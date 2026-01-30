京和ガス株式会社　千葉県流山市と「災害時における相互連携・協力に関する協定」を締結

京和ガス株式会社

京和ガス株式会社（本社：千葉県流山市、代表取締役社長 坂巻 智）は、2026年1月20日（火）、千葉県流山市と大規模地震などの災害発生時に相互に連携・協力することで、ガス供給の早期復旧に向けた活動に取り組むことを目的とした、「災害時における相互連携・協力に関する協定」（以下、「本協定」）を締結しました。

坂巻 智 京和ガス株式会社代表取締役社長（写真左）、井崎義治 流山市長（写真右)

■背景・経緯

近年、地震や台風などの自然災害が頻発する中、ライフラインの迅速な復旧は地域住民の安心に直結します。

当社は、流山市内の供給区域において災害が発生した際、流山市と連携しながら復旧活動を行うための枠組みを整備すべく、本協定を締結しました。

■相互連携・協力の内容

（1）流山市から京和ガスへの主な要請

・当社が保有する広報手段による広報活動およびガス供給の復旧に関して当社が実施する

市民対応のサポート

・当社が保有するカセットボンベおよびカセットコンロの提供

（2）京和ガスから流山市への主な要請

・流山市が保有または管理する土地や施設について、当社が行う復旧作業拠点としての使用

■締結日

2026年1月20日（火）

■京和ガス株式会社について

【問い合わせ】

京和ガス株式会社

〒270-0111千葉県流山市江戸川台東1丁目254番地

TEL：04-7155-1500

FAX：04-7155-1505

HP：https://www.keiwagas.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/keiwagas.official/

YouTube：https://www.youtube.com/@keiwagas.254