俳優・米本学仁、夜間中学校を舞台にした名作に再び挑む

ハリウッド映画やドラマ「ガンニバル」などで活躍している俳優・米本学仁（よねもとたかと）が、2026年2月上演の劇団狼少年『晩カラ学校』に出演することが決定しました。

本作『晩カラ学校』は、さまざまな人生を背負った大人たちが集う夜間中学校を舞台にした物語です。

年齢・性別・背景を超えた人々が、不器用に関わり合いながら少しずつ絆を深めていく物語は、2023年初演時は連日キャンセル待ちとなる盛況ぶりを見せました。本公演は劇団狼少年の結成10周年を記念する特別な公演として、東京・大阪・仙台の3都市で上演されます。

また本作は映画化も決定しており、2026年冬にクランクインを予定しています。

米本学仁は本作品に2度目の出演となり、大里郁弥（おおさとふみや）として再び舞台に立ちます。

米本学仁左から、祐真キキ、米本学仁米本学仁左から、宮後マミ、たむらもとこ、米本学仁左から、松本実、たむらもとこ、米本学仁、祐真キキ、及川奈央

■ 米本学仁 コメント

「『晩カラ学校』で大里郁弥という役に出会えたことは役者人生においてとても大きいことです。

それはこの役が痛みや喜びや愚かさや孤独や決意、たくさんの豊かな感情で溢れているだけではなく、米本学仁として向き合うべき過去や現在、そして見つめるべきこれからの歩みそのものでもあるから。大里郁弥という役は、狼少年のみんな、特に主宰の奥津裕也からのアイラブユーだと思っています。

その想いをしっかりと受け止め、劇場に足を運んでくださる皆様一人ひとりに、一期一会の表現をお届けしたいです。」

本公演を通して、俳優・米本学仁の表現とこの物語の力を、ぜひ劇場で目撃してください。

【公演概要】

第36回下北沢演劇祭参加作品

劇団狼少年第十五回公演『晩カラ学校』

作：狼少年

演出：奥津裕也



＜東京公演＞

公演期間：2026年2月19日 (木) ～ 2026年2月23日 (月・祝)

会場：本多劇場

＜大阪公演＞

2026年4月2日（木）～5日（日）

会場：インディペンデントシアター2nd



＜仙台公演＞

2026年4月15日（水）～17日（金）

会場：パトナシアター（宮城野区文化センター）

＜出演＞

奥津裕也、及川奈央、たむらもとこ、米本学仁、宮後マミ、 祐真キキ、松本実、黒須杏樹、 竹中友紀子、實川阿季、玉置康二、文ノ綾、高見美儀 、伊藤ナツキ、長尾卓磨、泉知束（ゴツプロ!）、林田麻里、山本亨

※一部ダブルキャスト



＜チケット＞

https://www.ohkamishow.com/stage15

【米本学仁プロフィール】

1979年3月9日仙台生まれ、大阪育ち。

2007年に映画プロデューサーを目指して渡米。ロサンゼルスでラーメンを食べているときにスカウトされ、2013年キアヌ・リーブス主演の映画「47 Ronin」でハリウッド俳優としてデビュー。

2020年より日本での活動を本格化し、2022年「鎌倉殿の13人」2023年「どうする家康」と２年連続で大河ドラマ出演。そのほか「全裸監督」「ガンニバル」などの配信作品、NHK100周年ドラマ「火星の女王」など話題作に多数出演し、活動の幅を広げている。



Instagram：https://www.instagram.com/takato_yonemoto/

Photo by Miow HirotaPhoto by Tim GalloPhoto by 山口呼夏

