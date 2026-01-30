【美容機器0円レンタル】日本初(※1)のパーソナライズヘアケア MEDULLA(メデュラ)が30日間無料で試せる「髪と頭皮のフィッティングサービス」を開始！
株式会社Sparty（スパーティー／本社：東京都渋谷区、代表取締役：深山 陽介）は、サロン発想のホームケアデバイスを30日間無料でレンタルできる「髪と頭皮のフィッティングサービス」を開始します。本サービスは購入前の30日間を無料でお試しいただいた上で、合う場合のみ料金をお支払いいただくというサービスです。初回に料金をお支払いしてから合わない場合に返金する全額返金制度とは異なります。髪質改善(※3)プログラムとスカルプケアプログラムの2種類をお試しいただくことができます。MEDULLAのホームケアデバイスが提供するメソッドを納得してからお支払いいただくのでリスクなしご自宅でお気軽にお試しいただけます。
対象プログラム
・髪のフィッティングサービス
ヘアマスクと浸透促進をサポートする超音波トリートメント浸透機器のセット。
・ソニックシャインプロ(黒) 本品
・キャビアヘアマスクウルトラシャイン 本品（約1ヶ月分/90g）
・頭皮のフィッティングサービス
養毛スカルプエッセンスと浸透促進をサポートする頭皮リカバリーデバイスのセット。
・スカルプエアショット 本品
・タイムリバーススカルプエッセンス 本品 (約1ヶ月分/50mL)
サービス開始の背景
オンラインでも実店舗でも自宅で試してみなければ、その商品が自分に合っているかは分かりません。No.1(※2) パーソナライズヘアケアブランドMEDULLAは一生モノのヘアケアとしてお客様の髪に責任を持ち、いつでもぴったりな最高品質(※4) かつ結果が出る体験を提供するというポリシーを大切にしています。合わなければ、0円で処方交換も実現するヘアケアブランドであり、サロン発想のホームケアデバイスも、まずは0円(※5)で効果を実感してもらい、合うと確信できてから提供したいと考え、今回のフィッティングサービスを開始することになりました。
サービス概要
美容家電を30日間*を目安に、商品代金0円でご自宅にてお試しいただき、期間内に返却されなかった場合はそのままご購入が成立するお試し購入となります。※日/祝日やお届けタイミングにより前後します。別途送料550円（沖縄・北海道は770円）がかかります。
https://ec.medulla.jp/lp?u=ME_SSP_TRY_NX_1148_0_sety000506_n_0_sp_GDA_P001_01
メッセージ
MEDULLAが提供したいのは
あなたにとって”いつでもぴったり”な最高品質かつ結果が出る体験
MEDULLAのパーソナライズは、いつでもピッタリ。
合わなければ、0円で処方交換。
サロン発想のホームケアデバイスも、
まずは0円。結果保証。
合うと確信できてから、提供する。
あなたの髪に、責任を持つ。
もう、失敗しないヘアケア。
もっと、お客様のためにできること。
⚫️MEDULLAについて
MEDULLAは診断と相談でつくりあげる、あなた専用のヘアケアプログラム。あなたの髪質や悩み
理想に合わせて、最適なヘアケアの処方やアイテム、使い方を提案する、日本初(※1)のパーソナ
ライズのヘアケアプログラムです。
オフィシャルサイト:https://medulla.co.jp/(https://medulla.co.jp/)
■会社概要
会社名：株式会社Sparty
所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目２２－１０ 見真ビル 3階
代表者：代表取締役 深山 陽介
URL： https://www.sparty.jp/
注釈
※1 自社調べ (調査年月：2025年9月)
※2 自社調べ (調査期間：2018/5～2025/12までに累計売上本数)
※3 髪の質感のこと
※4 MEDULLA史上
※5 別途送料550円（沖縄・北海道は770円）がかかります。