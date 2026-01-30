中高一貫校生対象 進路選択特別セミナーを26年2月21日に開催！～これからの大学入試と社会で求められるチカラ～

学校法人 河合塾

学校法人河合塾は、中高一貫校に通う新中学1～3年生、新高校1年生とその保護者の方を対象に、進路選択特別セミナー「これからの大学入試と社会で求められるチカラ」を2月21日(土)に河合塾本郷校にて開催します。将来の選択肢を広げる第一歩としてぜひご参加ください。

■専門家から学ぶ！今から始めるキャリア選択の秘訣

変化の激しい現代において、社会で求められる力は日々変化しています。大学入試においても、単なる知識の習得だけでなく、思考力・判断力・表現力など、多面的な能力がより一層求められています。

中高一貫校に通う中学生は、受験対策にじっくりと時間をかけられるという大きなメリットがあります。しかし、授業や部活動で日々忙しく、進路決定を迫られた際に慌てて対策を始めるケースも少なくありません。

今回のセミナーでは、東京大学 大学総合教育研究センター 副センター長の栗田佳代子教授をゲストにお迎えし、東京大学で学ぶ学生の実例を交えながら、将来の目標や学びたいことをみつけるために今から取り組むべきことや、保護者の心構えについてお話しいただきます。

また、河合塾で中高生向けキャリア教育プログラムの開発に長年携わる山口大輔から、現在の入試で求められる力、文理選択や学部・学科選択を決めるために必要なことや、学びたい分野の見つけ方について伝授します。

セミナー後半では、参加者の希望に合わせた3つのワークショップから1つに参加していただき、これから求められる力や、将来、進路を選択する際のポイントを体感していただきます。

皆様がキャリアをどのように考え、選択していくべきかを長期的な視点から学び、将来に向けた確かな一歩をいち早く踏み出すためのヒントを得ることができます。

講演会の内容は対面開催に加え、アーカイブ配信による映像視聴も可能です。視聴期間内はいつでも何度でも視聴可能です。部活動や学校行事で忙しい学生や保護者の方々も、自分のペースで時間に追われることなく視聴することができます。

本セミナーの内容に加え、河合塾では教科学力だけでなく、自己理解や問題解決力、コミュニケーション力などの非認知能力の測定や育成にも力を注ぎ、キャリア形成という観点でも学生とその保護者の皆様を支援しています。

ぜひ貴媒体で広くご紹介いただきますようお願いいたします。当日のご取材も歓迎いたします。

■進路選択特別セミナー「これからの大学入試と社会で求められるチカラ」 概要

●開催日時：

【対面】 2026年2月21日(土)13:00～16:30

【映像視聴期間】 2026年2月26日(木)13：00～4月13日(月)23：59

●対象：中高一貫校に通う新中学1～3年生、新高校1年生とその保護者の方

●受付締切：【対面】2026年2月20日(金)23:59まで 【アーカイブ配信】2026年4月9日(木) 23:59まで

●申込方法：Web申込のみ 以下のURLよりお申し込みください。

https://www.kawai-juku.ac.jp/event/spc/jhg-career/?page=event

●実施形式：対面(河合塾 本郷校)またはアーカイブ配信*

*アーカイブ配信は第1・2部のみ視聴可能

●講演者：

東京大学 大学総合教育研究センター 副センター長 栗田 佳代子教授

学校法人河合塾 学校教育サポート本部 学校事業推進部長 山口 大輔

●講演内容：

第1部 「大学での学び・社会で求められるチカラ ー自立した学習者になるためにー」 講演者：栗田 佳代子教授

第2部 「自分のキャリアを考えるということ」 講演者：山口 大輔

第3部 ワークショップ

１.「医学部入試で求められるチカラ」

医学部入試で実際に問われた「教科学力以外の力」を、グループワークを通じて体験します。

２.「河合塾流 進路選択を体験しよう」

具体的な進路選択の方法について伝授します。保護者の方も一緒に考えられる時間をご用意しています。

３.「河合塾MEPLO体験授業［数学］ 『やさしい難問』に挑戦！」

講師からのやさしい難問に、グループに分かれて挑戦します。グループごとに導き出した答えと考え方を共有します。

※参加は３種類のワークショップのうち１つのみとなります。複数参加はできません。

●費用：無料

●会場：河合塾本郷校

〒112-0002 東京都文京区小石川2-6-1

●お問い合わせ：

学校法人 河合塾 進路選択セミナー「これからの大学入試と社会で求められるチカラ」事務局

以下のフォームより承ります。

URL: https://forms.office.com/r/t9aKwNAaby