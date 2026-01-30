抽選で現金1万円分や1,000円分のQUOカードPayが当たる！「メイトーのカスタードプリン45周年 前夜祭キャンペーン」開催

協同乳業株式会社

協同乳業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：深松 聖也）は、ロングセラー商品「メイトーのカスタードプリン」の発売45周年を記念し、その節目を盛り上げる企画として「メイトーのカスタードプリン45周年 前夜祭キャンペーン」を2026年2月1日（日）より開始いたします。

「メイトーのカスタードプリン」は日本で初めて工業化された本格的なカスタードプリンとして1981年に誕生し、今年で発売45周年を迎えます。卵、生乳、砂糖の素材の味を大切に、じっくり丁寧に蒸して固め、素材と製法にこだわった王道のカスタードプリンとして、45年にわたり愛され続けています。

この度、周年時期に先立ち「前夜祭」と称したキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンは、「メイトーのカスタードプリン」をはじめとした対象商品を合計500円（税込）以上購入したレシートで、ハガキ貼付もしくはWebで応募していただくと、45周年にちなんで抽選で合計450名様に賞品が当たるキャンペーンです。抽選で100名様に現金1万円分、350名様にQUOカードPay1,000円分をプレゼントいたします。皆様からのご応募お待ちしています。

■メイトーのカスタードプリン45周年 前夜祭キャンペーン詳細

＜応募期間＞

2026年2月1日（日）～2026年4月15日（水）

<応募方法>

キャンペーン期間中に、対象商品を合計500円（税込）以上購入したレシートを1口として、

ハガキまたはWEBから応募

キャンペーンサイトURL：https://www.meito.co.jp/custardpudding/campaign/2026spring/

＜対象商品＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33623/table/359_1_f4d5930d4230cc99039640e3e6b3b248.jpg?v=202601300251 ]メイトーのカスタードプリン

メイトーのとろけるなめらかプリン

メイトーの北海道かぼちゃプリン

<賞品>

Aコース100名様

現金 10,000円分

Bコース350名様

QUOカードPay1,000円分

＜注意事項＞

※応募方法の詳細および注意事項についてはキャンペーン特設サイトをご確認ください。

※賞品発送は4月下旬頃を予定

【協同乳業株式会社とは】

協同乳業は、生産者とともに歩む新しい酪農事業を立ち上げることを目的に1953年12月に長野県で創業し、2022年6月から全農グループの一員となりました。創業以来、「酪農と乳業の共生」を経営理念に掲げ、酪農家が毎日ひたむきに搾る生乳を原料として使用し、美味しさにこだわるとともに、生産技術の向上や研究開発を追求しています。また、発祥の地である長野県では、今も社員獣医師がきめ細かい丁寧な診療で酪農家の良質な乳生産と酪農経営を支えており、これは当社独自の取組みとなっています。長年愛されてきた商品ブランド「メイトー」と酪農家の想いを乗せた「農協」ブランドを通じて、”自然の輝きに、おいしさをそえて"をコンセプトに、生産者と消費者から愛され続ける企業を目指します。

■商品に関するお客様お問い合わせ先

協同乳業株式会社 お客様相談室 0120-369817（ミルクハ イーナ）受付時間 / 9:00～17:00

https://www.meito.co.jp/