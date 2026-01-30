ホテルニューアカオ 節分・バレンタインを彩る季節限定イベントを開催

ホテルニューアカオ

ホテルニューアカオ（所在地：静岡県熱海市、総支配人：久米暢、以下当ホテル）は、2026年2月1日（日）から2月15日（日）までの期間、節分やバレンタインといった2月の季節行事を楽しめる館内イベントを開催いたします。

節分にちなんだ縁起の良い「福茶」の振る舞いをはじめ、ディナービュッフェの会場に”福を運ぶ鬼”が登場するイベントや、お客様の願いを書き込める「縁結び絵馬」をご用意。バレンタインでは「チョコレートの掴み取り」や「薔薇風呂」、フレンチコースの特別デザートなど、心華やぐ多彩なコンテンツをお楽しみいただけます。

冬から春へと移ろうこの時期ならではの行事を通じて、皆さまのご滞在が思い出深いひとときとなるよう、スタッフ一同心を込めてお迎えいたします。

【イベント概要】

■縁起の良い「福茶」でお出迎え

ご到着時には、ウェルカムドリンクとして梅昆布茶をご用意。豆を添えることで、無病息災や幸福を願う縁起物として親しまれる「福茶」としてお楽しみいただけます。

日時：2026年2月3日（火）15:00～17:00

会場：オーシャン・ウイング17階 ロビー

料金：無料

※福茶がなくなり次第終了

■ニューアカオの鬼は福を運ぶ？

メインダイニング錦に鬼が登場し、お菓子を配布。お菓子の中に「当たり」が出ると、ホテルニューアカオのロゴ入りTシャツと交換できます。節分の福（お菓子）と自慢の服（Tシャツ）をかけたホテルニューアカオならではのイベントです。

日時：2026年2月3日（火）18:30～19:00

会場：オーシャン・ウイング2階 メインダイニング錦

料金：無料

※メインダイニング錦にて夕食をご利用のお客様に限り、ご参加いただけます。

※開催時間を含むお食事時間の枠には限りがあります。

■願いを結ぶ、オリジナル縁結び絵馬

ハート型の絵馬に願いを書き、ホテルの螺旋階段に結ぶことで、想いを込めた特別な体験をお楽しみいただけます。

日時：2026年2月1日（日）～2月15日（日）

会場：ホライゾン・ウイング2階 ショップエール横 螺旋階段

料金：無料

※絵馬がなくなり次第終了

■ホテルニューアカオから本命？義理？全部つかめ！チョコ掴み取り

サイコロを振って出た目に応じて、ホテルオリジナルデザインのチョコレートを含むお菓子の掴み取りにチャレンジできます。

日時：2026年2月14日（土）・15日（日）各日15:00～17:00

会場：オーシャン・ウイング17階 ロビー、ホライゾン・ウイング1階 ロビー

料金：無料

■薔薇を浮かべた特別なバレンタイン風呂

男性風呂・女性風呂ともに露天風呂に薔薇を浮かべ、バレンタインらしい華やかな空間を2日間限定で演出します。

日時：2026年2月14日（土）・15日（日）各日15:00～23:00

会場：ホライゾン・ウイング3階 「彩海」

料金：無料

■フレンチコースのデザートが、バレンタイン特別デザートに

レストラン「ボヌール」では、フレンチコースのデザートをバレンタイン限定メニューに変更してご提供いたします。大切な方との食のひとときを締めくくる特別な一皿を、お楽しみください。

日時：2026年2月1日（日）～2月14日（土）

会場：ホライゾン・ウイング3階 レストラン「ボヌール」

料金：各コース料理のデザートとして提供します。

各イベント詳細は下記URLよりご確認ください。

イベント詳細：https://hotel-new-akao.com/activity/?source_id=gnav#season_feb

※本リリースに記載している内容は、ご宿泊やお食事、日帰り入浴など当ホテルをご利用されるお客様限定の企画です。

※画像はすべてイメージです。

【ホテルニューアカオとは】

静岡県熱海市にある「海を目の前にしたロケーションが楽しめるリゾートホテル」。2012年日本ジオパークにも認定された熱海市錦ヶ浦の岸壁に建ち、客室は全室オーシャンビュー。海を一望する圧巻の景観となっています。2022年12月、開業当時の「ホテルニューアカオ」に名称が変わりオープン。2023年7月1日、旧ホテルニューアカオ（オーシャン・ウイング）の客室250室、メインダイニング錦などがオープンし、熱海のシンボル「ホテルニューアカオ」として完全復活いたしました。

公式ウェブサイト：https://hotel-new-akao.com/

所在地：〒413-0033 静岡県熱海市熱海1993-250 TEL：0557-83-6161

アクセス：JR「熱海」駅から送迎バスで約10分 客室数：350室

外観メインダイニング錦スパリウムニシキ

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155073/table/26_1_479f3d8172cc0f404d2865346f4f755f.jpg?v=202601300221 ]

