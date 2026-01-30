コールマン、「バタフライテーブルNX」シリーズ発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

コールマンは、持ち運びも楽で素早い設置や省スペース性が特長の定番アウトドアテーブル「バタフライテーブル」シリーズをさらに進化させた「バタフライテーブルNX/120」、「バタフライテーブルNX/90」、「バタフライサイドテーブルNX」の3モデルを2026年2月より順次発売します。

「バタフライテーブル」シリーズは、高級感ある落ち着いたデザインなので、キャンプシーンでより贅沢で快適な空間を創り出すことができます。また、自宅などのリビングスペースでも映えるスタイリッシュなアイテムです。

■バタフライテーブルNX/120

従来モデルよりも収納時の厚みを減らし、さらなる軽量化も実現

収納時約5.7cmという薄さを実現

「バタフライテーブルNX/120」は、従来モデル「バタフライテーブル/120」の天板サイズ（約120×60cm）と耐荷重（約30kg）はそのままに、収納時の厚みを約36％（約9cm→約5.7cm）、本体重量は約12％（約5.7kg→約5kg）、そして設置工数を約45％（11工程→6工程）削減し、さらなる省スペース性と利便性の向上を実現させました。

コンパクトに折りたたみ収納可能

天板はコンパクトな2つ折り収納式（約60×60cm）となっており、高い省スペース性を確保しただけでなく、ワンアクションロックでの簡単セットアップも可能です。

ワンアクションロックで簡単に設営・撤収が可能

さらに、テーブルの高さを約70cm/60cm/41cmの3段階に調節できるようになりました。キャンプやデイレジャーで、用途に合わせてハイからローまで幅広く活用できます。本体重量は軽量設計（約5kg）で、新たに収納時のハンドルが搭載されたことで、持ち運びにもさらに便利になりました。付属の専用ケースは上から被せるだけなので、収納と持ち運びが楽になります。

スタイルに合わせて高さを3段階に調整可能

■バタフライテーブルNX/90

さらに進化して収納時の薄さが約5.7cmに

収納時約5.7cmという薄さを実現

「バタフライテーブルNX/90」も、従来モデル「バタフライテーブル90」の天板サイズ（約90×60cm）と耐荷重（約30kg）はそのままに、収納時の厚みを約36％（9cm→5.7cm）、本体重量は約12％（5.1kg→4kg）、そして設置工数を約45％（11工数→6工数）削減し、さらなる省スペース性と利便性の向上を実現させました。

天板はコンパクトな2つ折り収納（約45×60cm）ができ、軽量素材の天板とアルミフレームで持ち運びも簡単に。ワンアクションロックで簡単セットアップも可能で、安定性も優れています。「バタフライテーブルNX/120」と同様、テーブルの高さを約70cm/60cm/41cmの3段階に調節できるようになりました。

さらに、新たに収納時の便利な折り畳み式キャリーハンドルが搭載され、上から被せるだけの専用ケースと併せて持ち運びがしやすくなりました。キャンプやデイレジャーはもちろん、使い勝手の良いサイズとシックな映えるデザインのため、ご自宅のリビングスペースなどのサブテーブルにも適しています。

持ち運びに便利で収納可能なハンドル付きスタイリッシュなデザインで自宅のリビングスペースにもピッタリスタイルに合わせて高さを3段階に調整可能

■バタフライサイドテーブルNX

リビングやキッチンでも活躍するコンパクトなサイドテーブル

「バタフライサイドテーブルNX」は、ワンタッチで簡単に設営・収納できるコンパクトなアウトドアサイドテーブルです。

収納時の薄さが約6cmなので、車中や部屋の中でも収納スペースをとりません。コンパクトながら耐荷重は約80kgもあるので、クーラースタンドとしても十分ご使用いただけます。

ファミリーやデュオのキャンプではサブテーブルとして、ソロキャンプではメインテーブルとして使えるほか、自宅ではソファーやベッドのサイドテーブルとしても活躍します。持ち運びに便利な専用収納ケースも付属しています。

専用収納ケース付き

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/2026-Coleman-ButterflyTable.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/(http://www.coleman.co.jp/)

・YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/ColemanJAPANtv

・X（旧Twitter）https://x.com/Coleman_Japan?s=20

・フェイスブック https://www.facebook.com/ColemanJapan/

・インスタグラム https://instagram.com/coleman_japan/