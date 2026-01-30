27500mAhの大容量でノートパソコンを充電でき、3種の給電ポートを備えたモバイルバッテリーを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、最大85W対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリー「BTL-RDC43」を発売しました。

ACコンセントプラグを直接挿せるため、ノートパソコンへの給電に最適です。USB PD規格による最大65W出力にも対応しています。

従来品と比べ容量が大きくなり、出力数・入力数も上がり、蓄電にかかる時間は短くなりさらに便利になりました。

【掲載ページ】

品名：モバイルバッテリー（27500mAh・AC85W・PD65W）

品番：BTL-RDC43 標準価格：41,800円（税抜き 38,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BTL-RDC43

3種の給電ポートを備えた、大容量モバイルバッテリー

AC×1、USB A×1、Type-C×1と３種の給電ポートを搭載しており、様々な機器に対応します。

容量27500mAh（並列換算値）の大容量モバイルバッテリーです。

ACでもType-Cでもノートパソコンへ給電できる

ACコンセントプラグを直接挿せる最大85WのAC出力ポートを搭載し、ノートパソコンへ給電できます。さらにUSB PD最大65W出力対応なので、付属のType-CケーブルでType-C充電対応パソコンへの給電も可能です。

Type-Cポートからバッテリーへスピード蓄電

付属のType-Cケーブルでバッテリー本体に蓄電でき、専用ACアダプタを持ち歩く必要がなく手軽に使えます。また、USB PD対応カーチャージャーと付属のType-Cケーブルで、車内でもスムーズに蓄電できます。

パソコン以外のUSB機器も充電できる

Type-Cポート×1とUSB Aポート×1を搭載し、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器を充電できます。

AC・USB Aポートに「低電流充電モード」搭載

AC・USB Aポートは「低電流充電モード」に対応し、ワイヤレスイヤホンやウェアラブル機器などの充電電流が小さい機器でも、自動で電源が切れず安心して充電できます。

※Type-Cポートは低電流充電モード非対応です。

電池残量・出力状況が分かるLED表示

電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目で分かります。

また、AC/USB A/Type-C各ポートが出力可能な状態か分かるLED表示も搭載しています。

※AC出力ポート・Type-Cポートは同時に使用することはできません。

大容量かつ片手で持てる大きさをキープ

AC出力、USB PD対応Type-C、USB Aと多彩な出力ポートを備えながらも、持ち運びやすいサイズを実現した高性能モバイルバッテリーです。

飛行機内持ち込み可

UN38.3（国連勧告輸送試験）合格品で、機内持ち込みも可能です。

スタイリッシュなアルミボディ

高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミ素材を採用しています。

Type-Cケーブル付属

機器への給電とモバイルバッテリー本体への蓄電の両方に使える、USB PD規格対応のType-Cケーブルが付属しています。

名入れ対応製品

社名や学校名などを印刷できる名入れに対応しています。

------------------------------------------------------------------------------------------------

【関連ページ】

モバイルバッテリー

https://www.sanwa.co.jp/product/battery/mobilebattery/index.html

モバイルバッテリー比較表

https://www.sanwa.co.jp/support/list/html/mb_hikaku/index.html

タブレット対応 モバイルバッテリー

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/mobilebattery.html

スマートフォン対応 モバイルバッテリー

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/smartphone/mobilebattery.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/BTL-RDC43

■サンワサプライ WEBサイト

https://www.sanwa.co.jp/

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

https://twitter.com/sanwainfo

■サンワサプライ Facebook

https://fb.me/SanwaSupplyJP

■YouTube公式チャンネル

http://sanwa.jp/youtube

------------------------------------------------------------------------------------------------

https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5783-413c2e6ec8e02f6215c59a935deaf6a7.pdf