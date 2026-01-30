SHEGLAMによる2026年最新トレンドメイクを調査！

SHEIN JAPAN 株式会社

150以上の国と地域で展開するグローバルコスメブランド「SHEGLAM」は、10～30代の女性291人を対象に、「2026年 気になるコスメ＆メイクについて」調査を実施しました。

本調査では、2025年のベストコスメとしてリップやファンデーションなど日常使いアイテムが多く挙がる一方で、2026年に向けては、アイシャドウやハイライトなど、ポイントメイクで印象を変えるアイテムへの関心が高まっていることが明らかになりました。また、2025年のベストコスメに選ばれたブランドの約75％がプチプラコスメで占められており、価格の手頃さとトレンド感を重視する傾向が見受けられました。

さらに、2026年に挑戦してみたいメイクとしては「メロい女メイク」が最多となり、盛りすぎず抜け感をプラスしたメイクが、次のトレンドとして注目されていることがわかりました。

本リリースでは、2026年のコスメ・メイクトレンドを、調査結果とともに読み解いていきます。

■2026年気になるコスメ＆メイクについて」の調査概要

・調査期間：2026年1月21日-1月29日

・調査方法：オンラインアンケート

・対象人数：291名

・調査対象：10~30代の女性

・調査元 ：ノウンズ消費者リサーチ

■調査結果

１.2025年のベストコスメは「リップ」が3割、ファンデーションが2割を占める結果に

「2025年、あなたのベストコスメを教えてください」という質問では、『リップ』が32.0％と最も高く、続いて『ファンデーション』が21.3％、『アイシャドウ』が11.7％という結果に。

日常的に使用頻度が高く、仕上がりの満足度を左右しやすいアイテムが、ベストコスメとして支持されていることがわかりました。

２.べストコスメに挙がったブランドの約75％がプチプラコスメ

「１.で回答された商品名を教えてください。」という質問では、プチプラコスメが74.5％を占め、デパコスは25.5％にとどまりました。※1

全体としてはプチプラブランドが多く挙がった一方で、ファンデーションは肌の仕上がりを左右するアイテムであるため、中～高価格帯の商品も選ばれており、アイテムごとに価格帯を使い分ける傾向がうかがえます。

※1 本調査では、回答された商品について、一般的な市場価格をもとに、調査元にて「プチプラコスメ」「デパコス」に分類し、集計しています。

３.2026年に気になるコスメは「アイシャドウ」「リップ」を中心に広がり

「2026年、気になっているコスメはありますか？」という質問では、『リップ』が26.5％で最多となり、続いて『ファンデーション』が16.5％、『アイシャドウ』が14.8％と上位に挙がりました。

また、『ハイライト』は9.3％と、2025年のベストコスメ（2.1％）から大きく増加しており、ベースを整えるだけでなく、ツヤ感や質感を意識したメイクへの関心が高まっていることがわかります。

４.“気になる・買ってみたい”コスメではデパコス比率が上昇

「３.で、特に気になる/買ってみたいコスメで思い浮かぶものがあれば教えてください。」という質問では、プチプラコスメが60.7％、デパコスが39.3％となりました。※2

“2025年ベストコスメ”ではプチプラコスメが中心だった一方で、「次に試してみたい」アイテムでは、デパコスへの関心も高まる傾向が見られました。

※2 本調査では、回答された商品について、一般的な市場価格をもとに、調査元にて「プチプラコスメ」「デパコス」に分類し、集計しています。

５.2026年に挑戦したいメイクは「メロい女メイク」が最多

「2026年、挑戦してみたいメイクはありますか？」という質問では、『メロい女メイク』が30.9％と最多となり、続いて『ミュートメイク』18.2％、『泣き顔メイク』10.7％、『ギャルメイク』9.9％という結果に。

盛りすぎず、ナチュラルさと色っぽさを両立できる“メロさ”を意識したメイクが、次のトレンドとして支持されていることが明らかになりました。

今回の調査からは、2025年のベストコスメではリップやファンデーションなど“日常使いの満足度が高いアイテム”が支持される一方、2026年に向けてはアイシャドウやハイライトなど、色や質感で印象を変えるコスメへの関心が高まっていることが明らかになりました。また、ベストコスメとして挙げられたブランドの約75％がプチプラで占められており、価格の手頃さとトレンド感を重視しながら、アイテムごとに価格帯を使い分ける傾向もうかがえます。

さらに、挑戦してみたいメイクとしては「メロい女メイク」が最多となり、盛りすぎず、ナチュラルさの中に色気やムードを忍ばせる“引き算メイク”が、2026年の注目トレンドとして支持されていることが分かりました。

こうした 「トレンド感」「使いやすさ」「自分らしい盛り感」 をバランスよく叶えることが、これからのメイク選びの鍵となりそうです。ここからは、2026年のメイクトレンドを取り入れながら、気軽にアップデートを楽しめるSHEGLAMのおすすめアイテムをご紹介します。

■“盛りすぎない色気”を叶える！2026年トレンドメイクを楽しむSHEGLAMおすすめアイテム5選

「Silk Slip Lip Oil Balm」

オイルのうるおい感とバームのなめらかな質感をあわせ持つリップアイテム。ツヤのある軽やかな仕上がりとジューシーな発色が特徴で、一度塗りでは唇の色味を活かしたナチュラルな印象を演出します。

＜詳細情報＞

・価格：\1,140（税込）

・カラー：11色

・購入先：SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/ja/product/Silk-Slip-B%C3%A1lsamo-Labial-con-Aceite-High-Key-12438398817062272

「Lashlighter Up & Out Mascara」

一本で束感とロングの両方が叶うデュアルコームタイプのマスカラ。下まつげにもマスカラをたっぷり塗って影を落とすことで、アンニュイな雰囲気を演出できます。

＜商品詳細＞

・価格：\977（税込）

・カラー展開：1色

・購入先 ：SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/ja/product/Lashlighter-Up-Out-%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%A9-11508505208931776

「「Buttery Bling Highlight Stick」

ひと塗りで“つやん”とした光沢を宿すスティックハイライター。体温でとろける質感で肌になめらかに密着し、自然なツヤをプラスできます。頬骨や鼻筋にのせれば内側から輝くような上品なツヤを演出します。

＜詳細情報＞

・価格：\977（税込）

・カラー展開：6色

・購入先：SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/product/Buttery-Bling-Highlight-12042620676129152

「Daydreamer Mini Palette」

ベーシックで使いやすいカラーがそろった4色のアイシャドウパレット。特に「Cloudy Sundae」はスモーキーでクールな目元に仕上がるSHEGLAMイチオシカラー。下まぶたに沿って右下のグレーを仕込むと、思わず引き込まれるような印象的な目元に仕上がります。

＜商品詳細＞

・価格：\977（税込）

・カラー展開：6色

・購入先 ：SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/product/Daydreamer-Mini-Palette-11283981027230528

「Skin Sync Satin Foundation」

バターのようになめらかなテクスチャーが特長。ツヤが出すぎず、マットにもなりすぎないサテン質感で、素肌そのものが美しくなったかのような、自然な肌印象を引き立てます。

＜詳細情報＞

・価格：\1,402（税込）

・カラー：36色

・購入先 ：SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/product/Skin-Sync-Satin-Foundation-12371117892550912

備考：

※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

■SHEGLAMのご紹介

SHEGLAMは2019年にSylvia Fuによって設立され、高品質なメイクアップを手頃な価格で提供するグローバルビューティーブランドです。多様な製品ラインと豊富なカラーバリエーションが特徴で、クリエイティビティやイノベーションへの取り組みが評価され、Z世代やミレニアル世代の間で瞬く間に人気を集めています。

私たちはお客様とのコミュニティの力を信じており、お客様からのフィードバックを活かして製品の改善と洗練に努めています。SHEGLAMは現在、ビューティーコミュニティでの強い存在感を持ち、ソーシャルメディアを通じて世界中の数百万人の方を魅了しています。

また、倫理的な取り組みにも力を入れており、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。

公式Webサイト：https://www.sheglam.com/

公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/sheglam_official/

https://www.instagram.com/sheglam_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sheglam

■SHEGLAMの取り組み

SHEGLAMでは、お客様の健康と安全を最優先に考え、革新的なビューティープロダクトを提供し、全ての処方において最高品質を実現しています。

1. クルエルティフリー

2022年に、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。

2. ヴィーガン

より多くのお客様にご利用いただけるよう、SHEGLAMの製品の90%以上がヴィーガン仕様となっております。

3. 安全性の保証

全ての SHEGLAM 製品は、FDA、EU 化粧品規制、GCC 標準化機構(GSO)、メキシコ公定規格と一般衛生法(GHL)、日本の化粧品規制基準など、厳格なグローバル化粧品安全規制に準拠していることをお約束いたします。当社の製品は、人の健康や生命に危険を及ぼす可能性のある発がん性物質や毒性物質を含まない処方となっています。

4. FSC認証の取得

パッケージには責任を持って調達された素材を使用しており、森林の生物多様性を守り、地域社会や先住民族、労働者の権利を守りながら適切に生産された製品であることを意味するFSC認証を取得しています。

5. 労働倫理

労働者の人権を保護するため、SHEGLAMの製品を製造する施設は全てSA8000、BSCI、SMETA認証を100％取得しています。