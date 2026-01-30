積水ハウス、BCP対策強化に向け「危機管理プラットフォーム」を提供する株式会社Specteeへ出資

スペクティは、SNSや多様な各種データからAIを活用し自動収集した速報情報を地図やダッシュボードで可視化し、自治体や企業の管轄地域・事業拠点周辺の危機状況を即座に通知する「危機管理プラットフォーム」を開発するレジリエンステック・スタートアップです。自然災害や事業継続にかかる危機の発生時に迅速な意思決定と的確な対応を支援し、災害や危機から企業や社会を守るサービスを提供しています。