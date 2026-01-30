【ツタロックフェス2026×Vポイント】Vポイントが貯まる！使える！

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

「ツタロックフェス2026」を開催するカルチュア・エンタテインメント株式会社の子会社で音楽に関する生活提案事業の運営と業態開発を行うCEミュージッククリエイティブ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：菅沼博道、以下「CEミュージッククリエイティブ」）とVポイントを運営するCCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKHD」）は、2026年3月20日（金祝）、21日（土）、22日（日）に幕張メッセ国際展示場にて開催する「ツタロックフェス2026」にて共通ポイントサービス「Vポイント」が貯まって、使えることをお知らせいたします。

今年のツタロックフェスでは、Vポイントで「もらえる・当たる・入れる」特別な体験をご提供します。

『ツタロックフェス 2026』オフィシャルHP：https://cemusiccreative.com/tsutarock2026(https://cemusiccreative.com/tsutarock2026)

―ツタロックフェスとは―

2018年3月に幕張メッセにて初開催。コロナ禍を経て、立ち上げから5年目の節目となる「ツタロックフェス2022 supported by Tポイント」を約3年ぶりに実施しました。以降は規制緩和も進み、フェスティバル本来の素晴らしさを少しずつ取り戻しながら開催を重ね、2024年・2025年と2年連続で2DAYS開催を実施し、多くのお客様にご来場いただきました。7度目となる今回は、初の3DAYSで開催いたします。より楽しい時間をお過ごしいただけるよう、Vポイントと様々なコラボレーションを行い、フェスを盛り上げてまいります。是非ご期待ください。

―Vポイントとはー

2024年4月22日、CCCMKHD が運営するTポイントと三井住友カードが提供するVポイントが統合し誕生した、貯まる場所・使える場所を意識することなく、日常的にいつでも、どこでも利用できる共通ポイントサービスです。

【ツタロックフェス2026×Vポイント コラボ企画】

■コラボ１. 会場でVポイントが貯まる・使える！

物販と飲食ブースのお会計でVポイントをご利用いただけます。お会計時に、Vポイントが貯まるカード（TカードまたはモバイルVカード）をご提示いただくと、Vポイントが貯まって、使うことができます。

■コラボ２. 会場でツタロックフェス・オリジナルグッズがもらえる！

VポイントLINE公式アカウント内のモバイルVカードを提示すると、もれなくオリジナルステッカーをプレゼント。「ツタロックフェス2026」でしか手に入らない、オリジナルデザインをご用意しております。

さらに、Vポイント10ptで参加ができる、抽選でもれなく当たるオリジナルグッズもご用意しております。当たるグッズは当日のお楽しみ。当日までにVポイントを貯めて、ぜひVポイントブースにお越しください。

※TカードまたはモバイルVカードでご参加いただけます。

※オフィシャルグッズとは内容が異なります

■コラボ３. 会場で観覧優先エリアに入れる！

モバイルVカードを提示すると、ステージ観覧優先エリアに入場いただけます。特別エリアでの鑑賞をお楽しみください。

※モバイルVカードは、VポイントアプリやLINEアプリなどから登録・提示いただけます。

■コラボ４. チケットが当たる！

VポイントLINE公式アカウントからモバイルVカードを登録すると、25組50名様に1dayペアチケットが当たるプレゼントキャンペーンにご応募いただけます。（応募期間：1月30日～2月25日）

＜応募方法＞

１．VポイントLINE公式アカウントを友だち追加

２．トーク内のキャンペーンバナーをタップしてエントリー

３．フローに沿ってモバイルVカードを登録

４．応募完了

※当選結果は、LINEのメッセージにお送りいたします。結果発表は3月上旬頃を予定しております。

※同一人物による重複当選の場合、ご当選は1口のみ有効とさせていただきます。当日は身分証明書のご提示をお願いする可能性がございます。

※ご来場日は、3月20日（金祝）～22日（日）のイベント日程から、お好きな１日をお選びいただけます。

ぜひ、事前にVポイントアプリやVポイントLINE公式アカウントでVポイントカードを登録し、ご来場ください。CEミュージッククリエイティブおよびCCCMKHDは、Vポイントを通じてより楽しいフェスになるよう企画してまいります。

【ツタロックフェス開催概要】

公演名 Vポイント presents ツタロックフェス2026

公演日 2026年3月20日（金祝）、21日（土）、22日（日）

会場名 幕張メッセ国際展示場4・5・6・7ホール

主催 CEミュージッククリエイティブ株式会社 / ライブマスターズ株式会社

企画 CEミュージッククリエイティブ株式会社

制作 ライブマスターズ株式会社

運営 株式会社ディスクガレージ

特別協賛 CCCMKホールディングス株式会社 / 三井住友カード株式会社

本企画の問い合わせ tsutarock_sales@ceg.co.jp