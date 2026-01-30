【87.0%が英語学習「成功」を実感！】「ミツカル英会話」が300名に対して「英語コーチング」に関するアンケートを実施 ～95.6%が独学より「短期間で成果が出る」と回答

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋、以下 イード）が運営する英語学習に特化した情報サイト「ミツカル英会話」は、「英語コーチング」に関するアンケート調査を実施いたしました。

【調査概要】

タイトル：英語コーチングに関するアンケート

調査期間：2025年11月01日～11月07日

調査方法：クラウドソーシングサービス「クラウドワークス」によるオンライン調査

回答人数：300人

結果は以下の通りです。

■300人に対して実施した「英語コーチングに関するアンケート」調査結果まとめ【約3割「プログリット」を選択】受講者が多種多様なサービスに分布

「あなたが受講したことのある英語コーチングサービスを選択してください。（4つ以上選択しないでください。）」と質問しました。その結果、最も利用されている英語コーチングサービスは「プログリット(29.6%)」であることが判明しました。

次いで、「フラミンゴオンラインコーチング(13.2%)」「Bizmatesコーチング(10.6%)」「マネーイングリッシュ(10.0%)」と続き、合計で20種類以上の英語コーチングサービスの名前が挙がりました。各社で多種多様な英語コーチングサービスが展開されており、受講者の選択肢は多岐にわたるようです。

【半数以上が「3ヶ月以上悩んだ」】申込に踏み切るまで長期熟考の傾向

「英語学習を「始めなきゃ」と思い立ってから、実際にコーチングを申し込むまで、どのくらいの期間悩みましたか？」と質問したところ、最も多い回答は「3ヶ月～半年未満(38.0%)」でした。

さらに、「半年～1年未満(19.7%)」「1年以上(5.7%)」と長期に及んで悩んだという回答も多く見受けられます。このように、「3ヶ月以上」の期間を示す回答を合計すると63.4%となり、実に半数以上の受講者が3ヶ月以上熟考を重ねたことが判明しました。

【悩む最大の理由「お金」38.2%】受講料・学習時間の捻出に熟慮

「英語コーチングを決意する前、受講を先延ばしにしていた一番の理由は何ですか？（3つ以上選択しないでください）」と質問したところ、最も多い回答が「お金(38.2%)」、次いで5.6ポイント差で「時間(32.6%)」という結果でした。

サービスの種類が多様という市場の動向もあり「方法(11.1%)」に悩んだという声や、「継続性(6.4%)」「目標(6.1%)」「緊急性(5.0%)」といった、自身の状況を鑑みて悩んだという声もありました。

【コーチング総額「30～50万円」半数超】ボリュームゾーン以上の高額層も15.0%

「あなたが受講した英語コーチングの総額は、いくらに最も近いですか？」との質問に対し、「30万円～50万円未満(55.3%)」が半数以上を占めています。

ボリュームゾーンより少額の「30万円未満(29.7%)」は3割弱でした。一方、総額50万円を超える回答も15.0%（「50万円～70万円未満(13.0%)」+「70万円～100万円未満(1.7%)」+「100万円以上(0.3%)」）という結果です。

【受講料の支払いは「覚悟」の現れ 60.3%】費用と成果のバランスに期待感と不安感

「受講料を支払った瞬間、あなたの気持ちに最も近かったのはどれですか？」と質問したところ、最も多く寄せられた回答は「『もう後戻りはできない…』という覚悟(60.3%)」でした。

受講申込に踏み切れなかった理由として「お金」という回答が最多であり、その検討期間は「3ヶ月以上」であったことからも、英語コーチングの受講料は決して気軽に支払える金額ではないという意識があるようです。その結果、受講料の支払いによって迷いや退路を断つ「覚悟」へ繋がると理解できます。

その他には「『これで変われる！』という希望(22.3%)」と前向きな気持ちが見受けられました。一方、「『本当にこの金額の価値はあるのか？』という不安(15.3%)」といった、予見できない未来に対する心配の声もありました。

【受講期間「6ヶ月」が最多33.3%】1年以上の長期受講者は35.7%と多数派に

「コーチングの受講期間はどのくらいでしたか？」と質問したところ、最多は「6ヶ月(33.3%)」で、僅か1.3ポイント差で「1年間(32.0%)」との回答が続く結果となりました。

「2ヶ月(10.0%)」や「3ヶ月(21.0%)」といった短期間の受講者は合計で31.0%である一方、「1年間(32.0%)」や「1年以上(3.7%)」の回答を合計すると35.7%と、長期間の受講者の方が多数派でした。

【英語学習の“投資時間”は？】60.7%の受講者が1週間に「5～10時間」

「受講期間中、1週間あたり平均で何時間、英語学習に時間を投資しましたか？」と質問したところ、最も多い回答は「5時間～10時間未満(60.7%)」でした。

コーチングサービス申込の検討段階では「時間」の捻出に悩んでいた方が、実際に受講を開始した後は少なくとも平均一日あたり1時間ほどの学習時間を確保していることが分かります。

【8割以上の受講者「高いと感じた」】受講料は妥当・安いという回答も一定数

「受講料を支払う際、正直なところ『高すぎる』と感じましたか？」と質問したところ、「どちらかと言えば高いと感じた(47.7%)」と「非常に高いと感じた(35.3%)」を合計して83.0%と、およそ8割を超える受講者が「高い」と感じていたことが判明しました。

一方で「高いと感じなかった」という意見は、「妥当だと感じた(14.7%)」「どちらかと言えば安いと感じた(1.7%)」「非常に安いと感じた(0.7%)」と、少数派ながら一定数見受けられました。

【受講後「年収アップ」65.3%】英語力の向上が収入増加に影響の傾向

「コーチング受講後、あなたの年収は変化しましたか？」と質問したところ、「少し増加した（50万円未満）(34.3%)」と「変わらない(34.3%)」が同率で最多の回答数という結果でした。

「増加した（50万～100万円未満）(28.7%)」や「大幅に増加した（100万円以上）(2.3%)」といった回答を含め、「増加」と答えた方を合計すると65.3%です。このことから、英語力の向上が収入増加に影響を与える傾向があるといえるでしょう。

【約4割「重要な海外案件を任されるように」】仕事の幅拡大でビジネスレベルの英語力を実感

「英語力が向上したことで、任される仕事の範囲や種類に変化はありましたか？」と質問したところ、最多回答は「海外案件や重要な会議を任されるようになった(37.7%)」と「重要ではないが少し任される仕事の範囲が広くなった(37.7%)」が同率でした。

業種や職種など、職場環境によって英語の使用機会は異なる可能性はありますが、ビジネスレベルの英語力を実感している方が多い傾向です。

【長期目線で「元が取れそう」40.7%】満足度の高さが明らかに

「金銭的なリターン（年収増加など）だけで、コーチングの受講料の『元が取れた』と感じますか？」と質問したところ、「長期的に見れば元が取れそうだと感じた(40.7%)」という未来を見据えた前向きな回答が最多でした。

次いで「十分元が取れたと感じた(39.7%)」といった、現時点で満足感を得ている意見も多く寄せられました。

語学勉強において、成果が表れるまでの期間には個人差があり、目標とする到達点も異なるため、金銭の観点のみで「元が取れた」と一概にいうことは難しいと考える方が多いようです。

【約半数が「効率的な学習習慣」を得たと回答】コーチングによる「非金銭的な価値」

「コーチングを通じて得られた最も大きな『非金銭的な価値』は何ですか？」と質問したところ、「効率的な学習習慣(49.7%)」が最多となりました。

次いで「英語を話すことへの自信(28.0%)」、さらに「目標達成までやり切る力（自己管理能力）(9.7%)」や「世界中の人と繋がれる可能性(8.0%)」と続きます。

個別の英語力レベルに合わせた指導によって学習効率を最大化できる点は、コーチング最大の強みとして実感している方が多いようです。また、英語力や学習面の能力にとどまらず、精神面の強化や自己管理能力といった、多方面に通ずる能力の向上を得ているという声も見られました。

【63.0%がコーチングは受講料に「見合っていた」】サービス全体に金額相応の価値を実感

「支払った金額に対して、コーチングのサービス全体の価値は見合っていたと思いますか？」と質問したところ、最も多い回答が「見合っていたと思う(63.0%)」と約6割に上りました。

収入増加やキャリアアップなどの「金銭的価値」と、自信や自己管理能力などの「非金銭的価値」を総合すると、受講料に見合っていると感じる受講者が多い傾向が判明しました。

【半数以上が「学習サポート」や「迅速な質問対応」に満足感】二人三脚で学習を進めるコーチの重要性

「コーチングのサービス内容で、最も『この金額を払う価値があった』と感じたものは何ですか？」と質問したところ、「日々の学習サポートや質問への迅速な対応(52.7%)」が最多の回答結果でした。

また、「モチベーションを維持してくれるコーチの存在(22.7%)」や「専属コーチによる学習計画の作成と進捗管理(17.0%)」といった、コーチと受講者が二人三脚で学習を進める点に満足感を得ている意見も多く見られました。

受講者の悩みに対する個別の的確なサポートは、英語コーチングサービスにおける大きな特徴の一つであり、その充実のサービスを提供するコーチの存在は受講者にとっても重要であるといえるでしょう。

【最多回答34.5%「モチベーション維持」は自分次第だった】「コーチの役割」の認識に受講前イメージと実際の差

「英語コーチングの成果は『結局、自分次第だった』と痛感したことは何ですか？（3つ以上選択しないでください）」と質問したところ、最も多い回答は「コーチがいれば、モチベーションは勝手に維持されると思っていた(34.5%)」でした。

さらに、「『手取り足取り教わる』ものだと思っていたが、実際は厳しい自習が中心だった(28.2%)」や「忙しくても、コーチが学習時間を捻出する工夫までしてくれると思っていた(10.3%)」といった、コーチの役割について、受講前の段階では想定しきれない部分があったという意見が見られました。

また、「課題をこなすだけで、魔法のように英語力が伸びると思っていた(17.9%)」や「想像していたよりも学習プロセスが地味で、精神的に辛いと感じることが多かった(8.0%)」と、学習方法や習得進度について想像と現実にギャップを感じたという意見がありました。

【独学なら「2～3倍の時間」が必要だと思う：46.3%】そもそも「独学不可」との意見も19.3%

「もし、あなたが受けたコーチング内容と同じ内容を独学でやろうとした場合、同じ成果を出すのに何倍の時間がかかったと思いますか？」と質問したところ、「2～3倍の時間がかかったと思う(46.3%)」と答えた方が最多でした。

さらに長い時間が必要だと予想する「5倍以上の時間がかかったと思う(30.0%)」という回答や、「そもそも独学では達成不可能だったと思う(19.3%)」といった回答も寄せられています。

「独学でも同じくらいの時間で達成できたと思う(4.3%)」との回答を除き、受講者の95.6%が、独学と比較した場合、「成果を出すには、より長い時間が必要だった」または「そもそも達成不可能だった」と感じているようです。

【87.0%が「成功」と判断】英語コーチングという投資の結果

「総合的に判断して、あなたの英語コーチングへの投資は『成功』だったと思いますか？」と質問したところ、最も多い回答は「どちらかと言えば成功だった(80.7%)」でした。「大成功だった(6.3%)」という結果を合計すると、「成功」と答えた受講者は87.0%と大多数を占めています。

一方、少数意見ではあるものの、「どちらかと言えば失敗だった(11.3%)」や「大失敗だった(1.7%)」といった回答もありました。コーチングに費やした受講料や時間、また、自身の目標と成果は個人によって異なるうえ、サービスとの相性によっても満足度は異なる可能性があるといえそうです。

【「独学で挫折した人」にオススメ45.5%】短期間の成果アップやビジネス英語にコーチング推奨の声

「どのような目標を持つ人に、英語コーチングを最も強く勧めたいですか？（3つ以上選択しないでください）」と質問したところ、最多の回答は「独学では挫折を繰り返してきた人(45.5%)」、次いで「短期間でどうしても英語力を上げる必要がある人(21.6%)」という結果でした。

また、「仕事で英語が必須だが、何から手をつけていいかわからない人(19.5%)」や「年収アップやキャリアアップを明確に目指している人(5.5%)」など、職場で英語力を活かしたいという方に対しても推奨する声が多く寄せられました。

前出の設問で、独学と比較した場合、過半数が「コーチングを受講した方が短期間で成果を上げられる」という結果や、コーチング受講後に65.3%の方が「年収アップ」を実感しているという結果に表れているように、これらは受講者の経験に基づいた推薦だといえるでしょう。

【「目標ない人」や「受け身の人」は非推奨】受講者が経験に基づきアドバイス

「逆に、どんな人に英語コーチングを「おすすめしない」ですか？（3つ以上選択しないでください）」と質問したところ、「『いつか話せたらカッコいい』など、明確な目的や期限がない人(39.2%)」という回答が最多でした。

次いで「お金を払えば『誰かが何とかしてくれる』と、受け身で考えている人(24.8%)」や「英語学習のために、時間やプライベートを犠牲にする覚悟ができていない人(14.7%)」さらに「地道な自己学習を避け、楽して成果だけを求めている人(13.3%)」「コーチからの厳しいフィードバックを、素直に受け入れられない人(7.5%)」と続きます。

これらの回答を総合すると、英語コーチングを受講する際に必要な要素は、明確な目標を持ち、コーチのサポートは限定的な範囲であると理解して、積極的な姿勢で自ら日々学習を進めていくことであると考えられます。本設問でも、これまでの設問で寄せられた回答結果が色濃く反映されているため、受講者の経験に基づくアドバイスであるといえるでしょう。

【まとめ】「受講料」や「時間」を理由に3ヶ月以上検討も、87.0%が「成功」を実感し、金銭的・非金銭的価値を獲得の傾向

今回の調査では、英語コーチング受講者は高額な費用（総額30万円～50万円未満がボリュームゾーン）に対し、「お金(38.2%)」や「時間(32.6%)」を最大の理由として、63.4%が3ヶ月以上の熟考を重ねたことが明らかになりました。実際の受講後は、87.0%もの受講者が英語コーチングへの投資を「成功」だったと総合的に判断しています。

具体的な成果について、65.3%の受講者が年収が増加したと回答し、キャリアアップへの成果が見受けられました。金銭的なリターンについて「十分元が取れた」「長期的に見れば元が取れそう」と回答した受講者は合わせて80.4%に達し、サービス全体の価値についても63.0%が金額に見合っていたと評価しています。

また、受講者の95.6%が、独学と比較してコーチングの方が短期間で成果を出せたと感じており、さらに「効率的な学習習慣(49.7%)」といった非金銭的な価値も同時に獲得しています。このように懸念事項であった「受講料」や「時間」に対し、受講後には高い満足感へと繋がったことが判明しました。

これらの結果から、英語コーチングは、独学で挫折を繰り返してきた人や、短期間でビジネスレベルの英語力を確実に身につけたい人にとって有効な手段であると考えられます。留意すべきは、受講者が痛感したように、コーチのサポートに依存するのではなく、「明確な目的や期限」を掲げることです。学習の主体が自分自身であることを念頭に置き、積極的な姿勢で取り組むことこそが、英語コーチングを成功させるための重要な要素であるといえるでしょう。

