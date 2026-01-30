NPO法人Green Days Japan、株式会社ネオジャパンとの連携による地域循環型農業モデル「サステナブル・ライス・パートナーシップ」を締結

特定非営利活動法人Green Days Japan

特定非営利活動法人Green Days Japan（所在地：兵庫県西脇市、理事長：藤原 由樹、以下「Green Days Japan」）は、株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶一、以下「ネオジャパン」）と、耕作放棄地の再生および農業の担い手不足という社会課題の解決を目的とした地域循環型農業支援の取り組み「サステナブル・ライス・パートナーシップ」を締結したことを発表いたします。

本プロジェクトは、集落単位で農地を一括して借り上げ、耕作不利地や放棄地も含めて包括的に管理するという、全国的にも極めて珍しい手法を採用し、地域で増加する耕作放棄地を再生するとともに、営農環境そのものを次世代へ引き継ぐ仕組みづくりを進めています。さらに、企業が生産物を安定的に買い支える仕組みを通じて、農業の持続可能性を高め、地域社会の課題解決に貢献することを目指しています。

【背景と目的】

日本の農業は、生産者の高齢化や後継者不足により、耕作放棄地が急速に拡大するという深刻な課題に直面しています。 一方で、プロアスリートは引退時期が早く、20代で現役を退くケースも少なくありません。 本プロジェクトは、これら「農業の担い手不足」と「アスリートのセカンドキャリア」という2つの社会課題を掛け合わせ、解決を目指す循環型モデルです。

【「ネオジャパンFarm」の取り組み内容】

兵庫県丹波篠山市の集落一括管理農地を「ネオジャパンFarm（仮称）」として展開します。

アスリートによる営農支援: Green Days Japanの農業経験豊かなスタッフの指導のもとアスリートが丹波篠山市の耕作放棄地を再生し、高品質なお米を生産します。

従業員への現物支給型福利厚生: 収穫された「高品質のお米」は、専用システムを通じてネオジャパンの従業員へ福利厚生として届けられます。

持続可能な農業モデルの確立: 企業がパートナーとして参画することで、農家への継続的な発注と安定した収入を保証し、地域コミュニティの維持に貢献します。

【今後の展望と「神奈川県」への想い】

ネオジャパンは本取り組みを通じて、SDGs（持続可能な開発目標）の達成、特に「働きがいも経済成長も」「住み続けられるまちづくりを」「陸の豊かさも守ろう」といった目標達成に寄与される方針です。

また、本プロジェクトは兵庫県丹波篠山市からスタートいたしますが、ネオジャパンが本社を構える神奈川県内においても、耕作放棄地の課題は決して他人事ではありません。今回の取り組みで培ったノウハウを活かし、将来的には神奈川県の農地活性化や地域課題の解決にもつなげていくことで、地元社会へのさらなる貢献を目指されます。

Green Days Japan理事長藤原 由樹コメント

「このたびネオジャパン様と、企業として第一号となる協定を締結できたことを大変うれしく思います。地域の声に耳を傾け、地道な取り組みを重ねてきた成果が形となり、日本の農業を未来へつなぐ責任を、あらためて実感しています。」

ネオジャパン代表取締役社長齋藤 晶議コメント

「ビジネスコミュニケーションを支える企業として、地域の課題解決に技術と仕組みで貢献したいと考えています。耕作放棄地の再生と人材循環を支える本取り組みは、社会価値と事業価値の両立に直結する重要なモデルです。丹波篠山での取り組みを各地域へ展開し、参加企業の輪が広がっていくことを期待しています。」

【特定非営利活動法人Green Days Japanについて】

特定非営利活動法人Green Days Japanは、耕作放棄地の再生と地域循環型社会の実現を目的に活動するNPO法人です。集落単位で農地一括支援・管理する手法を通じて、地域や企業と連携し、持続可能な営農環境を次世代へ引き継ぐ取り組みを行っています。

【ネオジャパンについて】

ネオジャパンは、1992年の創業から30年以上、グループウェアを代表とするビジネスコミュニケーションツールの開発を行ってきました。弊社の主力製品であるグループウェア「desknet's NEO」の販売実績は530万ユーザー※を超えており、会社・団体の規模や業種を問わず、製造業、医療・福祉、建設業、サービス業、学校、また地方自治体や官公庁など、幅広いお客さまにご利用いただいています。

※クラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計（2025年5月現在）

【Green Days Japan概要】

団体名 ： 特定非営利活動法人Green Days Japan

代表者 ： 理事長 藤原 由樹

所在地 ： 兵庫県西脇市黒田庄町岡397番地

設立 ： 2025年12月

URL ： https://www.greendaysjapan.or.jp/

【ネオジャパン 会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/

※このプレスリリースに掲載されている会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。