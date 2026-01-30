清潔感で自分らしさをサポートする男性スキンケアブランド『TONOU』から、1本で全身の年齢変化臭を防ぎ、清潔感を整える日本初「Wの有効成分×炭配合」の薬用全身シャンプーが新登場

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、最新の男性肌研究をベースに清潔感で自分らしさをサポートする男性向けスキンケアブランド『TONOU（トノウ）』から、年齢とともに気になる頭皮や足など、全身の体臭悩みを1本でケアする日本初※1の薬用全身洗浄料「トノウ 薬用デオドラントスカルプシャンプー」を2026年2月11日（水）に新発売いたします。

トノウ 薬用デオドラントスカルプシャンプー（280ml／税込2,970円）

【新商品のポイント】

１.男の年齢変化臭に！日本初、Wの有効成分×炭配合の薬用全身シャンプー

２.必要な潤いはそのままに、炭配合のきめ細かい泡が余分な皮脂汚れを落とし、心地よい使用感を実現

３.4種の精油を配合し、心地よい香りでニオイケアをサポート

４.ワンステップで頭から足先まで、全身洗浄が完了する時短ケア

- 男の年齢変化臭に！気になる頭皮や足など全身の体臭まで、 1本で丸ごと洗浄！

「トノウ 薬用デオドラントスカルプシャンプー」は、30代から40代男性の気になる全身の年齢変化臭を防ぐ、日本初※1の薬用全身洗浄料です。Wの有効成分※2と炭※3を配合し、皮脂や汚れを落としながら皮膚を殺菌・消毒し、清潔感のある健やかな肌へ導きます。また、1本で7役（スカルプシャンプー・トリートメント・コンディショナー・全身デオドラント・ボディソープ・洗顔・クレンジング）の機能を持ち、毎日の入浴時間を効率的かつ快適にサポートします。さらに、すすぎ性に優れたアミノ酸系活性剤※4を採用し、炭※3のきめ細かな泡が摩擦を抑えながら余分な皮脂・汚れをやさしくオフ。髪・頭皮から顔・身体まで、必要な潤いを守りながら洗い上げます。年齢変化臭や頭皮をしっかりケアしたい方、髪・顔・身体の皮脂・汚れによる肌トラブルが気になる方におすすめの商品です。

- 発売背景

20代後半以降の男性は、年齢とともに変化する皮脂量や汗の量による悩みが増えるほか、乾燥やニキビなどの肌トラブルも抱えやすい世代です。一方で、仕事やプライベートの忙しさから「毎日の入浴時間を短縮したい」「手間をかけたくない」というニーズも高まっています。

これまで美と健康の分野で「新しい」価値を提供してきた当社は、多忙な男性でも取り入れやすいオールインワンスキンケアの「新しい」選択肢を提案し、仕事やプライベートで活躍する男性の清潔感と自信に満ちた人生をサポートすべく、2025年6月2日に『TONOU（トノウ）』を立ち上げました。

今回新発売する「トノウ 薬用デオドラントスカルプシャンプー」は、そんな男性に寄り添いながら、年齢変化臭や肌へのアプローチと入浴の時短を両立させ、清潔感をスマートに整えるアイテムとして開発いたしました。今後も「清潔感で、自分らしく。」をコンセプトに、独自成分を配合した多機能でスマートなスキンケアアイテムを展開してまいります。

- 商品特長

男の年齢変化臭に！日本初※1、Wの有効成分※2×炭※3配合の薬用全身シャンプー

皮膚の殺菌・消毒作用を持つ有効成分のイソプロピルメチルフェノールが、皮脂や汗、ストレスによって増殖する体臭の原因菌やニキビの原因となるアクネ菌を殺菌し、気になるニオイや肌トラブルを防ぎます。さらに、肌荒れ防止有効成分のグリチルリチン酸ジカリウムと、皮脂・汚れ除去成分の炭※3を配合。頭皮や肌の皮脂・汚れを吸着しながら背中ニキビなどの肌荒れも防ぎ、清潔感のある健やかな肌へ導きます。

必要な潤いはそのままに、炭※3配合のきめ細かい泡が余分な皮脂汚れを落とし、心地よい使用感を実現

すすぎ性に優れたアミノ酸系活性剤※4を採用し、皮脂セレクトキャッチ成分※5や吸着ヒアルロン酸※6を配合。髪や頭皮に必要な潤いを守りながら、余分な皮脂・汚れを除去します。また、洗浄料コラーゲン※7、モイスチャーマグネット※8を配合。炭※3のきめ細かな泡で、顔や身体への摩擦を軽減し、皮脂・汚れをやさしく浮かせて落とすことで、しっとりとした洗い上がりを叶えます。

4種の精油※9を配合し、心地よい香りでニオイケアをサポート

100%精油のオレンジ※10、ラベンダー※11、ティーツリー※12、ユーカリ油※13を独自でブレンドし配合。爽やかな心地よい香りに包まれながら、気になる年齢変化臭をケアします。

ワンステップで頭から足先まで、全身洗浄が完了する時短ケア

1本で7役（スカルプシャンプー・トリートメント・コンディショナー・全身デオドラント・ボディソープ・洗顔・クレンジング）の機能を持つ全身洗浄料のため、髪・顔・身体の洗浄がひとつで完了します。

※1 日本で初めて２種の有効成分（イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム）と炭（薬用炭：吸着剤）を配合した全身洗浄料。TPCマーケティングリサーチ調べ（2025年11月時点） ※2 イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム ※3 薬用炭(吸着剤) ※4 ラウロイルメチル-β-アラニンナトリウム液(洗浄剤) ※5 ヒドロキシアパタイト(吸着剤) ※6 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム(湿潤剤) ※7 ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンカリウム液(湿潤剤) ※8 異性化糖(湿潤剤) ※9 オレンジ、ラベンダー、香料、ユーカリ油(着香剤) ※10 オレンジ油(着香剤) ※11 ラベンダー油(着香剤) ※12 香料(着香剤) ※13 ユーカリ油(着香剤)

- 商品概要

商品名

トノウ 薬用デオドラントスカルプシャンプー

分類

医薬部外品

容量・価格

280ml／税抜2,700円（10％税込2,970円）

使用方法

髪を洗う時は、髪と頭皮をよく濡らしてから、適量（500円玉大程度）を手にとり、地肌全体を指の腹で泡立てながら洗います。身体・顔を洗う時は、手や湿らせたタオル・スポンジなどに適量（500円玉大2個分程度）をつけ、軽く泡立てながら洗います。その後、十分にすすいでください。

お求め方法

・2026年1月30日（金）より楽天で先行予約販売を開始

・2026年2月11日（水）より新日本製薬公式オンラインショップ、各種モール（Amazon・Qoo10）で順次本販売を開始

【TONOUについて】

『TONOU』は、30代から40代の男性の肌悩みに着目したスキンケアブランドです。ブランド名には

「清潔感を引き出し、肌が整うことで、人生も目標に向かって整っていく」という想いを込めました。

「清潔感で、自分らしく。」をコンセプトに、独自成分を配合した多機能でスマートなスキンケアアイテムを展開してまいります。

【会社概要】

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L：https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

