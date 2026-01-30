【Globalway】HubSpot「Service Hub」導入支援サービスを提供開始最短4～6週間で稼働、問い合わせ・チケット・ナレッジ・チャットボットを標準構成で構築

株式会社グローバルウェイ

株式会社グローバルウェイ（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長 CEO：各務正人、以下「当社」）は、人材サービスとAI・デジタルの活用支援を通じて企業の変革と成長を支援しており、このたび、HubSpotが提供するカスタマーサービスプラットフォーム「Service Hub」を最短4～6週間で立ち上げる導入支援サービス「HubSpot導入パッケージ（Service Hub）」の提供を開始します。

Service Hubは、フォームやチャットなどから届く顧客の問い合わせをチケットとして一元管理し、ナレッジベース等のセルフサービス機能と組み合わせて、サポート対応の効率化と品質の標準化を支援するHubSpotのカスタマーサービスプラットフォームです。

本パッケージでは、顧客対応の入口から履歴管理までをService Hub上で整備するために、お問い合わせフォーム、チケット管理、ナレッジベース、チャットボットなど、Service Hubの主要機能を標準構成でまとめて構築し、導入から初期運用までを一気通貫で支援します。さらに、その後のAI活用（自動分類・要約・レコメンドなど）を進めるための“良質なデータ基盤”づくりも支援します。



★当社は、HubSpot Solutions Partnerプログラムの認定パートナーです。

背景

問い合わせ対応の効率化や顧客体験の改善に向けてHubSpot導入を検討する企業が増える一方、初期検討段階では「何から始めればよいかわからない」「できるだけ導入負担を抑えたい」「なるべく早く効率化したい」といった不安が、導入判断や立ち上げの壁になりがちです。

当社は、標準構成×短期導入のパッケージで、迷いを減らし、早期の活用開始を支援します。



サービス概要

パッケージ名：HubSpot導入パッケージ（Service Hub） 期間：最短4～6週間で立ち上げ 標準構成（例）：問い合わせフォーム／チケット管理／ナレッジベース／チャットボット 等 支援範囲：要件整理～設計～構築～初期運用（必要に応じて拡張支援）

特長

1）導入から運用まで、一気通貫で支援

ヒアリングシートで課題と要件を整理し、要件定義～設計～構築～初期運用までをワンストップで支援します。

2）標準機能でミニマムスタート、段階的に拡張

「全部入り」ではなく標準機能から開始し、運用が固まった段階で自動化やオプション追加へ進めることで、コストとリスクを抑えます。

3）AI活用を見据えた“良質なデータ基盤”づくり

導入後のAI活用（自動分類・要約・レコメンド等）につながるデータ設計を意識して構築します。





詳しくはサービスページをご覧ください。

「HubSpot導入パッケージ（Service Hub）」＞＞＞サービスページ_HubSpot導入パッケージ(ServiceHub)eHub)(https://hubspot.globalway.co.jp/servicehub-package)



【本件に関するお問合せ先】

担当：株式会社グローバルウェイ AIイノベーション事業部

問い合わせフォーム：https://www.globalway.co.jp/contact-2/ai-form/



＊本プレスリリースに記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

【グローバルウェイについて】

株式会社グローバルウェイは、AWSやSalesforce、MuleSoftなどの各種クラウドソリューションおよびAIを活用したシステム開発・導入支援を通じて、お客様の業務・事業変革を支援しています。さらに、転職・就職のための口コミ情報プラットフォーム「キャリコネ」などのメディア事業の運営、ハイクラス向け人材紹介、スキルシェアサービス「タイムチケット」など多彩な事業を展開しています。

「“人”と“技術”を新しい時代のために」という経営理念のもと、“人”と“技術”の両面から、新しい働き方と企業の成長を支援しています。

企業名：株式会社グローバルウェイ

所在地：東京都港区新橋6丁目19番13号 エンスイテ御成門５階

設 立：2004年10月

代表者：代表取締役会長兼社長CEO 各務正人

Webサイト：https://www.globalway.co.jp/

【報道機関からのお問い合わせ先】

株式会社グローバルウェイ 広報担当

E-mail：as-note@globalway.co.jp