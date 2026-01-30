月刊『事業構想』CO2排出抑制の時代を勝ち抜く 脱炭素戦略　総点検-2026年3月号発売

学校法人先端教育機構

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学（本部：東京都港区、学長：田中里沙）出版部は、企業活性、地方創生、イノベーションの専門誌「月刊事業構想」2026年3月号を、1月30日（金）に発売しました。 https://www.projectdesign.jp/20260(https://www.projectdesign.jp/202603)3(https://www.projectdesign.jp/202603)

【大特集】CO2排出抑制の時代を勝ち抜く 脱炭素戦略 総点検

月刊事業構想2026年3月号

日本が国策としての脱炭素を掲げてから5年余り。米国のパリ協定再離脱など世界情勢が激変する中、国内では排出量取引制度の本格稼働や再エネ拡大、新技術開発が加速している。エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現を目指すGX推進の最前線、各社の戦略を追う。

【地域特集】静岡県 ＜地域特性を活かし、産業イノベーションを生む＞

- 「ＧＸ推進機構」成長志向型カーボンプライシング構想のグランドデザイン- 「JCCL」九州大学発の独自技術で挑む CO2回収 社会実装に向けた周到なロードマップ- 「日本エネルギー経済研究所」洋上風力のポテンシャルを活用せよ- 「BYD Auto Japan」日本専用の軽EV「RACCO」発売間近 EV普及率を上げ脱炭素社会構築に貢献 ほか

東西に155kmという長い距離があり、西部は自動車産業や光電子産業、中部は製造業やサービス業、東部は農業・医療機器産業など、地域により特色ある多様な産業が営まれている静岡県。農業では豊かな自然環境と温暖な気候を活かし、お茶を筆頭に多くの農畜産物を生産。観光産業では、富士山や各地に存在する有名温泉地などの人気観光地が多く、国内外から多くの人が訪れている。静岡県は、各地域の特性を活かした産業振興により、新たなイノベーションを生み出そうとしている。

「LGX」を理念に常識を破る県政運営を静岡県・鈴木康友知事

2024年5月の知事就任後、すぐに「LGX（ローカル・ガバメント・トランスフォーメーション）」を基本理念に据えた鈴木康友知事。2025年度を「チャレンジ元年」「財政改革元年」として県政に取り組んでいる。目指すのは、持続可能性の担保。政治家が将来世代に対して責任を持つことは大切な視点であると語る。

トップの哲学と発・着・想

静岡県内、注目の事業者を取材- 「ヤマハ」自前主義から脱却、社外と連携し新規事業を開発- 「ジヤトコ」あくなき挑戦で切り拓くモビリティの新時代- 「キャタラー」触媒技術で新領域を開拓し、循環型社会へ貢献- 「ローランド」ミュージシャンとの“キャッチボール”が成長の糧 ほか

常に時代の先を読む

「innovative spirit」で、愛知から世界へ

五十棲 丈二 ＦＵＪＩ 代表取締役社長

1959年創業。世界初・業界初の技術を搭載した電子部品実装ロボットで、世界のものづくりを支えてきたＦＵＪＩ。近年ではスマートロッカーシステムや介護ロボットなどの新分野にも挑戦している。新市場の開拓に必要な未来のニーズの先読み、スピード感と柔軟な思考を可能にする経営・人事戦略とは。

注目の記事・連載

五十棲 丈二 ＦＵＪＩ 代表取締役社長- 日景一郎 アキレス 代表取締役社長- 新屋浩明 ID&Eホールディングス 代表取締役社長- 川邊 史 サムコ 代表取締役社長 兼 COO- 細井 元 ホーチキ 代表取締役社長執行役員- 小沼宏行 サトー 代表取締役社長 執行役員グループCEO ほか

＜特別企画＞

企業の節目は未来を描くチャンス

＜事業構想大学院大学＞

MPD発の新規事業／郷土の偉人、渋沢栄一の精神と志を未来へつなぐ

-金田隼人 ネームレスグループ代表

（事業構想大学院大学 東京校11期生／2023年度修了）

MPD通信／実装を見据えた学びと研究が事業と社会の未来を動かす

他、「新事業」 「地域活性」 「発想」 「アイデア」 「イノベーション」 「ＤＸ」 「ＳＤＧｓ」 「脱炭素」 「ヘルスケア」「自治体」 などキーワードに関連の記事を掲載。

