フラワーバレンタイン2026スペシャル企画　アイドルグループ「SWEET STEADY」が感謝を伝える花贈り「おはな、はんぶんこ。」を実体験

一般社団法人花の国日本協議会（東京都港区、理事長：井上英明、以下「花の国日本協議会」）は、バレンタインデーに大切な人へ花を贈る文化を広げる「フラワーバレンタイン2026」キャンペーンを実施します。全国約9,000店の花店が参加する大規模な取り組みで、今年で16回目を迎えます。

「フラワーバレンタイン2026」では、近畿大学総合社会学部の社会・マスメディア系専攻寺本ゼミの女子学生たちが考案した企画「おはな、はんぶんこ。」を具現化。プレゼント用に購入した花束を、相手と自分とで分け合って楽しむ、“シェアブーケ”というこれまでにない新しい花贈りのスタイルを提案します。

この「おはな、はんぶんこ。」を、アソビシステムのアイドルグループSWEET STEADYが実体験。感謝の気持ちを伝えたい相手に花束をプレゼントする様子を音楽ニュースメディア「音楽ナタリー」が取材、SWEET STEADYのメンバーが日頃の想いを語った記事を本日公開しました。記事のラインナップは、メンバーの白石まゆみさん×はるな愛さん、メンバーの音井結衣さん・栗田なつかさん×齊藤なぎささん、SWEET STEADY全員×KAWAII LAB.総合プロデューサー木村ミサさんの3本立て。花束を“はんぶんこ”することで生まれた愛と幸福感あふれる会話を通じて、「フラワーバレンタイン」の魅力を伝えます。

音楽ナタリー記事URL： https://natalie.mu/music/pp/flower-valentine

◆インタビュー記事から一部ご紹介～SWEET STEADY 白石まゆみさんからはるな愛さんへ「おはな、はんぶんこ。」

（画像左）白石まゆみさん（画像右）はるな愛さん

白石 ・・・バレンタインデーにお花を贈る文化、知ってました？

はるな 知らなかった！ でも、お花をもらうとやっぱりうれしい。お花があるだけで空間が華やいだり、気持ちが癒やされたりするよね。いつもらってもうれしいけど、バレンタインだとより特別感があるなって。自分のことを考えてお花の種類や色を選んでくれたのかなと想像したり、相手の思いがリアルに伝わるよね。

白石 実際、今回のお花の色は私が選ばせていただいたんです。はるなさんはこの衣装のイメージが強いから、ピンクのお花にしました。

はるな ありがとう！ バレンタインにまゆみちゃんからもらえることに意味があるなと思います。

白石 ただプレゼントするのではなく、花束を“はんぶんこ”して分け合うというアイデアが素敵ですよね。

はるな 半分に分けたお花をお互いの家に飾ることで気持ちのつながりを感じられると思うし、お花を見るたびに相手のことを思い出しますよね。お花をプレゼントしたあとも思いが続くのが素敵だなって。・・・

首都圏・大阪の花店15店舗で「おはな、はんぶんこ。× SWEET STEADY」2月7日（土）限定、1day POP-UP イベント開催

イベントPOP

お客様にも実際に「おはな、はんぶんこ。」を体験していただく 1day POP-UP イベントを、2月7日（土）限定で首都圏および大阪の花店15店舗にてコーナー展開します。

【開催日時】 2026年2月7日（土）実施店舗の営業時間内

【開催場所】 首都圏10店舗・大阪5店舗（詳細下記）

【展開内容】

SWEET STEADYメンバーそれぞれをイメージしたカラーでラッピングした全7色のミニブーケ（各1,650円税込） を2束以上ご購入いただきます。複数のミニブーケを1つの花束におまとめし、コラボハートシールを付けてお渡しします。※各店数量限定、なくなり次第終了

「おはな、はんぶんこ。」ブーケ事例コラボハートシール

【開催店舗一覧】

＜首都圏＞

Hibiya-Kadan Style 渋谷ヒカリエShinQs店 <11:00～21:00>

Hibiya-Kadan Style 新宿サブナード店 <10:30～21:00>

青山フラワーマーケット アトレ吉祥寺店 <10:00～21:00>

青山フラワーマーケット 横浜ジョイナス1F店 ＜10:00～21:00＞

BIANCA BARNET BY OASEEDS 東京ミッドタウン日比谷店 ＜11:00～20:00＞

karendo ららぽーと横浜店 ＜10:00～20:00＞

ブケ オ! ブケ 本八幡店 ＜10:00～21:00＞

ブケ オ! ブケ 戸田公園店 ＜10:00～21:00＞

フラワーショップ京王 新宿地下店 ＜10:00～20:00＞

花門フラワーゲート 銀座店 ＜11:00～18:00＞

＜大阪＞

CHOOTOM/SATOH-HANAMISE ＜10:30～20:30＞

フローリスト京阪 京橋店 ＜10:30～20:30＞

karendo イオンモール四條畷店 <10:00～22:00>

青山フラワーマーケット LINKS UMEDA店 ＜9:30～22:00＞

Hibiya-Kadan Style なんばCITY店 ＜10:00～21:00＞

【「おはな、はんぶんこ。× SWEET STEADY」フラワーバレンタイン 公式Xプレゼントキャンペーン】実施

本企画を記念して、【「おはな、はんぶんこ。× SWEET STEADY」フラワーバレンタイン 公式Xプレゼントキャンペーン】を実施、プレゼントを通じて「おはな、はんぶんこ。」を体験いただくチャンスを広げます。

【実施期間】1/30（金）～2/8（日）

【参加方法】

１.フラワーバレンタイン公式Xをフォロー

２.指定投稿のリポスト

【プレゼント】

厳正なる抽選で当選者7名様を決定、ミニブーケ2点を1つにラッピングした「おはな、はんぶんこ。」花束をプレゼント（＝1day POP-UPで販売する花束と同様サイズ）＋「おはな、はんぶんこ。× SWEET STEADY」コラボハートシール ※ミニブーケ2点のカラーは当選者様に後日お選びいただきます。

【参照】関連イベント：「高校生花いけバトル」あいち大会にて「おはな、はんぶんこ」

例年愛知県で実施される「フラワーバレンタインあいち」の大型イベント内にて、高校生が即興で花をいける5分間のエキシビジョンマッチ「高校生花いけバトル2026あいち大会」が初開催されます。競技に参加する高校生ペアが「おはな、はんぶんこ。」を体験します。

【開催日程】 2026年２月７日（土）16時～

【開催場所】 イオンモール大高（名古屋市緑区）1階 グリーンコート

※主催団体： 一般社団法人花いけジャパンプロジェクト

本企画の背景

高校生花いけバトル2026あいち大会チラシフラワーバレンタイン2026公式ポスター

世界各国の「バレンタインデーに大切な人へ花を贈る」風習を伝え続けてきたフラワーバレンタイン。男性の花の購入率は右肩上がりで、なかでも20代男性の花の購入率は全国平均で14.3％、およそ7人に1人がバレンタインに花を贈っているという調査結果*が出ています。（*フラワーバレンタイン他フラワーギフト意識実態調査 全国20代～40代の男女1058名 2025年3月調査）

一方で、20代女性のバレンタインデーにおける花の購入率は4.5％とまだ低い状況。友だち同士でバレンタインを楽しむ文化が定着している若い女性たちにも、フラワーバレンタインをきっかけに日常のコミュニケーションの中で花を楽しみながら、花をもっと身近に感じてもらいたい…！そのような思いから、本企画は生まれました。

さらに、昨今のバレンタインデーは、大切な人に「愛を告白する日」という意味合いから「感謝の気持ちを伝える日」に変化をしてきており、そうした人々の気持ちに寄り添いながら「フラワーバレンタイン」も時代にあわせて進化していきたいと考えています。

◇SWEET STEADY のご紹介

7人組アイドルグループ「 SWEET STEADY（スイート ステディ）」

メンバーは奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、白石まゆみ、山内咲奈の7名。

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より、2024年1月に誕生したアイドルグループ。グループ名には、「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」一歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。

2024年12月18日、1stシングルCD「ぱじゃまぱーてぃー！ / ダイヤモンドデイズ」をリリースすると、オリコンウィークリーランキング2位を獲得。2025年11月、初の全国ワンマンツアー『SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 AUTUMN「Collection」』を6都市にて開催し、大成功を収めた。2026年4月には、2周年を記念した「2nd ANNIVERSARY LIVE」が幕張メッセ国際展示場にて開催決定。

◇音楽ナタリー のご紹介

現在、月間PV2500万、月間UU740万を数える音楽ニュースメディアです。ニュースおよび特集公開時に投稿する公式Xのアカウントはフォロワー数が約120万人おり、記事の拡散力が非常に高いのも特徴です。積極的に情報拡散を行う熱心なファン層に支持されています。

「3 LOVE STORIES」異業種コラボのご紹介

◆（公財）横浜市観光協会

「愛妻の日(1/31)」、「バレンタインデー(2/14)」、「ホワイトデー(3/14)」の3日間限定で開催 横浜赤レンガ倉庫で「Letter Bouquet（レターブーケ）」体験特別イベント

公益財団法人横浜市観光協会は、大切な人と特別な一日を過ごす街として横浜の魅力を発信する企画、「YOKOHAMA PRECIOUS FLOWERS（ヨコハマ プレシャス フラワーズ）」を展開中。

本企画の一環として、横浜市の観光スポットを代表する横浜赤レンガ倉庫のロマンチックな景観の中で、大切なご家族やパートナーへ日頃の思いを込めた手紙とミニブーケをプレゼントする「Letter Bouquet」体験イベントを開催。花の国日本協議会が掲げる「3 LOVE STORIES（スリーラブストーリーズ）」から着想されたイベントで、3つの記念日限定で実施します。

＊「YOKOHAMA PRECIOUS FLOWERS」WEBサイト：

＊「Letter Bouquet」 について詳細：

【開催日時】 2026年1月31日（土）、2月14日（土）、3月14日（土）各日11時00分～17時00分

【開催場所】 横浜赤レンガ倉庫 ２号館 2F バルコニー ※「幸せの鐘」付近

【参加方法】

１.公式Instagramアカウント（@yokohama_precious_flowers）をフォロー。

２.公式Instagramアカウントをタグ付けして横浜での思い出スポットを投稿。

３.その場でお渡しするカードにメッセージを書いて投稿内容と共にスタッフへ見せると、花言葉にちなんだミニブーケ（1組1点）をプレゼント。※体験は各日、先着50組限定です。ミニブーケがなくなり次第終了となります。※雨天決行・荒天中止になります。

◆徳間書店

3 LOVE STORIES 花と共に贈りたい本

徳間文庫『花咲家の人々』（村山早紀）帯・書店POPでコラボ

『花咲家の人々』帯デザイン書店店頭POP

株式会社徳間書店では、若手編集者たちのアイデアで「今の若者にぜひ読んでほしい心温まる小説」に村山早紀氏著の『花咲家の人々』を選出。さらに、花の国日本協議会が提案する「3 LOVE STORIES」とコラボしながら「花と共に本を贈ろう」と全国の書店でPRします。書籍の帯や書店に設置されるPOPデザインに、「3 LOVE STORIES」のイラストが採用されました。

【展開時期】2026年2月上旬から随時、3月中旬まで

【展開場所】全国各地の書店

◇フラワーバレンタイン／3 LOVE STORIES とは

世界におけるバレンタインデーは「大切な人同士がお互いに愛や感謝の気持ちを伝えあう日」として、花を贈ることがポピュラーです。実は2月14日は「世界でいちばん花を贈る日」でもあります。

「フラワーバレンタイン」とは、こうしたバレンタインデーの素敵な風習にならい、大切な人に愛や感謝の気持ちをこめて花を贈るきっかけを作り、花贈りを応援するプロモーションです。さらに、バレンタインデー前後の1月31日「愛妻の日」、3月14日「ホワイトデー」を含め「3LOVE STORIES」と表現し、1月～3月には花贈りのチャンスが3回あることを全国の花店からお客様へアピールしています。

フラワーバレンタインのビジュアルは、花を片手に相手の喜ぶ笑顔を想像しながら弾むような足取りで歩く様子をイラスト化、花を贈る際のウキウキワクワクする気持ちを表しました（イラスト：MIMOE）。

3 LOVE STORIES 2026 公式ポスター

#フラワーバレンタイン #花は自由なラブレター

◇一般社団法人花の国日本協議会

花き業界の有志により編成され、2010年に発足した「フラワーバレンタイン推進委員会」が、2014年10月に一般社団法人花の国日本協議会に発展。2011年にスタートした花贈りを啓発するプロモーション「フラワーバレンタイン」をはじめ、年間を通じ、花き業界および異業種との連携によって、花や緑が身近にある日本人のライフスタイルを実現させるプロモーションを実施。2015年秋より、ホームユースの消費拡大を推進する「WEEKEND FLOWER」企画を全国で本格展開。

また2019年より、農林水産省「ジャパンフラワー強化プロジェクト推進」の全国事業の一環で、「国産花き需要拡大推進協議会」の事務局を担い、消費拡大に加え花業界のSDGs課題にも取り組む。2024年4月より「花業界の環境アクション」「花とウェルビーイング（#ビタミンF）」をあわせた「well-blooming project（ウェルブルーミングプロジェクト）」を始動し、「令和7年度ジャパンフラワー強化プロジェクト推進」にて精力的に活動推進中。

名称： 一般社団法人 花の国日本協議会 Flowering Japan Council

理事長： 井上 英明 （株式会社パーク・コーポレーション 代表取締役）

事務局： 東京都港区南麻布1-6-30 5F

