勤次郎、「第8回【名古屋】総務・人事・経理Week」に出展

勤次郎株式会社

勤次郎株式会社（本社：東京都千代田区、社長：加村 光造）は、2026年2月25日（水）～27日（金）、ポートメッセなごやにて開催される「【名古屋】総務・人事・経理Week」内の専門展「健康経営 EXPO」へ出展いたします。

■中部エリアの企業に向け、HRMソリューション『Universal 勤次郎』を展示

11月の関西展に続き、中部エリアの企業様にも、従業員の就業・人材・給与・健康までを一元管理できるHRM（Human Resource Management）ソリューション『Universal 勤次郎』を実際に体験・ご相談いただける場をご用意いたしました。今回の展示では、「就業管理」「健康管理」システムに加え、昨年新たにリリースした「人材管理」「給与管理」システムも展示し、実際の画面をご覧いただきながら、サービス概要や機能、活用例をご紹介いたします。

自社の課題整理から具体的な活用イメージの検討まで、その場でご相談・ご体験いただけます。

■就業・人材・給与・健康管理までを一元管理するHRMソリューション

ご来場のお申込みはこちら :https://www.kinjiro-e.com/ir-HealthEXPO-260225

『Universal 勤次郎』は、30年以上にわたり労務管理システムを提供してきた勤次郎株式会社が、「働く人の健康と幸せが、企業の未来を築く」をコンセプトに開発したHRMソリューションサービスです。就業管理、人材管理、給与管理、健康経営(R)を一元的に管理・可視化することで、煩雑になりがちなバックオフィス業務の効率化と、正確な制度対応を実現します。

さらに、これらのデータを横断的に活用・分析することで、従業員一人ひとりの働き方や健康状態を踏まえた人的資本経営・健康経営を支援し、企業の持続的な成長に貢献します。

■一人ひとりの勤務状況をしっかりと把握

『Universal 勤次郎 就業管理』は、さまざまな業種業態の働き方や、会社の独自ルールにも対応することができる就業管理システムです。勤務間インターバル制度にも対応し、従業員の過重労働や事故リスクを抑制することで、安心して働ける環境づくりをサポートします。立場や利用する機能に合わせてトップページをカスタマイズでき、スムーズに情報の登録や取得が可能です。権限設定や申請承認、工数／応援勤務管理など、管理者の立場や利用シーンに合わせて、必要な情報を的確に把握できるよう支援します。

■昨年リリースした人材・給与機能で企業の人的資本経営を支える

5,500社を超える導入実績をもつ『Universal 勤次郎』の新たな機能として、昨年新たに『Universal 勤次郎 給与管理』『Universal 勤次郎 人材管理』をリリースいたしました。

『Universal 勤次郎 給与管理』は、従業員マスタとの連携により、煩雑な給与管理業務を効率化しながら、高い正確性と法令遵守を両立する実務に強い給与管理システムです。

『Universal 勤次郎 人材管理』は、日々のHR領域の業務を効率化し、情報の一気通貫を実現。今後は「採用管理／情報管理／業務運用／人事評価（タレントマネジメント）」など、企業活動の最も重要な基盤であるHR領域を支える機能を順次追加していく予定です。

■健康経営(R)で従業員が健やかに働ける職場づくりを目指す

労働安全衛生法の改正に伴うストレスチェックの義務化以降、「健康経営」が注目されています。「健康経営」は、従業員一人ひとりの仕事への意欲（ワーク・エンゲイジメント）向上による生産性の向上と組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上にもつながる企業価値の向上策の一つとして、多くの企業で推進されています。勤次郎では、従業員が心身ともに充実した状態で働けることを、企業にとって極めて重要な経営テーマと捉え、いきいきと働ける職場環境づくりをサポートします。

■このような課題をお持ちの方に

- 法改正や多様な勤務形態への対応により、就業管理が複雑化している- ストレスチェックや健康診断を義務対応で終わらせず、有効活用したい- 離職率やメンタル不調への対応を検討している経営層・管理職- 就業・人材・給与・健康データが分散し、戦略的に活用できていない- 人手不足のなか、限られたリソースで人的資本経営と健康経営を進めたい

会場では、ご相談に応じて、働き方と健康の一元管理による最適な課題解決策をご提案いたします。

■開催概要

『Universal 勤次郎』製品サイト :https://www.kinjiro-e.com/universal-kinjiro/

「【名古屋】総務・人事・経理Week」は、人事部門を支援する最新ソリューションが一堂に会する中部地区最大規模のバックオフィス・経営者向け専門展示会です。

会場では出展製品を一挙に比較検討でき、製品のデモ体験やその場で商談・相談が可能です。また、国内トップ企業の経営者・役員による人事部門向けのセミナーも多数開催されます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166714/table/22_1_68686db2ba392177225f1afc859cef73.jpg?v=202601300251 ]

※健康経営(R)はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

商号：勤次郎株式会社

代表者：代表取締役社長 加村 光造

所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDXビル 南18階

事業内容：HRM(Human Resource Management)ソリューションサービスの提供

資本金：40億9,930万円

URL：https://www.kinjiro-e.com