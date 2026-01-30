スマート電磁式水道メーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（口径40mm以下、40-300mm、300mm以上）・分析レポートを発表
2026年1月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スマート電磁式水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、スマート電磁式水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新調査によると、世界のスマート電磁式水道メーター市場規模は2024年に333百万ドルと評価されており、2031年には438百万ドルまで拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は4.0%と見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応をあわせて分析し、競争環境の構造、地域別経済動向、供給網の安定性に与える影響を明らかにしています。各国で水資源管理の高度化が求められる中、本市場は着実な成長軌道にあります。
________________________________________
【製品および技術の概要】
スマート電磁式水道メーターは、電磁誘導の原理を用いて水の流量を計測する水道メーターです。無線通信網を通じて計測データを遠隔サーバーへ送信し、自動検針、遠隔管理、漏水監視を可能にします。高精度で外乱に強く、長寿命である点が特長であり、住宅地、商業施設、工業団地など幅広い用途に適しています。従来型メーターと比べ、運用効率と管理精度の向上に大きく貢献します。
________________________________________
【産業動向と将来展望】
スマート電磁式水道メーター産業は急速な発展段階にあります。モノのインターネット技術の成熟や各国政策の後押しにより、市場規模は継続的に拡大しています。今後は計測精度のさらなる向上、省電力化、長寿命化が進むと見られます。また、従来の家庭用に加え、農業用灌漑や産業用水分野への応用が拡大すると予想されます。さらに、ビッグデータ解析や人工知能技術との連携により、水資源の高度な管理と最適利用が進展します。情報セキュリティ面では、暗号化技術や耐攻撃対策の強化が重視され、標準化と相互接続性の向上によるデータ共有も進む見通しです。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、世界のスマート電磁式水道メーター市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から包括的に整理しています。メーカー別、地域別、国別、製品仕様別、用途別に市場を分析し、需要と供給の動向、競争要因、市場変化の背景を詳細に検討しています。あわせて、2025年時点における主要企業の市場占有状況の推計や製品事例も示されています。
________________________________________
【市場規模予測と指標】
市場規模および予測は2020年から2031年を対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から整理されています。地域別および国別の数値に加え、口径区分別、用途別の詳細な予測が提示されています。これにより、地域特性や用途ごとの成長機会を具体的に把握できます。
________________________________________
【調査目的】
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、スマート電磁式水道メーターの成長可能性を評価すること、製品仕様別および用途別の将来成長を予測すること、競争環境に影響を与える要因を分析することです。
