関向け遠隔医療通訳や企業の健康経営支援を行うメディフォン株式会社（東京都港区、代表取締役：澤田真弓、以下「当社」）は、人的資本経営や健康経営をテーマに実務者同士が学び合う人事労務コミュニティ「サンケンラボ」の第2回イベントを、2026年3月3日（火）に東京都内で開催します。

本イベントでは、経済産業省ヘルスケア産業課の佐藤大輔氏を招いた特別セッションと、企業の人事・労務担当者同士の対話を通じて、成功・失敗の両面を含めた実務者の知見を共有し、自社の取り組みに活かせる視点や学びを得られる場を提供します。

■開催背景

「人的資本経営」や「健康経営」は、企業価値向上の観点から注目が高まっています。一方で、その推進においては、経営戦略と現場施策をどのように結びつけるか、また取り組みをどのように浸透・定着させていくかといった点が重要な論点となっています。こうした中、実務を担う人事・労務担当者同士が、業界や役職を越えて視点や経験を持ち寄り、相互に学び合える場がこれまで以上に求められています。

メディフォンはその受け皿として人事労務コミュニティを立ち上げ、第2回からは名称を「サンケンラボ」としました。

■第二回開催概要

＜開催概要＞

イベント名：「経産省と現場で語る健康経営施策」

日時：2026年3月3日（火）16:00～19:30（受付開始15:30）

会場：東京都港区（乃木坂・青山一丁目エリア予定）

参加費：無料

定員：20名（現地開催／申込多数の場合は抽選）

＜タイムテーブル＞

15:30 受付開始

16:00 特別セッション１.

「健康経営の現状と今後の展望」

17:00 特別セッション２.

「健康経営施策：リアルな失敗・成功議論会（仮）」

18:00 交流・懇親会（任意参加）

19:30 締めのご挨拶

＜こんな方におすすめ＞

- 健康経営・人的資本経営の推進を担当している人事・労務担当者- 制度は整えたが、現場への浸透や活用に課題を感じている方- 他社のリアルな課題や取り組み事例から学びたい方- 実務者同士で率直に議論・情報交換をしたい方■登壇者（予定）

石田 茂 氏（ポラス株式会社／人事部 部長）

大澤 知広 氏（エーザイ株式会社／グローバルHR統括部 労務政策部 部長）

佐藤 大輔 氏（経済産業省／商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 課長補佐）

モデレーター：鈴木 芳恵（株式会社メディフォン／DX戦略推進部 部長）

＜第1回イベント振り返り記事のご紹介＞

第1回イベントでは、「人的資本経営における健康経営の役割と価値」をテーマに、エーザイ株式会社、ポラス株式会社の人事・労務責任者を中心に、成功事例だけでなく失敗や葛藤も含めた“実践知”が共有されました。

その様子を振り返る、ポラス株式会社 人事部 部長・石田氏と、モデレーターを務めた鈴木芳恵による対談記事が、メディフォン公式noteにて公開されていますので、ぜひご覧ください。

成功事例だけでは前に進めない。人事・労務の“リアル”を共有する「サンケンラボ」が生まれた理由(https://www.wantedly.com/companies/mediphone2/post_articles/1040707)

■運営について

・主幹

株式会社メディフォン

ヘルスケアとテクノロジーを掛け合わせ、医療機関・自治体向けに医療通訳サービスを、企業向けに健康管理システムを通じた健康経営支援を提供しています。

・協力

人語会

人事による人事のための“学び“と”つながり“の場として発足。CHROから実務担当者までが参加する定期的な交流と学習を行う。

株式会社アットオフィス（https://www.at-office.co.jp/）

人と組織が力を発揮できる「働く場」の創出を通じて、ビジネスの価値向上を後押しするオフィス選定・移転支援を提供。

◆メディフォン株式会社について

外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone（メディフォン）」（https://mediphone.jp/）およびクラウド健康管理サービス「mediment（メディメント）」（https://mediment.jp/）を中心に、日本医療の国際化とDXを推進しています。

「mediPhone」は医療機関のみならず自治体や医療団体など全国約88,000機関で導入され、外国人患者と医療従事者の言葉の壁を解消しています。「mediment」は産業医面談や健診データ管理をデジタルで最適化し、約30万人の従業員の健康経営や予防医療を支えています。

“新しい多様な社会のための医療インフラ”の構築をミッションに掲げ、国籍や言語、働き方にかかわらず誰もが安心して医療にアクセスできる仕組みを提供し、人々が主体的に健康を守れる社会基盤づくりを目指します。

本社 ：〒107-0052 東京都港区赤坂6-14-2 赤坂倉橋ビル

設立年月：2018年6月

代表 ：代表取締役CEO 澤田真弓

事業内容：医療通訳事業、健康管理SaaS事業、その他関連事業

URL ：https://corp.mediphone.jp/company/