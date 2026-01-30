【飲食店の効率化AIツール】外国人スタッフもすぐに即戦力。WriteVideoの多言語動画で教育を効率化
株式会社X（本社：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月に提供開始したAIナレーション付き動画生成サービス「WriteVideo」の導入拡大に伴い、2025年5月より新たな「紹介パートナー制度」をスタートいたしました。現在、飲食業界を含む各業界にてパートナー企業を募集しており、無料のオンラインセミナーも開催予定です。
■飲食業界の人材課題とDXの必要性
人手不足が深刻な飲食業界では、外国人労働者の採用が年々増加しています。しかし、スタッフ教育の負担や多言語対応、業務指導のバラつきなど、現場では以下のような課題を抱えています。
・スタッフごとのOJTに時間がかかる
・接客・衛生・レジ対応などを毎回口頭で説明する必要がある
・外国人スタッフとの言語の壁
・店舗間・人による教育の品質差
こうした課題に対し、動画を使った一貫した教育や多言語による指導が求められています。
【WriteVideoで業務マニュアルを多言語で動画化】
WriteVideoは、テキストを入力するだけで、AIがナレーション付きの動画を自動生成できるクラウド型サービスです。
特に飲食店では、以下のような業務に活用されています。
・ホール・キッチン業務のマニュアル動画化
・手洗いや衛生管理のルール説明
・POSレジの操作方法のレクチャー
・外国人スタッフ向けの多言語教育（英語・中国語・ベトナム語 など）
・スマホやタブレットで簡単に再生・共有ができるため、教育にかかる時間と手間が大幅に削減されます。
■既存資料を活用できるシンプルな操作性
PowerPointやWordで作成済みのマニュアル資料をアップロードするだけで、動画が完成。専門的な動画編集スキルは一切不要です。外国人スタッフにも視覚と音声でわかりやすく伝えられるため、「即戦力化」が実現します。
実際に導入した飲食店からは、
「1週間かかっていた教育が半分に短縮できた」
「動画で伝えられるので、外国人スタッフの理解が早い」
「店長不在時でも同じ教育ができるので助かっている」
といった声が寄せられています。
■サービス成長と導入実績
WriteVideoは、2024年10月のリリース以来、飲食、医療、教育業界を中心に導入が進んでおり、わずか3か月で成長率150％超を記録（2025年2月時点）。
＜導入先での効果＞
・教育コストの削減
・人材定着率の向上
・マルチ店舗での教育統一
・多言語対応による外国人労働者の即戦力化
■飲食店・チェーン展開企業のご担当者様へ
WriteVideoの詳細資料を下記よりダウンロードいただけます。
商品に興味をお持ちの方、導入を検討されている方はぜひご確認ください。
https://www.writevideo.ai/
■WriteVideoの使い方
―― 既存資料を起点に、日本語・多言語動画を作成・運用できる制作フロー ――
(1) ファイルをアップロードし、反映範囲を指定して動画作成を開始
WriteVideoでは、PowerPoint、Word、PDFなどの資料をアップロードすることで、動画作成を開始できます。
PowerPointファイルをアップロードする際には、
スライドのデザインをどこまで動画に反映させるか、
テキストや図表などの情報をどの粒度で取り込むか
といった点を調整することが可能です。
既存スライドのレイアウトや配色を活かす形で動画化することも、
内容のみを抽出して動画向けに再構成することもでき、
資料の性質や用途に応じた取り込み方を選択できます。
