ホテルニューアカオ 節分・バレンタインを彩る季節限定イベントを開催
ホテルニューアカオ（所在地：静岡県熱海市、総支配人：久米暢、以下当ホテル）は、2026年2月1日（日）から2月15日（日）までの期間、節分やバレンタインといった2月の季節行事を楽しめる館内イベントを開催いたします。
節分にちなんだ縁起の良い「福茶」の振る舞いをはじめ、ディナービュッフェの会場に”福を運ぶ鬼”が登場するイベントや、お客様の願いを書き込める「縁結び絵馬」をご用意。バレンタインでは「チョコレートの掴み取り」や「薔薇風呂」、フレンチコースの特別デザートなど、心華やぐ多彩なコンテンツをお楽しみいただけます。
冬から春へと移ろうこの時期ならではの行事を通じて、皆さまのご滞在が思い出深いひとときとなるよう、スタッフ一同心を込めてお迎えいたします。
【イベント概要】
■縁起の良い「福茶」でお出迎え
ご到着時には、ウェルカムドリンクとして梅昆布茶をご用意。豆を添えることで、無病息災や幸福を願う縁起物として親しまれる「福茶」としてお楽しみいただけます。
日時：2026年2月3日（火）15:00～17:00
会場：オーシャン・ウイング17階 ロビー
料金：無料
※福茶がなくなり次第終了
■ニューアカオの鬼は福を運ぶ？
メインダイニング錦に鬼が登場し、お菓子を配布。お菓子の中に「当たり」が出ると、ホテルニューアカオのロゴ入りTシャツと交換できます。節分の福（お菓子）と自慢の服（Tシャツ）をかけたホテルニューアカオならではのイベントです。
日時：2026年2月3日（火）18:30～19:00
会場：オーシャン・ウイング2階 メインダイニング錦
料金：無料
※メインダイニング錦にて夕食をご利用のお客様に限り、ご参加いただけます。
※開催時間を含むお食事時間の枠には限りがあります。
■願いを結ぶ、オリジナル縁結び絵馬
ハート型の絵馬に願いを書き、ホテルの螺旋階段に結ぶことで、想いを込めた特別な体験をお楽しみいただけます。
日時：2026年2月1日（日）～2月15日（日）
会場：ホライゾン・ウイング2階 ショップエール横 螺旋階段
料金：無料
※絵馬がなくなり次第終了
■ホテルニューアカオから本命？義理？全部つかめ！チョコ掴み取り
サイコロを振って出た目に応じて、ホテルオリジナルデザインのチョコレートを含むお菓子の掴み取りにチャレンジできます。
日時：2026年2月14日（土）・15日（日）各日15:00～17:00
会場：オーシャン・ウイング17階 ロビー、ホライゾン・ウイング1階 ロビー
料金：無料
■薔薇を浮かべた特別なバレンタイン風呂
男性風呂・女性風呂ともに露天風呂に薔薇を浮かべ、バレンタインらしい華やかな空間を2日間限定で演出します。
日時：2026年2月14日（土）・15日（日）各日15:00～23:00
会場：ホライゾン・ウイング3階 「彩海」
料金：無料
■フレンチコースのデザートが、バレンタイン特別デザートに
レストラン「ボヌール」では、フレンチコースのデザートをバレンタイン限定メニューに変更してご提供いたします。大切な方との食のひとときを締めくくる特別な一皿を、お楽しみください。
日時：2026年2月1日（日）～2月14日（土）
会場：ホライゾン・ウイング3階 レストラン「ボヌール」
料金：各コース料理のデザートとして提供します。
各イベント詳細は下記URLよりご確認ください。
イベント詳細：https://hotel-new-akao.com/activity/?source_id=gnav#season_feb
※本リリースに記載している内容は、ご宿泊やお食事、日帰り入浴など当ホテルをご利用されるお客様限定の企画です。
※画像はすべてイメージです。
【ホテルニューアカオとは】
静岡県熱海市にある「海を目の前にしたロケーションが楽しめるリゾートホテル」。2012年日本ジオパークにも認定された熱海市錦ヶ浦の岸壁に建ち、客室は全室オーシャンビュー。海を一望する圧巻の景観となっています。2022年12月、開業当時の「ホテルニューアカオ」に名称が変わりオープン。2023年7月1日、旧ホテルニューアカオ（オーシャン・ウイング）の客室250室、メインダイニング錦などがオープンし、熱海のシンボル「ホテルニューアカオ」として完全復活いたしました。
公式ウェブサイト：https://hotel-new-akao.com/
所在地：〒413-0033 静岡県熱海市熱海1993-250 TEL：0557-83-6161
アクセス：JR「熱海」駅から送迎バスで約10分 客室数：350室
外観
メインダイニング錦
スパリウムニシキ
ホテルニューアカオ公式SNS：
Instagram ：https://www.instagram.com/hotel_newakao_official/
X（旧Twitter）：https://twitter.com/hotel_newakao
LINE ：https://page.line.me/356xpyyi
【アイコニア・ホスピタリティ】
アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。
会社概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/155073/table/26_1_479f3d8172cc0f404d2865346f4f755f.jpg?v=202601300221 ]
【GoTo Pass】
「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。
公式ウェブサイト：https://gotopass.jp