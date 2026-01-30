世界のモノのインターネット（IoT）位置情報サービス市場は爆発的な成長が予測されており、2025年の350億9000万米ドルから2035年には7377億米ドルに達する見込み。
モノの位置情報（LoT）市場はかつてない成長を遂げる見込み
世界のモノの位置情報（LoT）市場は、2025年に350億9000万米ドルと推定されていますが、2035年には7,377億米ドルという驚異的な成長を遂げると予想されています。この爆発的な拡大は、技術の進歩と様々な業界における需要の増加に牽引され、2026年から2035年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）35.6%で推移すると予想されています。
モノの位置情報とは、位置情報データと技術を様々なデバイスやサービスに統合することで、正確な追跡、リアルタイム監視、運用の最適化を可能にし、産業に変革をもたらすことを指します。モノのインターネット（IoT）の台頭に加え、センサー、人工知能、クラウドコンピューティングの進歩が市場の構造を一変させ、急速な成長を促しています。
市場成長の主な推進要因
IoT導入と位置情報サービスの増加
モノの位置情報市場の成長を牽引する主要な要因の一つは、様々な分野におけるモノのインターネット（IoT）の導入拡大です。IoTはデバイスによるデータの収集・交換を可能にし、位置情報をデバイスに統合することで、デバイスの価値をさらに高めます。物流、医療、小売、輸送などの業界でIoTアプリケーションが拡大するにつれ、位置情報を活用したソリューションの需要は高まり続けています。
リアルタイム追跡と資産管理への需要の高まり
リアルタイム追跡と資産管理は、企業が業務を最適化し、コストを削減し、顧客体験を向上させる上で不可欠なものとなっています。車両管理からサプライチェーンの最適化まで、資産、人、製品の正確な位置を追跡できることは、業務プロセスの合理化を目指す企業にとって不可欠です。こうしたリアルタイム追跡機能への需要は、モノの位置情報市場を大きく牽引する要因となっています。
技術の進歩
GPS、Wi-Fi、Bluetooth、セルラーネットワークなどの先進技術の発展は、位置データの取得、処理、活用方法に革命をもたらしました。さらに、人工知能と機械学習アルゴリズムは、より正確で洞察力に富んだ位置情報データの分析を可能にし、企業に競争優位性をもたらします。これらの技術の進化に伴い、IoT市場の成長をさらに加速させると期待されています。
市場セグメンテーション：IoTアプリケーションの詳細
IoT市場は、複数の主要セグメントで成長を遂げており、各アプリケーション分野は位置情報サービスとの統合拡大の恩恵を受けています。以下は、主要なアプリケーションセグメントの一部です。
運輸・物流
運輸・物流業界は、IoTソリューションの最大の導入業界の一つとして浮上しています。貨物、車両、ドライバーをリアルタイムで追跡できるため、企業はルートを最適化し、配送時間を短縮し、コストを削減できます。IoTをサプライチェーン管理に統合することで、在庫管理、資産追跡、車両群の最適化を向上させることができます。
ヘルスケア
ヘルスケア分野では、IoT（モノの位置情報）が患者ケアと病院運営の改善に重要な役割を果たしています。医療機器、スタッフ、患者のリアルタイムの位置追跡は、リソースの割り当てを改善し、待ち時間を短縮し、医療施設全体の効率性を向上させます。さらに、位置情報サービスは、パーソナライズされたケアの推奨を提供することで、患者体験を向上させています。
