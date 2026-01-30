横浜バニラ、大好評の【塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ】がついに全国へ！2月1日(日)より大阪・神戸・福岡、2月7日(土)より札幌にて展開が決定！

横浜バニラ株式会社横浜バニラ《塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ》

横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO 高橋優斗、以下当社）は、冬季限定商品《塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ》を全国展開することを発表いたします。

2026年2月1日(日)より、現在期間限定ポップアップストアを開催中の「阪神梅田本店」、「大丸神戸店」、「大丸福岡天神店」、2月7日(土)より開催予定の「大丸札幌店」でもお求めいただけるようになります。

現在、関東圏内の常設店およびポップアップストアにて、連日完売が続くなど大きな反響をいただく本商品。

圧倒的なバニラの香りと2層のショコラが織りなす、横浜バニラだからこそ実現できた唯一無二のフィナンシェを、全国の皆様もぜひご賞味ください。

■商品概要

商品名称：塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ

販売価格：4個入りギフトボックス、個包装：2,500円(税込)

販売場所：

横浜高島屋店、横浜高島屋「アムール・デュ・ショコラ2026」、そごう横浜店、羽田空港第2ターミナル、阪神梅田本店、大丸神戸店、大丸福岡天神店、大丸札幌店

※数量限定での販売となります。

※写真・イラストはイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※より多くのお客様にお求めいただけるよう、お一人様あたりの購入点数を制限させていただく場合がございます。

※品数に限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※ご購入により横浜バニラ会員ポイントが付与されます。会計時に横浜バニラ公式LINEの会員カードをご提示ください。

※都合により、販売方法が一部変更、または中止になる場合がございます。

■横浜バニラ《塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ》の商品詳細

横浜バニラ《塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ》横浜バニラ《塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ》横浜バニラ《塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ》

・横浜バニラ《塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ》4個入りギフトボックス、2,500円(税込)

「贅沢ショコラが織りなす魅惑のフィナンシェ」。

圧倒的なバニラの香りと2層のショコラが織りなす、冬季限定の「塩バニラフィナンシェ」をお楽しみください。

【本商品の特徴】

エンゼル型で焼き上げた、こだわりの「塩バニラフィナンシェ」。

横浜バニラのフラッグシップ「塩バニラフィナンシェ」を、中央のくぼみが特徴のエンゼル型で、中はしっとり、外はカリッと焼き上げ。

圧倒的なバニラの香りと直火焦がしバターのリッチなコクを閉じ込め、ピンク岩塩で味をキリッと引き締めました。

エンゼル型で焼き上げた「塩バニラフィナンシェ」イタリア産プレミアムショコラが生み出す、魅惑のマリアージュ。

「塩バニラフィナンシェ」との相性を極限まで追求して選び抜いた、天然バニラの芳醇な香りを纏うイタリア産のカカオ65%プレミアムショコラを採用。「塩バニラフィナンシェ」の圧倒的なバニラの香りと、華やかでビターなプレミアムショコラが濃厚に絡みあい、魅惑のマリアージュを生み出します。

イタリア産のカカオ65%プレミアムショコラ2層のショコラが織りなす【ぱりとろ食感】。

プレミアムショコラ×生クリームの口溶けなめらかなガナッシュを「塩バニラフィナンシェ」の中央のくぼみにたっぷり流し入れ、さらに上面をショコラでコーティング。一口食べると上面のショコラが「ぱりっ」と割れ、中から濃厚なガナッシュが「とろっ」と溢れ出す、2層のショコラが織りなす【ぱりとろ食感】を実現しました。

2層のショコラが織りなす【ぱりとろ食感】

【ブランドムービー】塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ（ナレーション：高橋優斗）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=niZbaca5z5I ]

■横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』とは

【ブランドストーリー】～横浜の潮風～ 永久不滅の夢バニラ

横浜で生まれ育った高橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドです。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発しています。

■会社概要・代表者プロフィール

横浜バニラ株式会社

英名：Yokohama Vanilla Inc.

（旧社名：YX factory株式会社）

本社所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役社長CEO 高橋優斗

高橋優斗 プロフィール

1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、TV・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社（現 横浜バニラ株式会社）を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開中。

本件に関するお問い合わせ

横浜バニラ・高橋優斗 公式SNS一覧 :https://lit.link/yxfactory

横浜バニラ株式会社

公式サイト お問い合わせフォーム：https://yokohamavanilla.com