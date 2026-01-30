2月22日は「猫の日」！『シンデレラ』のルシファーや『ピノキオ』のフィガロにフィーチャーした新コレクションをディズニーストアで2月6日（金）より順次発売

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区）は、2月22日の「猫の日」にちなんで、『シンデレラ』のルシファーや『ピノキオ』のフィガロをモチーフにした新コレクションを、ディズニーストア店舗で2月6日（金）より、ディズニーストア一部店舗 ※1 とディズニー公式オンラインストアでは先行して2月3日（火）より ※2 順次発売します。販売店舗などの詳細は商品ページよりご確認ください。

特集ページ :http://disneystore.jp/disney-cat-day-2026/

※1 ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店

※2 ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で2月2日（月）12:00～2月3日（火）7:00の先行販売をいたします。

※ 発売日の店舗でのご購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります。予約方法などの詳細は、ニュースページ(https://www.disney.co.jp/store/news/information/if20260130_101)よりご確認ください。

■ DISNEY CAT DAY 2026

(C) Disney

［画像掲載商品］

ブランケット 6,000円/ ぬいぐるみ＜フィガロ＞ 4,400円/ ぬいぐるみ＜ルシファー＞ 4,800円/ 掛け時計 9,500円/

ポーチ 3,300円

ディズニーストアから、2月22日の「猫の日」にちなんで、『シンデレラ』のルシファーや『ピノキオ』のフィガロをモチーフにした新コレクションが登場。ジャックとガスを追いかけるルシファーや、金魚のクレオと遊んでいるフィガロなど、キャラクターの愛らしい仕草を詰めこんだデザインがポイントです。グレーやベージュを基調に、アンティークタッチでシックな雰囲気に仕上げました。

大きめリボンがキュートなぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、にやりとしたルシファーと、ぱっちりした目が印象的なフィガロ、それぞれの表情にも注目です。さらに、モノトーンで、日常に取り入れやすいファッションアイテムも豊富に展開。ルシファーの迫力満点の表情がポイントのカーディガンや、スタイリングの幅が広がる上品なスカーフなどが揃います。シークレットコレクションには、2匹のチャーミングな仕草を描いたがまぐちタイプのポーチとロケットチャームキーチェーンが登場します。

［商品一部抜粋］

(C) Disney

■ 猫用品ブランド「猫壱」と共同企画した、ルシファーデザインの猫用アイテムを発売！

「猫壱」と共同企画した、ルシファーをデザインした猫用アイテムが登場します。

つめとぎとベッドの2WAYで使えるバリバリボウルは、ジャックとガスを追いかけるルシファーの姿や、底面にはルシファーの1日の様子を描いたストーリーテリングなデザインです。お掃除中や使わない時は、立て掛けておくだけでおしゃれな雰囲気に。

猫用おもちゃのキャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2は、さまざまなポーズのルシファーをプリントし、まるで猫がルシファーと遊んでいるように見える楽しいデザインです。付属のスティックは、ネズミのしっぽをイメージしたふわふわスティックと、シンデレラをイメージしたブルーのシャカシャカスティックの2本セットです。

［商品一覧］

(C) Disney

【猫壱とは】

猫が壱番。猫壱。

猫壱は、猫、そして猫と暮らす人のことを"壱番" に考えるモノづくり集団です。

愛おしい猫たちのため、猫にとって安全な素材を使用し、猫工学や猫と暮らす人へのリサーチに基づいた妥協のない製品を作り上げています。

猫への愛を全ての源に、猫と猫を愛する人に尽くすブランドです。

■ 猫キャラクターをモチーフにした、ユニークな仕掛け付きのぬいぐるみキーチェーンが登場！

ディズニーの猫キャラクターをモチーフに、遊び心あふれる仕掛け付きのぬいぐるみキーチェーンが登場。ラインナップは、ルシファー、フィガロ、『おしゃれキャット』のマリー、ベルリオーズ、トゥルーズの全5種。毛糸玉を引っ張ると体がぶるぶると揺れ、夢中になって毛糸玉を追いかけているかのような愛嬌たっぷりの動きが楽しめます。ころんとした丸みのあるシルエットもポイント。バッグや鍵などに付けても癒やされるアイテムです。

［商品一覧］

(C) Disney

※ 画像をご使用の場合は、コピーライト (C) Disneyを必ずご記載ください。

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページ(https://www.disney.co.jp/store/storeinfo)よりご確認ください。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合がございます。