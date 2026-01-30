ワイワイ楽しい！おうちでひなまつりパーティー！ハッピープライスのひなまつり限定「手巻きセット」を２月２８日(土)～にぎりの徳兵衛、海鮮アトムにて販売開始！
コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：植田剛史）が展開する回転寿司業態の「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」各店で、2026年2月28日(土)から3月３日(火)まで、ひなまつり限定の「ひな手巻きセット」を販売いたします。
ひな祭りは、3月3日「桃の節句」に行われる女の子の健やかな成長と幸せを願う伝統行事。本フェアでは、そんなお祝いの席にふさわしい華やかでワイワイとご家族で楽しんでいただける「ひな手巻きセット」をご用意しました。子どもも大人も大満足の豊富な寿司ネタに加え、お求めやすい価格にもこだわった自慢の商品です！
1月31日(土)よりアトムのテイクアウトサイト、お電話、店頭にてご予約を承ります。にぎりの徳兵衛・海鮮アトムのお寿司を囲んで、ぜひご家族・ご友人で楽しいひなまつりパーティーをお楽しみください。
ひな手巻きセット 概要
■販売日
2026年2月28日(土)～3月3日(火)
■販売店舗
回転寿司業態 にぎりの徳兵衛37店舗、海鮮アトム9店舗 計46店舗
※【にぎりの徳兵衛】天王店、扶桑店 、関店、桑名店、今伊勢店、稲沢店では実施致しません。
■予約受付開始日
2026年1月31日(土)
■予約方法
アトムのテイクアウトサイト(https://www.atom-takeout.com/front/top)、電話、店頭にて承っております。
■商品
ひな手巻きセット（約20本分） 3,480円（税込）
まぐろ・ネギとろ・サーモン・かにかま・蒸しえび・コーン・ツナサラダ・玉子・いくら・カニ風味サラダ・ロースハム・きゅうり・てりやきハンバーグ・牛カルビの14種類
手巻き海苔・酢飯付き
ひな手巻きセット（約20本分） 3,480円（税込）
こちらもおすすめ！1人前のちらし寿司や揚げ物もご用意しております
海鮮ばらちらし（1人前） 1,350円（税込）
江戸前ちらし（1人前） 1,350円（税込）
鶏の唐揚げ 680円（税込）
エビフライ 842円（税込）
ポテトフライ 378円（税込）
※写真はイメージです。
にぎりの徳兵衛・海鮮アトムについて
＜にぎりの徳兵衛＞
にぎりの徳兵衛は東海地区をメインに計43店舗展開している『活気』『旬』『伝統』を楽しむ廻転寿司です。ハキハキした元気、ニコニコした笑顔でピチピチした鮮度と産地にこだわった食材を使用し脈々と伝えられた技術で作りだす本物のお寿司をご提供しております。『本まぐろ』、 『季節の鮮魚』、『伝統の技』にこだわり、お客様をお迎えいたします。
・HP https://www.nigirinotokubei.com/
・X https://twitter.com/tokubei1971
・Instagram https://www.instagram.com/tokubei1971/
＜海鮮アトム＞
海鮮アトムは、福井県内に9店舗展開しており、地の利を生かした素材を思う存分に味わって頂ける廻転寿司です。本まぐろなど定番のほか、旬モノや福井の郷土料理である「焼きさば」、繊細で柔らかな食感とやさしい甘みの「紅ずわい蟹」、新鮮なぶりと大葉を巻いた「ぶり鉄火巻き」など福井らしさが楽しめるメニューが好評。お寿司に合う福井生まれの辛口の日本酒もご用意しています。
・HP https://www.kaisenatom.com/
・X https://twitter.com/kaisenatom
・Instagram https://www.instagram.com/kaisenatom/
アトムアプリのご紹介
「ステーキ宮」「カルビ大将」「がんこ亭」「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」「かつ時」がひとつになった統合アプリ。その名もアトムアプリ！
アプリ一つで各ブランドの情報管理や、クーポン配信などに加え、新たに「来店共通ポイントカード」が搭載されました！より便利にお得にご利用頂くことが出来ますので、この機会にぜひインストールをお願いいたします。
アトムアプリ「アトム共通来店ポイントカード」
インストールはこちら :
https://yappli.plus/miya-atomcorp_dlpop