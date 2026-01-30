＜ハナマルキ 2026 春の新商品＞発売10周年！「すぐ旨カップみそ汁 」が大幅リニューアル新デザイン＆だし感をアップして、2026年3月1日より発売開始

ハナマルキ株式会社

味噌・醸造製品メーカーのハナマルキ株式会社（本社：長野県伊那市、代表取締役社長：花岡周一郎、以下当社）は、即席カップみそ汁の主力ブランド「すぐ旨カップみそ汁」シリーズの発売10周年を機に 、パッケージデザインおよび中身を大幅リニューアルし、2026年3月1日（日）より全国で発売開始いたします。また、これを記念して、「とん汁 豚だんご増量」企画も期間限定で実施いたします。

■シリーズ発売10周年。時代が求める「タイパ」と「本格感」をさらに追求。

2016年の発売以来、具材の袋を開ける手間のない簡便さでご好評をいただいている「すぐ旨カップみ

そ汁」シリーズは、2026年で10周年を迎えます。この大きな節目に、時代と共に変化するお客様のライフスタイルや嗜好に寄り添い、パッケージデザインとみそ汁の味わいをリニューアルいたしました。 忙しい日常の中で、「さらなる時短（タイパ）」と「本格的な味わい」を両立したいというお客様のニ ーズにお応えします。

■リニューアルのポイント

1.「お湯を注ぐだけ」が直感的に伝わる新パッケージ

従来のビビッドな配色から、店頭で一際目立つ白 を基調としたデザインを採用。また、シリーズキャラクター「そいまめ」がお湯を注ぐイラストや、カップ側面に中身の写真を掲載することで、小袋が入っていない＝お湯を注ぐだけですぐ食べられるという最大の特徴を直感的に伝わるよう工夫しました。

2.独自の配合により「だし感」をアップ

生活者の「だしをきかせた味が好き」という声に 応え、当社の独自配合により、みそ汁のだし感を アップ。お湯を注いだ瞬間に立ち上がる香りと、 後味まで続く旨みを追求し、毎日の食卓に満足感 を提供します。

■リニューアルを記念した限定商品やサンプリングを展開

●期間限定「豚だんご増量 とん汁」が登場発売

10周年の感謝を込めて、「すぐ旨カップみそ汁 とん汁 豚だんご増量」を期間限定で発売します 。通常品と比較して豚だんごの量が2倍（充填中心値比）となっており、満足感とお得感を感じていただける特別な一杯です。

●春のイベントで無料サンプリングを予定

新しくなった「すぐ旨カップみそ汁」をいち早く体験していただくため、以下のイベントでサンプリングを実施予定です。

・3月20日（金）、21日（土） 伊那市フェア in 新宿 2026

・5月16日（土） ACOCHILL CAMP 2026

■「すぐ旨カップみそ汁」シリーズ一覧

「すぐ旨カップみそ汁」シリーズは、粉末みそとフリーズドライ具材を直充填しており、カップの中にみそや具の中袋がありません。「お湯を注ぐだけ」「手が汚れない」「ゴミが少ない」という特長に加 え、しっかりと効いた出汁や具材のボリューム感にもこだわっています。また、上ぶたにも紙素材を採用し、一般的な即席みそ汁カップ※と比較して約40%のプラスチック削減を実現したエコな商品です。 ※当社従来品カップみそ汁「はなまる屋」シリーズと比較

● ラインナップ： あげなす、長ねぎ、ほうれん草、海苔あおさ、とろろ昆布、とん汁

●発売日：2026年3月1日

●販売価格：オープン価格

●ブランドサイト（3月リニューアル予定）：https://www.hanamaruki.co.jp/suguuma/