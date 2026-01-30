レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 手術室における人工知能（AI）市場、2035年に111億2180万米ドル規模へ成長、医療革新を加速するCAGR20.7％の急成長予測
手術室における人工知能（AI）市場は、2025年から2035年までに16億9470万米ドルから111億2180万米ドルに達すると予測されています。この市場は、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）が20.7％で成長すると見込まれています。人工知能（AI）は、音声認識や機械ビジョン、自然言語処理（NLP）などの認知プロセスを模倣する技術であり、医療業界においては、複雑なアルゴリズムやソフトウェアを活用して、医療情報に機械学習を適用することによって、より効率的で効果的な診断や治療が可能になります。手術室におけるAIは、アルゴリズム、ソフトウェア、AI対応機器を駆使して、手術プロセス、データ管理、診断、リハビリテーションなど、手術室で行われるさまざまな業務を補完しています。
市場を牽引する要因
AI技術の進展は、世界中の手術室に革命をもたらし、特に外科手術におけるAIの導入を加速させています。その主な推進要因は、外科的能力の向上と患者転帰の改善を目指している点です。AI搭載のシステムは、リアルタイムデータ分析、画像認識、予測モデリングなどの機能を提供し、外科医はこれを利用して、精度高い意思決定と手術の効率化を実現しています。これにより、手術の計画を最適化し、ミスを減らし、合併症を最小限に抑えることができ、最終的には患者の治療成果を向上させることができます。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/artificial-intelligence-in-operating-room-market
市場の制約
AIシステムを既存の医療インフラに効果的に統合することは、多くの医療施設にとって難しい課題です。特に、異なるITシステムやデータ管理プロトコル、プライバシー規制に対応しながら、AIを電子健康記録や医療機器、病院ネットワークに組み込む際に相互運用性の問題が生じることがあります。さらに、AIアルゴリズムの精度と信頼性を確保し、バイアスを最小限に抑えることも重要な課題です。これらを解決するためには、技術提供者、医療機関、規制当局が連携し、標準化されたプロトコルやデータガバナンスを確立する必要があります。
市場機会
AI技術とロボット支援手術システムの統合は、外科医療の実践を革新し、より精度高く、低侵襲な手術を可能にしています。AIのデータ分析能力とロボットの精密な手技を組み合わせることで、外科医は複雑な手術をより高い精度で行うことができます。AI主導のロボティクスは、手術結果の向上、侵襲性の低減、患者回復の最適化に貢献し、手術手法の進化を促進しています。
主要企業のリスト：
● Activ Surgical, Inc.
● Brainomix Ltd
● Caresyntax, Inc.
● DeepOR S.A.S,
● ExplORer Surgical Corp.,
● Holo Surgical Inc.
● LeanTaaS Inc.
● Medtronic Plc
● Theator Inc.
市場セグメンテーションの洞察
提供内容別に見ると、2025年にはSaaS（サービスとしてのソフトウェア）セグメントが市場をリードし、予測期間中もその存在感を維持すると予想されています。SaaSソリューションは、医療機関が手術室でAI技術を導入するための柔軟で費用対効果の高いアプローチを提供し、リモートアクセスやスケーラビリティ、既存システムとの簡単な統合といった利点が成長を支えています。
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/artificial-intelligence-in-operating-room-market
市場を牽引する要因
AI技術の進展は、世界中の手術室に革命をもたらし、特に外科手術におけるAIの導入を加速させています。その主な推進要因は、外科的能力の向上と患者転帰の改善を目指している点です。AI搭載のシステムは、リアルタイムデータ分析、画像認識、予測モデリングなどの機能を提供し、外科医はこれを利用して、精度高い意思決定と手術の効率化を実現しています。これにより、手術の計画を最適化し、ミスを減らし、合併症を最小限に抑えることができ、最終的には患者の治療成果を向上させることができます。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/artificial-intelligence-in-operating-room-market
市場の制約
AIシステムを既存の医療インフラに効果的に統合することは、多くの医療施設にとって難しい課題です。特に、異なるITシステムやデータ管理プロトコル、プライバシー規制に対応しながら、AIを電子健康記録や医療機器、病院ネットワークに組み込む際に相互運用性の問題が生じることがあります。さらに、AIアルゴリズムの精度と信頼性を確保し、バイアスを最小限に抑えることも重要な課題です。これらを解決するためには、技術提供者、医療機関、規制当局が連携し、標準化されたプロトコルやデータガバナンスを確立する必要があります。
市場機会
AI技術とロボット支援手術システムの統合は、外科医療の実践を革新し、より精度高く、低侵襲な手術を可能にしています。AIのデータ分析能力とロボットの精密な手技を組み合わせることで、外科医は複雑な手術をより高い精度で行うことができます。AI主導のロボティクスは、手術結果の向上、侵襲性の低減、患者回復の最適化に貢献し、手術手法の進化を促進しています。
主要企業のリスト：
● Activ Surgical, Inc.
● Brainomix Ltd
● Caresyntax, Inc.
● DeepOR S.A.S,
● ExplORer Surgical Corp.,
● Holo Surgical Inc.
● LeanTaaS Inc.
● Medtronic Plc
● Theator Inc.
市場セグメンテーションの洞察
提供内容別に見ると、2025年にはSaaS（サービスとしてのソフトウェア）セグメントが市場をリードし、予測期間中もその存在感を維持すると予想されています。SaaSソリューションは、医療機関が手術室でAI技術を導入するための柔軟で費用対効果の高いアプローチを提供し、リモートアクセスやスケーラビリティ、既存システムとの簡単な統合といった利点が成長を支えています。
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/artificial-intelligence-in-operating-room-market