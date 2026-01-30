【食品工場の効率化AIツール】食品工場のスタッフ教育を加速。WriteVideoで多国籍従業員向けのマニュアル動画を多言語対応で提供
株式会社X（本社：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月に提供開始したAIナレーション付き動画生成サービス「WriteVideo」の導入拡大に伴い、2025年5月より「紹介パートナー制度」を開始しました。現在、食品製造業を含むさまざまな業界でパートナー企業を募集しており、無料のオンラインセミナーも開催予定です。
■食品工場が抱える人材・教育課題とDXの必要性
深刻な人手不足と技能継承の難しさが課題となっている食品製造業では、外国人労働者の雇用が年々増加しています。一方で、以下のような教育現場の課題が浮き彫りになっています。
・新人スタッフへのOJTに時間と労力がかかる
・品質管理や衛生ルールを毎回口頭で説明する必要がある
・言語の壁により外国人スタッフの理解が不十分
・教育の品質が現場や担当者ごとにバラつく
これらの課題に対して、多言語・動画での統一教育が求められています。
【WriteVideoで食品工場のマニュアルを動画化＆多言語化】
WriteVideoは、テキストを入力するだけでAIがナレーション付きの動画を自動生成できるクラウドサービスです。特に食品工場では、以下のような活用が進んでいます。
・生産ライン作業の工程説明マニュアル
・手洗い・衛生管理ルールの動画化
・異物混入防止策やHACCP手順の周知
・外国人スタッフへの母国語教育（英語・ベトナム語・中国語など）
・スマートフォンやタブレットで手軽に視聴・共有が可能で、教育コストと時間を大幅に削減します。
■既存資料を活かしてすぐに導入できる操作性
WordやPowerPointで作成されたマニュアル資料をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が完成。動画編集の専門知識は不要で、視覚と音声でわかりやすく伝えられるため、多国籍スタッフにもスムーズに理解してもらえます。
導入企業からは、
「1週間かかっていた教育が2日で完了」
「動画で教育品質が統一され、クレームが減った」
「海外出身のスタッフが初日から作業に入れた」
といった声が寄せられています。
■サービス成長と導入実績
2024年10月のリリースからわずか3ヶ月で150%以上の成長率（2025年2月時点）を達成し、医療・教育・飲食業界をはじめとする幅広い分野で導入が拡大中です。
＜導入効果＞
・教育時間・コストの削減
・外国人労働者の即戦力化
・多拠点での教育の均一化
・人材定着率の向上
■食品製造業の教育担当者様へ
WriteVideoの詳細資料を下記よりダウンロードいただけます。
興味をお持ちの方、導入を検討されている方はぜひご確認ください。
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
■食品工場が抱える人材・教育課題とDXの必要性
深刻な人手不足と技能継承の難しさが課題となっている食品製造業では、外国人労働者の雇用が年々増加しています。一方で、以下のような教育現場の課題が浮き彫りになっています。
・新人スタッフへのOJTに時間と労力がかかる
・品質管理や衛生ルールを毎回口頭で説明する必要がある
・言語の壁により外国人スタッフの理解が不十分
・教育の品質が現場や担当者ごとにバラつく
これらの課題に対して、多言語・動画での統一教育が求められています。
【WriteVideoで食品工場のマニュアルを動画化＆多言語化】
WriteVideoは、テキストを入力するだけでAIがナレーション付きの動画を自動生成できるクラウドサービスです。特に食品工場では、以下のような活用が進んでいます。
・生産ライン作業の工程説明マニュアル
・手洗い・衛生管理ルールの動画化
・異物混入防止策やHACCP手順の周知
・外国人スタッフへの母国語教育（英語・ベトナム語・中国語など）
・スマートフォンやタブレットで手軽に視聴・共有が可能で、教育コストと時間を大幅に削減します。
■既存資料を活かしてすぐに導入できる操作性
WordやPowerPointで作成されたマニュアル資料をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が完成。動画編集の専門知識は不要で、視覚と音声でわかりやすく伝えられるため、多国籍スタッフにもスムーズに理解してもらえます。
導入企業からは、
「1週間かかっていた教育が2日で完了」
「動画で教育品質が統一され、クレームが減った」
「海外出身のスタッフが初日から作業に入れた」
といった声が寄せられています。
■サービス成長と導入実績
2024年10月のリリースからわずか3ヶ月で150%以上の成長率（2025年2月時点）を達成し、医療・教育・飲食業界をはじめとする幅広い分野で導入が拡大中です。
＜導入効果＞
・教育時間・コストの削減
・外国人労働者の即戦力化
・多拠点での教育の均一化
・人材定着率の向上
■食品製造業の教育担当者様へ
WriteVideoの詳細資料を下記よりダウンロードいただけます。
興味をお持ちの方、導入を検討されている方はぜひご確認ください。
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。