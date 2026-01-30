こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
［エートス協同組合、神奈川県横浜市と災害協定を締結
〜被災車両をレッカー移動し、被災地の早期復旧復興に対応〜
エートス協同組合（拠点：埼玉県さいたま市、理事長：宮本 明岳（株式会社タウ 代表取締役社長））は
1月22日、神奈川県横浜市と「災害時等における車両の移動等に関する協定」の締結式を執り行いました。
本協定は、災害時の迅速な災害対応によって復旧活動に貢献することを目的としております。
■災害協定の経緯と目的
近年、地球温暖化の影響により、日本各地で豪雨や地震などの自然災害が増加し、甚大な被害に対する対策の必要性が高まっています。このたび災害協定を締結した横浜市は、約377万人と国内最多の人口を有する政令指定都市であり、都市機能や交通網が高度に集積していることから、大規模災害発生時は初動対応や救援活動の確保を課題とされており、本協定の締結に至りました。
本協定では、災害発生時には、当組合が被災車両の移動を支援し、迅速な救命・救出活動や緊急物資輸送の円滑化に貢献します。
今後もエートス協同組合は横浜市との連携を一層深めるとともに、災害発生リスクの高い地域において、発災時の早期復旧・復興に貢献できる体制づくりを全国へと広げてまいります。
・横浜市 吉川局長コメント
横浜市では、首都直下型地震など大規模な地震が発生する可能性があることから、災害発生時には迅速な対応が求められます。本協定の締結により、有事の際の被災車両の迅速な移動を支援していただけることは大変心強く感じております。今後も平時から連携を深め、安心・安全なまちづくりにつなげてまいります。
・エートス協同組合 加藤事務局長コメント
横浜市との協定締結により、有事の際には全国から組合加盟企業が駆け付け、被災車両のレッカー移動等を行うことで、迅速な復旧支援に尽力してまいります。さらに、平時からも連携を深め、防災訓練への参加協力などを通じて、市民の安心・安全につながる取り組みを進めてまいります。
■協定内容
（1）被災自動車の現地調査に関すること
（2）被災自動車の撤去・移動に関すること
（3）被災自動車の一時保管場所の管理・運営に関すること
（4）防災の啓発（訓練の参加等）
■エートス協同組合について
ゼロ・エミッションに取り組み、人々が暮らしやすい地球環境の創造に貢献することをミッションとし、その想いに賛同した自動車関連企業で構成された協同組合となります。「災害支援」「環境保全」「人材の循環」に関して各社のリソースを活用した活動を通じ、地球規模での循環型社会を目指します。
■本件に関するお問合せ先
エートス協同組合
株式会社タウ 広報部
TEL:048-601-0820
E-mail: pr@tau.co.jp
URL: https://ethos.or.jp/
本件に関するお問合わせ先
エートス協同組合
株式会社タウ 広報部
TEL:048-601-0820
E-mail: pr@tau.co.jp
URL: https://ethos.or.jp/
エートス協同組合（拠点：埼玉県さいたま市、理事長：宮本 明岳（株式会社タウ 代表取締役社長））は
1月22日、神奈川県横浜市と「災害時等における車両の移動等に関する協定」の締結式を執り行いました。
本協定は、災害時の迅速な災害対応によって復旧活動に貢献することを目的としております。
左：エートス協同組合 事務局長 加藤 善久（株式会社タウ 上席執行役員）
右： 横浜市 資源循環局長 吉川 雅和 様
■災害協定の経緯と目的
近年、地球温暖化の影響により、日本各地で豪雨や地震などの自然災害が増加し、甚大な被害に対する対策の必要性が高まっています。このたび災害協定を締結した横浜市は、約377万人と国内最多の人口を有する政令指定都市であり、都市機能や交通網が高度に集積していることから、大規模災害発生時は初動対応や救援活動の確保を課題とされており、本協定の締結に至りました。
本協定では、災害発生時には、当組合が被災車両の移動を支援し、迅速な救命・救出活動や緊急物資輸送の円滑化に貢献します。
今後もエートス協同組合は横浜市との連携を一層深めるとともに、災害発生リスクの高い地域において、発災時の早期復旧・復興に貢献できる体制づくりを全国へと広げてまいります。
・横浜市 吉川局長コメント
横浜市では、首都直下型地震など大規模な地震が発生する可能性があることから、災害発生時には迅速な対応が求められます。本協定の締結により、有事の際の被災車両の迅速な移動を支援していただけることは大変心強く感じております。今後も平時から連携を深め、安心・安全なまちづくりにつなげてまいります。
・エートス協同組合 加藤事務局長コメント
横浜市との協定締結により、有事の際には全国から組合加盟企業が駆け付け、被災車両のレッカー移動等を行うことで、迅速な復旧支援に尽力してまいります。さらに、平時からも連携を深め、防災訓練への参加協力などを通じて、市民の安心・安全につながる取り組みを進めてまいります。
■協定内容
（1）被災自動車の現地調査に関すること
（2）被災自動車の撤去・移動に関すること
（3）被災自動車の一時保管場所の管理・運営に関すること
（4）防災の啓発（訓練の参加等）
■エートス協同組合について
ゼロ・エミッションに取り組み、人々が暮らしやすい地球環境の創造に貢献することをミッションとし、その想いに賛同した自動車関連企業で構成された協同組合となります。「災害支援」「環境保全」「人材の循環」に関して各社のリソースを活用した活動を通じ、地球規模での循環型社会を目指します。
■本件に関するお問合せ先
エートス協同組合
株式会社タウ 広報部
TEL:048-601-0820
E-mail: pr@tau.co.jp
URL: https://ethos.or.jp/
本件に関するお問合わせ先
エートス協同組合
株式会社タウ 広報部
TEL:048-601-0820
E-mail: pr@tau.co.jp
URL: https://ethos.or.jp/