【最新北海道土産】「白い恋人」に次ぐ人気商品 “美冬（みふゆ）”の人気フレーバー 「美冬3種のベリーとチーズ」が2月1日(日)より期間限定販売！

石屋製菓株式会社

石屋製菓株式会社（本社：札幌市西区 代表取締役社長：石水 創）が販売する「美冬(みふゆ)」から春限定の商品「美冬（3種のベリーとチーズ）6個入」を2026年2月1日（日）より販売いたします。 「美冬（みふゆ）」は、ISHIYAの技術とこだわりが詰まった、パイとフィリングの絶妙なバランスが楽しめるミルフィーユです。そして今回、ベリーが華やぐ、レアチーズ仕立ての「美冬」を期間限定で販売いたします。

●ベリーが華やぐ、春限定のおいしさ

「美冬 3種のベリーとチーズ」は、ベリーとチーズのフィリングにサクサクのパイを重ね、ホワイトチョコレートでコーティングしたレアチーズ仕立てのミルフィーユ。一口食べると、ホワイトチョコレートの甘さが広がり、その中からストロベリー、ブルーベリー、ラズベリーから成る3種のベリーとチーズの酸味が交わることで、甘い中にもさっぱりとしたレアチーズ仕立ての味わいをお楽しみいただけます。

●期間限定フレーバーならではの華やかなパッケージ

パッケージは、北海道の美しい冬景色を描く「美冬」のブランドデザインを継承しつつ、空の色にはベリーの果実味や春を感じさせる温かなピンク色のグラデーションを施しました。また、ホワイトチョコレートでコーティングされた美冬を「レアチーズケーキ」に見立て、3種のベリー、そしてチーズを添えることで、甘酸っぱいハーモニーを表現しました。

●「白い恋人」に続くISHIYAの人気商品「美冬」の基本フレーバー

「美冬」は北海道の美しい冬景色をお持ち帰りいただきたい、そんな思いを込めたミルフィーユ菓子。ブルーベリー、キャラメル、マロンの3つの味がひと箱に詰まっています。甘酸っぱいブルーベリーとほろ苦いブラックチョコレート、キャラメルにはミルクチョコレートを合わせ、マロンには、ホワイトチョコレートをコーティングしました。3個入、6個入、12個入の3つのラインナップがあり、北海道土産にいかがでしょうか。

商品概要

■商品名：美冬 （3種のベリーとチーズ） 6個入

■発売日：2026年2月1日（日）

■価格：986円（税込）

■販売店舗

・白い恋人パーク ショップ・ピカデリー

・白い恋人Akarenga sweets labo

・北海道内ISHIYA各店（札幌大通本店、大丸札幌店、さっぽろ東急百貨店、丸井今井札幌本店、アリオ札幌、イオンモール旭川駅前、ISHIYA CAFE 北広島市役所店）

・北海道内空港売店/お土産店

・ISHIYA オンラインショップ（https://shop.ishiya.co.jp/）

■美冬 特設サイト（https://www.ishiya.co.jp/mifuyu/）