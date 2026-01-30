＜ハナマルキ 2026 春の新商品＞業務用人気商品「麹シェフ」シリー ズから、人気No.1フレーバー「ハーブ＆スパイス塩こうじ」が家庭用 に登場！2026年3月1日より発売開始

ハナマルキ株式会社

味噌・醸造製品メーカーのハナマルキ株式会社（本社：長野県伊那市、代表取締役社長：花岡周一郎、以下当社）は、塩こうじの機能性とトレンドのフレーバーを融合した当社の業務用調理ダレブランド「麹シェフ」シリーズより、人気No.1フレーバー「ハーブ＆スパイス塩こうじ」を、家庭用商品として 2026年3月1日より発売開始いたします。

■「麹シェフ」シリーズ「ハーブ＆スパイス塩こうじ」について

「麹シェフ」シリーズは、当社が2022年7月に立ち上げたオリジナルブランドで、原材料に麹由来の発酵調味料を使用した業務用の調理ダレをご提案しています。単なる味付けにとどまらず、料理に麹のうま味や甘みを付与し、素材本来のうま味を引き出し味に奥行きを出すといった特徴を持ち、お客様の定番メニューのバラエティ化や新メニュー開発に貢献しています。シリーズ第1弾として発売した「麹シェフ ハーブ＆スパイス塩こうじ」は、4種のハーブやスパイスのアクセントを加えることで、洋食とも

抜群の相性を持つ商品です。発売以来、飲食店や惣菜メーカー等のお客様より多くの反響をいただき、 売上も順調に推移しています。

※ハナマルキの「塩こうじ」、「液体塩こうじ」、「熟成こうじパウダー」などの麹由来の発酵調味料 を使用。

■ご家庭の食卓を「ビストロ風」に。テスト販売での好評を受け、家庭用として発売決定。

これまで業務用商品としてきた同シリーズですが、当社「みそ作り体験館」など、一部店舗で限定販売

を実施したところ、一般のお客様から「家庭でも使いたい」との声を多数いただきました。本商品は、 塩こうじの「素材を柔らかくし、うま味を引き出す」という調理効果はそのままに、厳選したハーブの 香りで奥行きのある味わいを実現。いつもの料理に加えるだけで、毎日の食卓を「ビストロ風」に彩ります。

■「ハーブ＆スパイス塩こうじ」調理・活用イメージ

●漬け込み調理：肉や魚を漬け込むだけで、下処理と味付けが同時に完了。肉はしっとり柔らかく、魚はふっくらと仕上がります。

●そのままかけて：非加熱でもお召し上がりいただけるため、カルパッチョのドレッシングや、和え物のソースとしてもお使いいただけます。

「麹シェフ」シリーズ公式サイトでは、本商品を活用したアレンジレシピを多数公開しています。

・ブランドサイトURL：https://www.hanamaruki.co.jp/kojichef.html

■商品概要

商品名：麹シェフ ハーブ＆スパイス塩こうじ

120g

発売日：2026年3月1日

販売価格：オープン価格

賞味期限：6ヶ月

ブランドサイトURL：

https://hanamaruki.vers.jp/kojichef.html

■シリーズ品のご紹介（業務用商品）

商品名：麹シェフ 熟成BBQソース 1kg/120g

発売日：2024年3月

販売価格：オープン価格

賞味期限：9ヶ月

トマトケチャップに「液体塩こうじ」をブレンドすることで、うま 味の強いアメリカンスタイルのバーベキューソースに仕上げています。塩こうじの基本効果はそのままに、味付けやディップ等にも幅広くご使用いただける商品です。

商品名：麹シェフ 熟成マンヌン韓国ソース 1kg/120g

発売日：2024年9月

販売価格：オープン価格

賞味期限：9ヶ月

生の液体塩こうじと共に熟成させた、旨みを引き出しコクを深める 万能【マンヌン】ソースです。塩こうじの基本効果はそのままに、そのまま和える、絡めて炒める、漬込んで味付けなど、これ1本で 韓国テイストを楽しんでいただける商品です。