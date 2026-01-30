たかいよしかずの人気絵本「ようかいむら」LINE着せかえがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、「ようかいむら」のLINE着せかえを2026年1月29日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340190/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340190/images/bodyimage2】
たかいよしかず（国土社刊）の人気絵本「ようかいむら」初となるLINE着せかえがインクルーズより配信開始！いろんな「ようかい」たちがたのしめるデザインとなっております。是非、LINEを着せかえて「ようかいむら」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】絵本「ようかいむら」
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=b3d176ab-a406-4ac2-91f2-b7279e2ea029
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■ようかいむら
【OFFICIAL SITE】https://www.kokudosha.co.jp/search/result.php
【OFFICIAL X】https://x.com/yoshikazutakai1
(C) Y・TAKAI / KYODA CREATION / KOKUDOSHA
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
