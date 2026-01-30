CRMのソフトブレーン、全国で大規模プロモーションを開始　2月1日よりTVer、タクシー、オフィスビル等で新CMを放映

ソフトブレーン株式会社

ソフトブレーン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：豊田浩文）は、2026年2月1日（日）より、全国主要都市にて自社プロダクトであるCRM/SFA「esm(eセールスマネージャー)」の大規模なブランドプロモーションを開始します。

本プロモーションでは、TVer、タクシーメディア「TOKYO PRIME」、オフィスビルサイネージメディアといったビジネスパーソンの主要な行動導線を網羅するメディアにCMを掲出します。「ホントに営業できてる？」という疑問を印象的に問いかけることで、停滞した営業活動への「気づき」を提供します。esm(eセールスマネージャー)の活用により、営業活動が「見える・進む・決まる」状態へと導き、企業の全社的な業務効率化と売上成長を支援する体制づくりを広く発信します。

CM動画（30秒）：https://youtu.be/5Sj2hFAyenU

■プロモーションの背景

ソフトブレーンは、1999年に国内初のCRM/SFA「eセールスマネージャー」を発売して以来、ITとサービスの両面から、マーケティング、セールス、アフターサービスなどすべての顧客接点業務を変革するソリューションを提供し続けてきました。

当社は現在、主力製品である「esm(eセールスマネージャー)」を中核としながら、企業の全社的な業務効率化を支援する「マルチプロダクト戦略」を推進しています。本プロモーションはこの戦略を具現化するもので、「営業活動の改善」をテーマとした新CMの展開を通じて、顧客接点の現場を動かし、効率化、生産性向上、売上成長を同時に実現するという当社のミッションを広く社会へ浸透させることで、企業のさらなる成長を支援してまいります。

■CM概要

タイトル：「ホントに営業できてる？」編（30秒/15秒）

■Tver広告

掲載開始：2026年2月1日（日）

展開エリア：全国

掲出媒体：民放公式テレビポータル「TVer（ティーバー）」

放映素材（15秒）：https://youtu.be/D65dlzy-fAc

■タクシー広告

掲載開始：2026年2月9日（月）

展開エリア：全国（沖縄県を除く）

掲出媒体：タクシーメディア「TOKYO PRIME」

放映素材（30秒）：https://youtu.be/5Sj2hFAyenU

■オフィスビル広告

掲載開始：2026年2月9日（月）

展開エリア：東京23区中心

掲出媒体：オフィス喫煙所サイネージメディア「THE SMOKING ROOM VISION BREAK」

放映素材（30秒）：https://youtu.be/5Sj2hFAyenU

■esm(eセールスマネージャー)について

ソフトブレーンは、1999年8月に国内初のCRM/SFAを発売以降、マーケティング・セールス・アフターサービス等すべての顧客接点業務を変革へと導くソリューションを、ITとサービスの両面で提供しています。

高機能なCRM/SFA「esm(eセールスマネージャー)」を中核に、MA(マーケティングオートメーション)ツールの「esm marketing」、アフターサービス向けマネジメントツール「esm service」の導入実績から得られた顧客接点プロセスマネジメントの実践的なノウハウを持っています。それらを組み合わせた課題解決ソリューションをご提供し、お客様の生産性の最大化に貢献できる取り組みを続けています。



「esm(eセールスマネージャー)」は、業種、業界、規模を問わず、各企業に合った営業プロセスが設計可能です。営業プロセスの見える化、測る化、改善を通じた「プロセスマネジメント」の実現によって、業務効率化と売上利益向上につながる仕組みを作ります。

導入前後のコンサルティングサービスも充実しており、5,500社を超える導入実績に基づくノウハウの提供や教育、システムの定着活用までのカスタマーサクセスサービスなどお客さまのニーズにあったサービスを提供し、定着率は95％となっています。



製品詳細：https://www.e-sales.jp

■ソフトブレーン株式会社について

会社名 ： ソフトブレーン株式会社

所在地 ： 東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル 11階

代表者 ： 代表取締役社長 豊田 浩文

設立 ： 1992年6月17日

事業内容： 顧客接点業務全般のクラウドアプリケーション／プラットフォームの開発・提供

URL ： https://www.softbrain.co.jp

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

広報マーケティング部 秋元 絢子(あきもとあやこ)

東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル 11階

TEL：03-6779-9800 FAX：03-6779-9310

MAIL：press@softbrain.co.jp