能登から元気を発信する会社「スギヨ」発『カニカマに合うビール「ＫＡＮＩＫＡＭＡ　ALE」』にデザインでエールを！

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）は、株式会社スギヨ（本社：石川県七尾市、代表取締役社長：杉野 浩也）が株式会社金澤ブルワリー（本社：石川県金沢市、代表取締役：多々見まみの）とタッグを組んで誕生した『カニカマに合うビール「KANIKAMA ALE」』のパッケージデザインを手掛けました。

能登に関わるたくさんの人がワクワクすることを実現したい！と、能登発祥のスギヨが看板商品のカニカマに合う地ビールを、同じく能登に工場を構える金澤ブルワリーと共同開発。昨年、クラウドファンディングを通じてスタートしたプロジェクト実現への熱い想いを受け、OJICOはボトルのパッケージと限定で制作された専用ジョッキのデザインを手掛けました。

『柚子と能登の塩を使った「カニカマに合う」ビール「KANIKAMA ALE」』は、スギヨ本社のある七尾市内の飲食店で取り扱いがある他、金沢百番街「あんと」内のスギヨ直営店、ひがし茶屋街の「酒楽」、香林坊大和B1和洋酒売場にて2月1日(日)より販売予定です。

【カニカマに合うビール「KANIKAMA ALE」パッケージデザイン】

カニカマの元祖であるスギヨが誇る、

旬のズワイガニの旨みと茹でた直後のみずみずしさにこだわった最強のカニカマ、「香り箱 極」。

風味や食感に至るまでカニそのものを思わせる「香り箱 極」のパッケージから出てくるのはもはや「蟹」という、

遊びごころあるデザインに仕上げました。

〇商品概要

商品名：柚子と能登の塩を使った「カニカマに合う」ビール KANIKAMA ALE

販売場所：金沢百番街「あんと」内スギヨ直営店、ひがし茶屋街「酒楽」、香林坊大和B1和洋酒売場 他

発売予定日：2026年2月1日（日）

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇商品に関するお問い合わせ先

株式会社スギヨ 担当/田畑

TEL：0767-53-8404

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/新村

ＴＥＬ：076-246-3377

e-mail：yohei@ojico.net または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。